Если не совпало и не случилось, значит, не ваше

Слышу страх многих женщин: "Больше никогда никого не найду" и удивляюсь, какие же хитроумные ловушки мозг расставляет. В тридцать? Не найдешь? Серьезно?! Вспоминаю себя...

В двадцать три я была уверена, что если разведусь, то все - никто с разведенкой жить не будет. В тридцать один немного отпустило, когда я стала замечать, какой интерес вызываю у противоположного пола. Кстати, вы замечаете? Многие ведь на самом деле вокруг себя не смотрят, да и идут по жизни в буквальном и переносном смысле "глаза в пол". Позже я просто выбрасывала тех, кто на первых же свиданиях начинал ныть: "Ну, у тебя ведь двое детей, да и возраст".

Больше никогда никого не найду

Хотелось ответить, да я и отвечала: "Это у тебя возраст, а у меня все будет. Отходи, не загораживай", иногда еще добавляла, что у престарелых мачо котировки с каждым годом катастрофически быстро падают, потому что женщины ищут отношений.

Однажды меня угораздило увлечься (муж не читай), два месяца дружили, прям, серьезно дружили. Почти все детство друг другу рассказали, переписывались часами, всякими впечатлениями делились, в кино ходили.

Романтика! Чего не хватало в нем, так это уверенности в себе и опоры. Но думала, придет со временем.

А потом человек исчез. Внезапно, без предупреждения. Пять дней тишины. Я решила выяснить, что к чему, и прояснить картину. Обещаний же с той стороны было дано много. Примерно столько же, сколько было восторгов.

На удивление, мне ответили, и тогда я узнала, что я "слишком теплая", что во мне холода не хватает.

Мужчина нуждался в качелях изо льда да в полымя. По правде, я в эту игру играть не хотела. К тому же, мне было сказано, что "мед во мне есть, но не столько, как хотелось бы".

Было обидно, че уж! И больно.

Но у меня к тому времени было стойкое убеждение - "мое моим будет". Если не совпало и не случилось, значит, не мое.

Я даже не пыталась себя анализировать, а вдруг со мной что-то не так. Я четко понимала, что "не так" это как раз с ним - тяга к созданию эмоциональной зависимости. А я как бы против.

Когда я сказала: "Удачи тебе, а я буду ждать любовь", он смеялся: "Брось, да какая любовь в наши годы. Давай просто встречаться и приносить друг другу радость".

А я против такой радости. Я точно знала, что мне нужен мой человек, а вот это вот все - подделка, которая будет отнимать время моей жизни и отвлекать от того, что может в ней случиться.

Я всегда выбирала любовь: верить в нее, идти к ней.

И еще мне очень помогает уверенность, что одна я буду только тогда, когда сама этого захочу.

И мне очень жаль, когда вы не верите, что и вы так можете.

Все ограничения - в ваших убеждениях и еще немножко в том, что всему свое время. опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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