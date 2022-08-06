Как получают послание свыше

К чувствам надо прислушиваться - мы посредством чувств и живем. И к событиям надо внимательнее относиться. Потому что во всем есть смысл, чаще всего - спасительный и полезный.

"Месседж" - бывает двух видов. Это сообщение. Простое и понятное. И второй вид месседжа - смысл, заложенный в текст, например. Значение текста. Умысел. И не только текста - любого явления или череды событий. Вот что такое месседж. И о первом, простом и понятном, мне рассказал очень умный и скептически ко всему настроенный человек. Специалист по компьютерным технологиям.

К чувствам надо прислушиваться и к событиям надо внимательнее относиться

Его пригласили работать в другую страну; с большими усилиями удалось уехать, чтобы начать новую жизнь. Хорошую жизнь. В достойной квартире в огромном городе, с отличной зарплатой, в прекрасной фирме. Этот человек приехал, распаковал вещи и прожил неделю. Насильно прожил, прилагая громадные усилия.

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В первый же день он получил месседж - им овладело чувство ужаса и тоски. Страх, липкий, невыносимый. Он почему-то подумал, что его убьют. Он поступил глупо, неразумно - отказался от места и вернулся домой. И страшно корил себя за этот идиотский поступок.

Но говорил, что если бы снова пришлось такое пережить - он бы все равно уехал, так остро он почувствовал опасность. Тем более, другого сотрудника убили все-таки, случайно, нападение произошло. Такое стечение обстоятельств вышло. И уехал мой знакомый, потому что однажды в детстве получил такое же послание - дикий страх. И не пошел с мальчиками гулять. А мальчики залезли в сугроб, сугроб обрушился и они погибли - задохнулись.

А второй вид послания одна дама рассказала: она работала учительницей в школе. И в школе мальчика одного ошпарили в столовой случайно. Несильно, но вот такое случилось. И в учительской все стали вспоминать подобные случаи. И по телевизору в школе она случайно увидела передачу про ожоговый центр. И отпросилась с работы, побежала домой, перебирая в уме все, что услышала и увидела. А дома обнаружила спящую бабушку и свою маленькую дочку.

Дочка кипятила на плите громадную кастрюлю, это в пять-то лет! Воду горячую отключили, а девочка решила куклу искупать. И вот воду и грела. Ничего плохого не случилось, к счастью. Но месседж женщина правильно поняла - череда событий имела смысл, и послание было обращено лично к ней. Хотя вместо страха и ужаса была легкая тревога и побуждение к действию.

Вот что такое месседжи, а как они работают - ученые все еще спорят. Иностранные ученые; наши более важными вопросами занимаются. И к чувствам надо прислушиваться - мы посредством чувств и живем. И к событиям надо внимательнее относиться. Потому что во всем есть смысл, чаще всего - спасительный и полезный.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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