Педагогический припадок

А сколько в каждом из нас тюрьмы? Нельзя. Так не надо. Ты должен. Кто в нас воспитывает своих и чужих детей? Неразрешенный конфликт. Личная травма. Вспомните, сколько раз говорили, что своему ребенку так никогда не скажите? И...говорите. И...делаете. И ...заставляете доесть суп, хотя искренне желаете, чтобы ребенок научился чувствовать вкус, достаточность и сытость.

Мы в темнице. Темнице оков воспитания. Я впервые ощутила это, когда стала мамой второй раз в осознанном возрасте. В юности и молодости этого не видишь, слишком мало сознание и ты свято веришь всем врачам, воспитателям и педагогам. Потом я уже взрослея, понимаешь, какая чушь иногда пропагандируется. Кто сказал: сколько, чем и когда кормить? Во что одевать? Как надо детям себя вести? А как не надо? А кому надо?

Вопросы воспитания

У нас был один конфликт в детском саду с очень даже хорошим воспитателем. Конфузы у всех детей случаются в маленьком возрасте. Пришла забирать ребенка, а мне воспитатель так воодушевленно, громко, на всю группу рассказывает, что сегодня мой ребенок молодец, он не описался. А было это только вчера, и один единственный раз за весь наш садик.

Сказала ей всё, что думаю по вопросам воспитания также громко и при всех. Опрокинутое лицо долго не давало мне покоя, человек был хороший и искренне думал, что делает благое дело.

У меня сын в этом плане адекватный, рассказал, что Тимоша вообще не играл два дня после конфуза, на скамеечке сидел.

Кто руководит взрослыми в этот момент "истины"?

Током меня ударило, когда очередная поездка на общественном транспорте с ребенком закончилась моими нравоученими. Ехали мы ехали, ехали-ехали: и то одно, то другое, то третье. Когда сын стал канючить: "Хочу пииить", я разозлилась. Очень и очень странно себя повела. И потерпеть не можешь, что ли? Уже почти приехали. И людям мешаешь. И, вообще ты уже взрослый мальчик, а вчера игрушки не убрал. И так я себя ненавидела в тот момент, а внутри пружина натянутая и переключиться не могу. Ужас прямо. Пришла домой и просто выплакалась. Потом стала искать причину. Нашла. Спасибо своему ребенку.

И когда уже стала практиковать, методику эту опробовала на взрослых и детях. Она работает у всех.

Когда я была маленькой, я должна была все время терпеть. Много чего разного. Мама очень строгая была и поджатые губы помню до сих пор. Например, я никогда не брала с собой в дорогу воду. Вообще. Даже в дальнюю, и искренне не понимала старшую дочку, для которой пить было жизненно необходимо.

Я плохо себя чувствовала, но искренне не понимала отчего. Запрет был так силен, что мой организм терпел изо всех сил и ничего не хотел. Я могла утолить жажду только когда пришла домой. Также и с едой. Воду я стала брать с собой только 4 года назад. Целая жизнь неосознанных мучений.

Состояние Запрета или Дискомфорта запоминает ТЕЛО. Событие прошло, но тело помнит. Представьте: вы чего-то хотите. А нельзя. Никак. Кто-то напрягается внутри, кто-то перестает дышать и дышит с задержкой, кто-то сжимает кулаки, кто-то сжимает слезы и убивает себя запретом жить изнутри.

И тело прожило такую ситуацию много-много раз. Следующий раз, когда оно видит похожую ситуацию, идет телесное проживание ситуации с эмоциональным подключением.

Например, ребенок дерется. Кулаки сжаты до белезны костяшек. "Драчун, задира, агрессивный ребенок" - диагноз взрослых

Если спросить его зачем дерется, не ответит. Если спросить, что происходит ДО драки? Ответ: "Сжимаю кулаки".

-"А если попробуешь разжать"? Ребенок говорит, тогда нет агрессии. И хочется договориться. Понимаю, что на меня никто не нападает.

- А когда еще сжимаешь кулаки?

- Когда нападают.

- Например?

- Воспитывать начинают или говорят, что я плохой.

- А кто говорит?

- Учителя. Ой, папа так ругал, когда маленьким был. А я сдачи не мог дать.

Это Код Доступа к управлению своими состояниями. Тело включается Раньше Ума. Но если достать триггеры и их изменить, то Состояние, стратегия мышления и действия меняются.

А сколько в каждом из нас тюрьмы? Нельзя. Так не надо. Ты должен. Кто в нас воспитывает своих и чужих детей? Неразрешенный конфликт. Личная травма.

Вспомните, сколько раз говорили, что своему ребенку так никогда не скажите? И...говорите. И...делаете. И ...заставляете доесть суп, хотя искренне желаете, чтобы ребенок научился чувствовать вкус, достаточность и сытость.

Вы хотите, чтобы у ребенка была нормальная терморегуляция, но каждый раз в вас кто-то покрикивает: "Шапку надень, нельзя без шапки."

Вы хотите, чтобы ребенок научился выбирать, но ваши уста автоитетно глаголят: "Мал еще выбирать. Дети должны." И полный перечень: как спать, как сидеть, как говорить, как делать, с кем дружить...

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И если научиться слушать своё тело, оно первым даст ответ. Оно запускает автоматичские реакции. И если заменить напряжение на свободное дыхание, сжатые кулаки на разжатые, крик - на музыку или тишину, - мы научимся переключать своё негативное состояние.

Вспомним, почему мы так делаем, докопаемся до истины и перепишем шаблон негативных состояний. Заменим их другим триггером и станем счастливее.

Если у вас всё сложно и вы пока в замешательстве, рекомендую воспользоваться правилом пяти вопросов. При общении с ребенком. При любой затруднительной жизненной ситуации.

Пять вопросов Себе:

Что я сейчас делаю?

Зачем я это сейчас делаю?

Из какой роли я сейчас это делаю?

Какую эмоцию я сечас испытываю?

Какую эмоцию я сейчас транслирую?

Если вы будете осознанными, вы откроете в себе много нового.опубликовано econet

Автор Ирина Митрахович

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