Любовь не заслужишь — она либо случается, либо нет

Человек начинает идти своим путем, когда, наконец, понимает, что любовь невозможно заслужить. Что она либо случается, либо нет.

Можно заслужить доверие, благодарность или уважение. Вызвать чувство вины, выворачиваясь наизнанку. Отвращение, лебезя и угождая. Пробудить страх и желание спрятаться, пугая. Получить что-то ещё при помощи манипуляций. Все, что угодно, но не любовь.

Даже любовь родителей, которые не смогли любить изначально и безусловно, нельзя заслужить, будучи хорошим мальчиком или девочкой. Вот такая простая и жестокая истина. И, казалось бы, все её знают, но почему-то продолжают хотеть быть хорошими для всех. И заслуживают, заслуживают.

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Безусловная любовь не обусловлена ничем, кроме самого факта твоего существования. Основное послание безусловной любви: ты есть, и потому я тебя люблю. И даже если человек меняется или ошибаться, это все равно никак влияет на любовь.

Маленькие дети настолько нуждаются в любви, что ими очень легко манипулировать, угрожая забрать её, если они будут неудобными, непослушными, злыми, жадными или какими-то ещё, то есть совершенно естественными на разных этапах развития. Или если просто будут сами собой. Поэтому они часто стараются быть хорошими и удобными, просто цепляясь за питательную среду, в которой смогут вырасти. Но вырасти не могут, потому что перестают быть собой.

Встречаются сорокалетние мальчики и девочки, не способные сказать грубое слово из страха, что их отвергнут. И все ещё выгибающие спину в надежде, что при соблюдении всех условий родители их, наконец, примут и полюбят. Они плачут об одном и том же и боятся быть отвергнутыми. Приходят на терапию и в своё время за свои деньги хотят быть хорошими клиентами.

Но рано или поздно (и лучше, если пораньше) они понимают, что несмотря ни на что, они не смогут заработать безусловную любовь, которой в родителях не было изначально. Не было не потому, что пожадничали, а потому, что не было. Ибо если любовь есть, её невозможно спрятать. Её невозможно не отдать.

А если чего-то нет, то нет смысла этого добиваться. Нужно оплакать потерю и невозможность, чтобы пойти своим путем в поиске любви в другом месте. Там, где её дают. От тех, кто способен. Так, как это возможно. И оказывается, что есть много мест, где дают. Это все равно как если бы вы пытались добиться картошки от продавщицы в обувном магазине. А у неё картошки нет и быть не может. Можно плакать, молить, стараться или ругаться, но картошка не появится. Зато если выйти из обувного и осмотреться вокруг, можно заметить овощную лавку. И там найти желаемое.

Так и с любовью. Очень хочется от кого-то её добиться, заслужить, выклянчить. Но оно не так работает. Можно просто быть собой, идти своей дорогой и надеяться встретить того, кому ты подойдёшь. Кому нужен именно такой странный фрик. Такой медленный неумеха. Или просто обычный, ничем не примечательный человек, как ты. Обычных, кстати, разбирают самыми первыми. На них в наших краях очередь. опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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