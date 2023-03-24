6 вещей в жизни, которые высасывают из нас все силы

В этой статье собраны несколько факторов, создающих черные дыры, в которые утекает жизненная энергия. Если только на них обратить внимание, можно будет сохранить огромное количество ресурсов.

Как получается так, что, вроде бы и здоровое питание, и спортзал, и работа пускай и не «любимая», но явно не «ненавистная», и друзья, и общение, и хобби… а в конце дня человек еле тащит себя и свои авоськи до дома.

Факторы, которые создают черные дыры, в которые утекает жизненная энергия

Очевидно, что помимо внешних правильных действий, образа жизни, есть еще некое отношение ко всем этим событиям, которое либо дарит силы, либо их забирает. Вот что это за события такие, мы и выясним.

Хвосты, висяки

Это хвосты, которые хранятся в наших «долгих ящиках». И висяки, которые украшают собой всю нашу жизнь. Идешь, и отодвигаешь руками эти висяки, как висящие на крюках свиные туши в разделочном цеху. Рисуется мрачноватая картинка про маньяка-психопата, не правда ли? Ну, у меня, по крайней мере, рисуется.

В этом ящике можно найти ремонты, которые длятся годами. Там же проекты с неблизкими дедлайнами, которые не надо делать прям вчера. Там и «надо поехать как-то…», «надо бы посмотреть как-то…», «надо бы прочитать как-то …».

Это все высасывает силы. Это черная дыра даже для жизненной энергетики человека! Потому что, если в голове есть сформированная задача, то все ресурсы направлены на ее решение. Это как работа двигателя на высоких оборотах. Только – вхолостую. Подчищайте свои хвосты, избавляйтесь от висяков.

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Вампиризм

В основном с этим пунктом большинству все понятно. Это про людей-вампиров, которые питаются нашими жизненными силами (конечно, тут мы всегда думаем только о других, о таких плохих персонажах, но никак не о себе…).

Скандал, ссора – агрессор подпитался. Он счастлив, жертва без сил. Но бывает так, что люди и сами, добровольно подставляют свои нежные шейки под острые зубы кровососущих ситуаций. Например, когда подруга проходит через тяжелый развод, а ты вся такая добрая душа пытаешься в этом ей помочь: слушаешь ее без конца, на все звонки отвечаешь, успокаиваешь, сидишь с ее детьми, пока она идет на фитнес «развеяться». Только потом чаще всего подруга потихоньку отходит, а ты оказываешься с температурой и ангиной. Почему так?

Потому что свои границы необходимо:

а) осознавать

б) защищать

Лица-маски вампиров очень разные: покровитель, соблазнитель, страдалец. Манипулировать жертвой очень легко, если она испытывает чувство вины, страха, жалости, сомнения, если она не уверена в себе и…если она не знает где проходят ее границы.

Если вам сложно отказывать и говорить «нет», возможно, к вечеру вы валитесь с ног, но при этом ваш мозг продолжает лихорадочно работать, прокручивая варианты того «как мне надо было ответить, что сказать, что сделать». Это ваша психика дает вам сигнал, что вы пропускаете через демаркационную линию врага.

Ложь

Это ресурсоемкие инвестиции, которые себя не оправдывают. Силы, которые тратятся на то, чтобы не забыть суть лжи, несопоставимы с теми «благами», которые человек получает от этого перфоманса. Добавьте сюда переживания по поводу «а вдруг все вскроется», усилия на сохранение покерфейса, и вы получите сомнительную бухгалтерию, где дебет с кредитом ну никак не сходится.

Руминации

Представляете, у «мыслительной жвачки», которая всем нам в той или иной степени знакома, есть отдельное название – руминация. А знаете, что такое руминация в биологическом плане? Это жевание и проглатывание пищи, которая предварительно уже была подвергнута глотанию и отрыгиванию. Ну, простите.

Понимаю, это похлеще картинки про маньяков-психопатов, но это именно то, что делает человек, без конца перемалывая картинки из прошлого, опасаясь будущего, переживая о завтрашнем. Единственное, что не забирает силы, а даже – наполняет ими – это мысли о настоящем. Если Вы живете в настоящем – вам не придется заново жевать уже проглоченную пищу.

Словесная диарея

Наверное, надо было в самом начале статьи предупредить, что ее читать во время еды не рекомендуется… Но в этом пункте ничего такого не будет. Тут нужно сказать лишь одно – когда мы говорим, мы теряем энергию. Все.

Молчим – аккумулируем, сохраняем, приумножаем. Открыли рот – ушла энергия. Закрыли – осталась. Вот так просто. Думайте, так ли нужны миру и людям слова, которые вы хотите сказать? Какой процент из этих слов действительно важен и достоин того, чтобы их проговаривать? Это касается по большей части милых дам.

Внешность и антураж

Это тоже для прекрасной половины человечества. Хотя… Ну, я верю, что читающие сами разберутся к кому это имеет отношение. Суть этого пункта такова: создание и поддержание внешней красоты (или того, что персонально вам по какой-то причине кажется красивым), забирает колоссальное количество времени, энергии, сил.

Макияжи, прически, косметологи, коррекции, пластическая хирургия – это все сюда. Притом, что всегда найдется кто-то «красивее» по таким параметрам, что, в конечном итоге, не только не даст желаемого довольства собой, но еще больше вобьет в неуверенность в себе.

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Таким образом, мы получаем одну лишь трату ресурсов на сомнительные мероприятия. А антураж – это про те же внешние атрибуты жизни большинства людей: люксовые машины, телефоны, ремонты, часы/туфли/сумки/ремни и тд.

Это все то, что высасывает, не давая ничего взамен. Человек работает на получение этих благ, но в конечном итоге они оказываются «холодными», они его не «греют». Следствие – неудовлетворенность, которая еще больше забирает силы, так как это негативная эмоция.

Безусловно, я собрала лишь некоторые из факторов, создающих черные дыры, в которые утекает жизненная энергия. Но я верю в то, что даже если только на них обратить внимание, можно будет сохранить огромное количество ресурсов.

Будьте полны сил, друзья!опубликовано econet

Автор Олеся Богуцкая

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