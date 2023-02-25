Как определить, ДЛЯ ЧЕГО ребенок капризничает

Для того чтобы определить, что именно сейчас делает ребенок, а соответственно, понять, как реагировать на его поведение, взрослому предлагается чутко прислушаться к себе, потому что собственные чувства – надежный индикатор происходящего.

Так, если то, что делает ребенок: не слушается, плачет, безобразничает – вызывает чувство раздражения, значит, с большой долей вероятности можно предположить, что ребенок борется за родительское внимание. Начать действовать лучше сразу при первых же уколах раздражения, пока это чувство не разрослось, став призмой, сквозь которую родитель смотрит на мир. Необходимо дать ребенку искомое внимание, но не тем способом, каким требует ребенок. Например, если мама разговаривает с подругой, а малыш теребит ее, дергая за руки, топая ногами, требуя пойти дальше, можно крепко обнять его, не прерывая разговора с подругой.

Чутко прислушиваясь к своим чувствам, родителю при некотором навыке довольно легко справиться с большей частью детских капризов

Если в ответ на поступок ребенка родитель чувствует злость – это знак того, что ребенок может бороться с вами за власть. Опасность «властных» конфликтов в том, что часто участникам конфликта на каком-то этапе перестает быть важным то, с чего все началось – главным становится оставить за собой последнее слово.

Поэтому ключевая задача в разрешении таких конфликтов и управлении капризами, с ними связанными, - уклониться от борьбы. Например, если родитель отправляет спать ребенка, а тот канючит перед телевизором: ну, еще минутку, сейчас я досмотрю передачу и пойду, - то родитель скорее всего довольно быстро разозлится.

Каким образом от борьбы можно было бы уклониться? Например, договориться заранее о выключении телевизора. Или договориться об условном сигнале, тайном знаке, который будет означать окончание «телевизионного времени». Конечно, такие вещи не гарантируют устранение конфликта, но определенно снижают его вероятность.

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Если действия ребенка обижают родителя, то, возможно, ребенок мстит за что-то. Родителю в этом случае необходимо быть осторожным с наказаниями, назначаемыми за обижающий поступок. Потому что каждое наказание все более утверждает ребенка в мысли, что со взрослыми иначе нельзя.

Например, папа потратил много сил и времени, чтобы получить льготную путевку в детский лагерь для ребенка, а ребенок говорит: «Не поеду я в твой лагерь, больно нужно!» «Ах, вот как! Тогда просидишь в своей комнате весь сезон!» Родителю обидно, что ребенок так отнесся к его трудам, он обижает ребенка в ответ, утверждая того в правильности действий и наращивая противостояние.

Первым шагом к устранению конфликта здесь может стать обдумывание того, почему такая реакция ребенка вообще оказалась возможной. Затем необходим спокойный обстоятельный разбор полетов. Когда ребенок мстит, необходимо понять его мотивы, увидеть в нем человека и подружиться с ним.

Еще одно родительское чувство-индикатор – жалость. Ребенок не собирает игрушки в детской, но сидит при этом грустный-грустный и плачет: у меня ничего не получается. Ни у одного родителя не поднимется рука наказать такого ребенка: он так старался, у него ничего не получается.

Ребенок может быть здесь как на самом деле беспомощен, так и играть в беспомощность. Задача родителя здесь поддержать ребенка, вернуть ему силы и уверенность в себе. Для этого необходимо огромную и сложную задачу, стоящую перед ним, разбить на множество подзадач. Так, нужно не прибрать комнату, а собрать кубики сюда, так, сделано, тогда машины ставим сюда, так, теперь книги кладем сюда … и т.д.

Таким образом, чутко прислушиваясь к своим чувствам, родителю при некотором навыке довольно легко справиться с большей частью детских капризов.опубликовано econet

Автор Анна Бердникова

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