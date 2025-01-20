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Злость ребенка — это будущее право на границы

Источник: zen.yandex.ru 20 января 2025 6628
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Сейчас мне кажется забавным тот факт, что когда-то я была уверена, что мои дети не могут злиться на меня, потому что я очень стараюсь ради них. И когда мой 5-летний сын разозлился так, что стал ломать и портить мои вещи, я была шокирована. Никак не ожидала, что такое возможно.

Злость ребенка — это будущее право на границы

Моя дочь замахнулась на меня… Что делать? Она агрессивная? Мой сын пытался меня ударить… Чем я заслужил? Нам весьма трудно выйти из такой картины мира, в которой ребенок может только любить своих родителей, и не может злиться на них. Между тем, все с точностью до наоборот. Если он может показать свою злость, значит принятия в семье достаточно, чтобы он мог быть спонтанным. Если принятия нет, ребенок начинает пугаться своей злости, подавлять и вытеснять ее.

Злость вашего ребенка

И потому мы встречаем много добрых людей, которые как будто не злятся. На самом деле они не злятся открыто, потому что боятся быть плохими, но в отношениях они практикуют пассивную агрессию.

Между тем ребенок замахивается, бросает вещь на пол, обзывается - потому что злится. Злость означает, что ему что-то не нравится, или силы его исчерпаны, и он не выдерживает, или он чувствует, что по отношению к нему поступают зло и недоброжелательно. Да, именно так. Он реагирует агрессией на агрессию.

Но взрослые редко об этом задумываются. Легче всего отдать ответственность самому ребенку, и объявить его плохим, злым или виноватым.

Он подчинится и согласится с такой оценкой, ибо у него выбора нет. Но право на защиту границ у него не сформируется. Он останется запуганным и зависимым от оценки других, таких же подавленных, людей.

  • Ребенок может проявлять агрессию, если он что-то хочет, а ему не дают, 
  • Если он не хочет, а его заставляют, 
  • Если чувствует токсичное воздействие, например, ему говорят, что он плохой, или хуже других детей, 
  • Если у него кончились силы, и ресурсов нет.

Злость ребенка — это будущее право на границы

Так что же делать?

Для начала не нужно делать далеко идущих выводов о его характере, а обратить внимание на то, что он проживает в настоящий момент. И для начала понять самой, что с ним.

Устал? Разочарован? Переживает тщетность? Протестует против токсичности?

  • Отразите ему его чувства, и остановитесь, если вы от него требуете то, что он не в состоянии делать.
  • Остановите того, кто его сравнивает или ругает. Успокойте ребенка.
  • И учитесь у ребенка тому, чтобы не блокировать свою злость и недовольство, и принимайте их как сигналы неблагополучия.
  • Не давайте ребенку себя бить. «Ты злишься, но бить маму нельзя».

Однако его злость быстро сойдет на нет, если он увидит что вы услышали его, заметили его чувства, и отреагировали как родитель, на которого он может положиться.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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