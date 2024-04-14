Педагогический припадок

А сколько в каждом из нас тюрьмы? Нельзя. Так не надо. Ты должен. Кто в нас воспитывает своих и чужих детей? Неразрешенный конфликт. Личная травма. Вспомните, сколько раз говорили, что своему ребенку так никогда не скажите? И...говорите. И...делаете. И ...заставляете доесть суп, хотя искренне желаете, чтобы ребенок научился чувствовать вкус, достаточность и сытость.
Мы в темнице. Темнице оков воспитания. Я впервые ощутила это, когда стала мамой второй раз в осознанном возрасте. В юности и молодости этого не видишь, слишком мало сознание и ты свято веришь всем врачам, воспитателям и педагогам. Потом я уже взрослея, понимаешь, какая чушь иногда пропагандируется. Кто сказал: сколько, чем и когда кормить? Во что одевать? Как надо детям себя вести? А как не надо? А кому надо?
У нас был один конфликт в детском саду с очень даже хорошим воспитателем. Конфузы у всех детей случаются в маленьком возрасте. Пришла забирать ребенка, а мне воспитатель так воодушевленно, громко, на всю группу рассказывает, что сегодня мой ребенок молодец, он не описался. А было это только вчера, и один единственный раз за весь наш садик.
Сказала ей всё, что думаю по вопросам воспитания также громко и при всех. Опрокинутое лицо долго не давало мне покоя, человек был хороший и искренне думал, что делает благое дело.
У меня сын в этом плане адекватный, рассказал, что Тимоша вообще не играл два дня после конфуза, на скамеечке сидел.
Кто руководит взрослыми в этот момент "истины"?
Током меня ударило, когда очередная поездка на общественном транспорте с ребенком закончилась моими нравоученими. Ехали мы ехали, ехали-ехали: и то одно, то другое, то третье. Когда сын стал канючить: "Хочу пииить", я разозлилась. Очень и очень странно себя повела. И потерпеть не можешь, что ли? Уже почти приехали. И людям мешаешь. И, вообще ты уже взрослый мальчик, а вчера игрушки не убрал. И так я себя ненавидела в тот момент, а внутри пружина натянутая и переключиться не могу. Ужас прямо. Пришла домой и просто выплакалась. Потом стала искать причину. Нашла. Спасибо своему ребенку.
И когда уже стала практиковать, методику эту опробовала на взрослых и детях. Она работает у всех.
Когда я была маленькой, я должна была все время терпеть. Много чего разного. Мама очень строгая была и поджатые губы помню до сих пор. Например, я никогда не брала с собой в дорогу воду. Вообще. Даже в дальнюю, и искренне не понимала старшую дочку, для которой пить было жизненно необходимо.
Я плохо себя чувствовала, но искренне не понимала отчего. Запрет был так силен, что мой организм терпел изо всех сил и ничего не хотел. Я могла утолить жажду только когда пришла домой. Также и с едой. Воду я стала брать с собой только 4 года назад. Целая жизнь неосознанных мучений.
Состояние Запрета или Дискомфорта запоминает ТЕЛО. Событие прошло, но тело помнит. Представьте: вы чего-то хотите. А нельзя. Никак. Кто-то напрягается внутри, кто-то перестает дышать и дышит с задержкой, кто-то сжимает кулаки, кто-то сжимает слезы и убивает себя запретом жить изнутри.
И тело прожило такую ситуацию много-много раз. Следующий раз, когда оно видит похожую ситуацию, идет телесное проживание ситуации с эмоциональным подключением.
Например, ребенок дерется. Кулаки сжаты до белезны костяшек. "Драчун, задира, агрессивный ребенок" - диагноз взрослых
Если спросить его зачем дерется, не ответит. Если спросить, что происходит ДО драки? Ответ: "Сжимаю кулаки".
-"А если попробуешь разжать"? Ребенок говорит, тогда нет агрессии. И хочется договориться. Понимаю, что на меня никто не нападает.
- А когда еще сжимаешь кулаки?
- Когда нападают.
- Например?
- Воспитывать начинают или говорят, что я плохой.
- А кто говорит?
- Учителя. Ой, папа так ругал, когда маленьким был. А я сдачи не мог дать.
Это Код Доступа к управлению своими состояниями. Тело включается Раньше Ума. Но если достать триггеры и их изменить, то Состояние, стратегия мышления и действия меняются.
А сколько в каждом из нас тюрьмы? Нельзя. Так не надо. Ты должен. Кто в нас воспитывает своих и чужих детей? Неразрешенный конфликт. Личная травма.
Вспомните, сколько раз говорили, что своему ребенку так никогда не скажите? И...говорите. И...делаете. И ...заставляете доесть суп, хотя искренне желаете, чтобы ребенок научился чувствовать вкус, достаточность и сытость.
Вы хотите, чтобы у ребенка была нормальная терморегуляция, но каждый раз в вас кто-то покрикивает: "Шапку надень, нельзя без шапки."
Вы хотите, чтобы ребенок научился выбирать, но ваши уста автоитетно глаголят: "Мал еще выбирать. Дети должны." И полный перечень: как спать, как сидеть, как говорить, как делать, с кем дружить...
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
И если научиться слушать своё тело, оно первым даст ответ. Оно запускает автоматичские реакции. И если заменить напряжение на свободное дыхание, сжатые кулаки на разжатые, крик - на музыку или тишину, - мы научимся переключать своё негативное состояние.
Вспомним, почему мы так делаем, докопаемся до истины и перепишем шаблон негативных состояний. Заменим их другим триггером и станем счастливее.
Если у вас всё сложно и вы пока в замешательстве, рекомендую воспользоваться правилом пяти вопросов. При общении с ребенком. При любой затруднительной жизненной ситуации.
Пять вопросов Себе:
Что я сейчас делаю?
Зачем я это сейчас делаю?
Из какой роли я сейчас это делаю?
Какую эмоцию я сечас испытываю?
Какую эмоцию я сейчас транслирую?
Если вы будете осознанными, вы откроете в себе много нового.опубликовано econet
Автор Ирина Митрахович
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий