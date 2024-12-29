Почему НЕТ друзей

Я знаю целый ряд людей, которые нравились кому-то, и умирали от того, что никому не нужны - просто потому что считали тех, кому нравились, неподходящими или потому, что те, кому они нравились, молчали, как партизаны или считали, что все и так понятно.

Есть такой запрос в терапии: у кого-то не строятся рабочие отношения, у кого-то личные, у кого-то романтические. У кого-то - никакие. В терапии мы каждый раз про это размышляем заново, но у меня есть некоторые наблюдения.

Как построить отношения?

1. Почему-то есть идея, что других людей кто-то приходит - и любит.

Разумеется, иногда возникают влюбленности или желание пообщаться, но правда в том, что большинство людей ничего с этим не делает, потому что страшно. Так и сидят со своими симпатиями и влюбленностями, унося их в могилу.

Я знаю целый ряд людей, которые нравились кому-то, и умирали от того, что никому не нужны - просто потому что считали тех, кому нравились, неподходящими или потому, что те, кому они нравились, молчали, как партизаны или считали, что все и так понятно.

Второй вариант - люди проявляют свою симпатию, но делают это так странно, что без переводчика и не догадаешься, что вот эти пять чашек разного чая на твоем столе - не попытка продать тебе чай, а признак симпатии;

2. Есть много паранойи

Отношения возникают и разрушаются, это часть жизни. Люди лгут, изменяют, делают ошибки, лицемерят, пытаются майнить биткоины, принимают наркотики, ходят в бордели, делают дорогие идиотские покупки, берут ненужные кредиты и связываются с мафией.

Вы думаете, так бывает только в кино? Нет. По внешнему виду и профессии невозможно предсказать ничего. Ваша бывшая одноклассница может продавать спайс, сидя в декрете, а ваш бывший муж внезапно уйдет в секту и попытается принести вас в жертву как самое дорогое, что у него было.

И, тем не менее, большая часть людей пытается делать то, что считают хорошим и правильным. Что это значит? Это значит то, что мало кто сидит и ждет возможности сделать вам гадость, как-то особенно насолить или обидеть.

И при этом такое в длительных отношениях скорее всего произойдет.

Часто люди делают друг другу больно не потому, что они нарциссы или психопаты, или насильники, а потому, что не подумали. И если это принять, то понимаешь, что отношения возникают и разрушаются, потому что все мы люди.

3. Есть конкуренция

Люди общаются с людьми, у каждого есть социальный атом, в котором кто-то ближе, кто-то дальше. У кого-то много свободного места, у другого все забито (и то, и другое - может быть прекрасным). Многие отношения разрушает попытка стать самым главным и единственным другом.

Бывает трудно с тем, что тот, кого я люблю, слишком дистантный, мало мной интересуется или не может общаться на моих условиях, или что он для меня - главный и единственный человек, я хочу его видеть каждый день, а он - не может мне этого дать или общается еще с кем-то.

Но если разрешить себе не конкурировать, а взаимодействовать, то становится легче;

4. Не было опыта эмоционального коучинга

В норме им занимаются родители и среда. Сейчас он есть в некоторых современных школах: детям, которые испытывают трудности в общении, предлагают ходить на специальные занятия: научиться понимать, принимать и выражать свои эмоции. Взрослые занимаются тем же в терапии.

Многие, видя взрослых людей в середине этого процесса, пугаются - аниитерапевтические тексты часто полны наблюдений в духе: "Представляете, там были люди, и они говорили "сейчас я чувствую страх" или "мне нужно время, чтобы понять, как я к этому отношусь" и так весь вечер! Они что, правда думают, что это кому-то интересно?!".

С непривычки дико, конечно, но не все мы рождены с высоким социальным интеллектом, и именно этот процесс помогает повысить его тем, у кого он недостаточно сформирован. Например, потому, что родители не разговаривали с ребенком (вообще), а то и унижали или оскорбляли его за его попытки разобраться, что ему нужно или чего он хочет - от себя и других людей.

Да, мы предпочитаем, чтобы человек уже умел понимать, что он думает, чувствует, а также, что думаем и чувствуем мы, а также знал, как с этим обращаться. Но довольно часто люди просто не знают этого и не умеют и делают весьма странные вещи в контакте.

5. Есть много тревожности или агрессии

Многие люди сочетают их в себе: внутри много агрессии и обиды, снаружи много тревоги и желания понравиться, чтобы избежать чужой агрессии.

В результате в общении человек кажется давящим, агрессивным, запуганным или общается "рывками" - не к месту смеется или замолкает, делает нелогичные паузы или молчит-молчит, а потом внезапно выдает максимально неожиданную или неуместную фразу.

Снаружи он кажется странным, а на самом деле у него в этот момент - море ответственности за происходящее, он почти не слышит и не видит, что происходит вокруг, поглощенный внутренним (обычно довольно неприятным) диалогом.

Чтобы эти процессы выровнялись - нужно очень много экспериментов, обучения и времени, а также терапия внутреннего критика.

В целом, можно сказать, что общая стратегия построения отношений простая: снижение тревожности перед другими людьми, снятие внешней симптоматики, отпугивающей или смущающей окружающих, отказ от избыточного контроля в диалоге и готовность к тому, что все отношения конечны, поэтому каждые имеет смысл рассматривать как дорожную историю: вот мы отправились в путешествие и надеемся получить от него удовольствие, хотя и не знаем, как долго оно будет продолжаться, и кто из нас выйдет первым.

И да, некоторые длятся всю жизнь, но бывают и короткие прекрасные поездки.опубликовано econet

Автор Андриана Имж

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet