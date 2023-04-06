Лишний вес: 7 психологических причин

Все мы хотим быть счастливыми. Для каждого это счастье будет своим, но в целом, все мы хотим одного: любить и быть любимым своей семьей, иметь возможность реализовать себя в любимом деле и получать за это достойную оплату, путешествовать по миру, получать удовольствие от жизни, быть здоровым и благополучным.

Все ли ваши жизненные цели достигаются? Скорее всего, нет. Почему так происходит? Рассмотрим, на примере. Предположим, что ваша цель – сбросить десяток лишних килограммов, постройнеть, достичь желаемого размера и веса. Благая цель, но у вас до сих пор так ничего не получилось.

7 психологических причин, мешающих снизить лишний вес и быть стройной

При этом вы либо не делаете ничего, либо сил и энергии у вас хватает на пару дней, либо планируете и постоянно сдвигаете сроки в ожидании того самого подходящего дня, чтобы начать. Чаще всего, находятся внешние обстоятельства, по которым достичь цели затруднительно и даже «невозможно».

То есть осознанно или неосознанно уходите от желаемого состояния, т.е. оказываете «психологическое сопротивление». И большинство из нас привычно саботируют собственное счастье и достижения. Ведь гораздо проще ничего не менять, «сидеть в своем привычном болоте».

Ведь для достижения любых своих целей необходимо приложить большое количество усилий. И если, по мнению нашего бессознательного, цель не достаточно хороша, или может каким-то образом усложнить нашу жизнь, то оно приложит все наши усилия, чтобы оставить все как есть.

В некоторых случаях, создания психологической готовности или повышения ее уровня достаточно, чтобы наше бессознательное выделило ресурсы и запустило механизм достижения желаемого веса, размера и стройной фигуры.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Однако, чаще всего, есть более глубокие психологические причины, по которым наши цели не достигаются.

Итак, что мешает снизить вес и быть стройной? Барьерами на пути к стройности, как впрочем, и к любой другой нашей цели, могут стать 7 видов психологического сопротивления:

конфликт частей личности, внутренний конфликт;

вторичные выгоды от существования проблемы;

установки и внушения родителей и других значимых лиц;

психотравматический опыт - свой и предков;

органическая речь, "дежурные жалобы";

идентификация с эталоном, подражание "кумиру";

самонаказание.

Это и есть 7 психологических причин, мешающих снизить лишний вес и быть стройной. Рассмотрим их более подробно.

1. Конфликт частей личности.

На сегодняшний день лишний вес признан психосоматическим расстройством, в основе которого лежат нарушения пищевого поведения. Напомню, что психосоматика — это направление в науке, которое занимается изучением влияния психологических факторов на возникновение и развитие соматических (телесных, физических) заболеваний.

В основе любого психосоматического заболевания, в том числе лишнего веса, может лежать неразрешенный внутренний конфликт. Он не понят либо не решается, т.е. исчезает из сферы осознанного восприятия человека, но сохраняет свое присутствие в бессознательном.

Вытеснение проблемы происходит по разным причинам. Это и страх взглянуть на проблему прямо, найти в себе силы действовать, а иногда отсутствие внутренних ресурсов, чтобы что-то изменить.

Рассмотрим, как это происходит в вашем пищевом поведении. Вы постоянно боретесь с собой, запрещая себе свою любимую сладкую или жирную еду. То есть одна часть личности внутри вас говорит: «я хочу съесть это, чтобы себя утешить, отвлечься от проблем», а вторая спорит с ней: «нельзя, прекрати есть немедленно, посмотри на свое тело»

И вот этот конфликт создает напряжение, в котором вы постоянно пребываете. Силы между частями, как правило, распределены не равномерным образом – периодически одна из них побеждает. Эти «качели» вы и наблюдаете в результате – дни без сладостей, например, сменяются срывами.

Этот конфликт тратит на свое погашение уйму жизненных сил и энергии. Постоянная борьба с собой, постоянный стресс для организма. На действия, обычно, сил не остается.

Как правило, такой конфликт частей у человека далеко не единственный. Если вы чувствуете какую-либо раздвоенность типа «хочу — нельзя», «активность — пассивность», «жажда действий — лень», то это как раз конфликт частей личности.

Подавление одной из частей не поможет устранить лишний вес. Наша задача в этом случае состоит в том, чтобы эти части примирить. Именно на выявление актуальных конфликтов и на их примирение и направлен один из блоков работы по психотерапии стройности.

В результате вы перестанете заставлять и принуждать себя, бороться с собой. Появится желание и силы действовать. Процесс достижения результата – стройного тела пойдет гораздо быстрее и легче.

2. Вторичные выгоды от существования проблемы.

На первый взгляд, кажется, что лишний вес приносит одни лишь неприятности. И ничего хорошего он дать не может. Но это заблуждение. Люди с лишним весом привыкли во всех бедах и неудачах обвинять свою полноту. Но не все так просто и прозрачно.

Часто человек находится не в ладу с миром и с собой, жизнь кажется ему совершенно безвкусной, или горькой. И единственная возможность для него дальше жить – это подсластить ее, или приправить майонезом. Вот такое утешение, и лишившись и этой маленькой радости, вполне возможен печальный итог в виде инфаркта или инсульта.

То есть, доставляя определенные неприятности, лишний вес в то же время оберегает нас от еще большего ущерба. Таким образом, избыточный вес имеет не только минусы, но и плюсы. Именно это и называют «вторичной выгодой».

Итак, если у вас есть лишний вес, значит он вам зачем-то нужен. Следовательно, одним из первых шагов на пути к избавлению от пищевой зависимости и от лишнего веса будет выяснение причин, которые побуждают его набирать.

Обычно такая выгода не одна. Найти свои вторичные выгоды стоит для того, чтобы снизить лишний вес и сохранить этот результат. Случается, что выгоды от наличия лишнего веса превышают те преимущества, которые дает стройность. В этом случае вес с трудом снижается, но быстро возвращается обратно.

Наиболее распространенные причины вторичной выгоды от лишнего веса:

Благодаря лишнему весу можно:

снять ответственность за себя и свою жизнь,

играть роль жертвы и вызывать сочувствие,

уйти от обременительных обязанностей и работы,

оправдать свои жизненные неудачи,

получить любовь и заботу близких,

уйти от нежелательных мыслей, чувств и эмоций.

Лишний вес помогает:

избежать ревности партнера,

привлечь внимание окружающих,

быть более напористым и более агрессивным,

забыть о себе и быть полезным для значимых людей,

казаться добрым и хорошим,

находить общие темы в общении, легко находить взаимопонимание,

выглядеть авторитетно, солидно, «весомо».

Для того чтобы решить проблему вторичных выгод от лишнего веса, необходимо:

определить те потребности, которые удовлетворяются благодаря лишнему весу;

найти альтернативу, и получить желаемое экологичным путем, т.е. без привлечения лишнего веса.

3. Установки и внушения родителей.

Истоки полноты часто берут свое начало в далеком детстве. Это и низкая культура питания в родительской семье (привычка есть за компанию, расслабляться после напряженного дня едой, есть перед телевизором, есть от скуки, и т.д.), и семейные традиции с возведением еды в ранг культа, и привычка «заедать» стресс.

Младенец, прильнувший к материнской груди, понимает еду как любовь: мама кормит его — значит, любит. Кормящая женщина обычно испытывает к малышу более сложные чувства. Хотя бывает, что она не в силах справиться с раздражением, которое вызывает плачущий ребенок, и вместо того чтобы разобраться в причине его слез, дает малышу грудь или бутылочку.

Так и продолжается: огорченному ребенку предлагают конфету, заболевшего кормят особой пищей, праздники сводятся к приготовлению и употреблению огромного количества еды.

Привыкая к тому, что любовь, утешение и понимание равны еде, человек начинает «заедать» сложные моменты жизни, иногда даже не замечая этого.

Многие люди с лишним весом даже не догадываются о том, как может быть по-другому. Они привыкают «заедать» свой эмоциональный голод, и со временем привычка закрепляется: эмоциональный дискомфорт — еда — душевный покой. Еда, любимые продукты становятся одним из главных способов получения удовольствия, а отказ от них — тяжелым испытанием.

Родители, бабушки и дедушки часто внушают своим детям мысль о том, что тот, кто хорошо ест и все съедает со своей тарелки, заслуживает одобрения и похвалы. Естественное желание ребенка – быть хорошим. Поэтому они, желая соответствовать ожиданиям взрослых, будут съедать все, что им подают, в любом количестве.

А если это еще и подкрепляется конфетой/мороженым после съеденного обеда, то в итоге у ребенка формируется стойкая программа — «чем больше я съем, тем скорее меня похвалят и вознаградят. Я много ем, значит я хороший».

И вот эти, заложенные в детстве установки, часто остаются с нами на всю жизнь. Более того, они могут «передаваться по наследству». Мамы, воспитанные таким образом, умом понимая «неправильность» этой системы, бессознательно могут требовать ее выполнения от своего ребенка.

Также переедание может быть следствием семейных традиций. Если в семье существовал культ еды, или еда была в семье единственной привычкой расслабляться после напряженного рабочего дня, то эти привычки воспринимаются во взрослом возрасте как правильные и естественные.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Кроме этого, часто люди с лишним весом вспоминают родительские внушения: мама, папа, бабушка, дедушка, учительница в школе, всерьез или в шутку говорили: «ах ты мой толстячок», «ты неуклюжий, как слон», «вот ты у меня и корова» и т.п. Ребенок склонен верить и волей-неволей бессознательно стремится соответствовать этому ярлыку, повешенному на него значимыми взрослыми в детстве.

На данном этапе по устранению этой причины лишнего веса, необходима трансформация ограничивающих убеждений, трансформация разрушительных программ и пищевых привычек (самостоятельных единиц сознания), и формирование нового экологичного поведения.

Тему жизненных сценариев, родительсих запретов (не чувствуй!, не радуйся! не будь собой! не делай! и т.д.) и предписаний (радуй других, будь совершенным, будь сильным, старайся, торопись и т.д.), которые, несомненно, могут влиять на человека и в связи с проблемой лишнего веса и обретения им стройности, в этой статье не затрагиваем, ввиду ее глубины и общего характера. Но в практической работе эти моменты также стоит учитывать.

4. Психотравматический опыт – свой и предков.

Как уже было сказано выше, дети склонны обобщать любое событие на всю свою жизнь.Психотравмирующие ситуации также становятся барьерами на пути к стройному телу.

Самая распространенная ситуация – это страх взаимоотношений с мужчинами, страх близости у женщин, переживших сложные болезненные отношения, физическое и психологическое насилие. Они боятся близких отношений с мужчинами и бессознательно принимают решение стать полной, чтобы не привлекать мужского внимания.

Сюда же можно отнести и женщин, переживших тяжелое расставание, предательство, разочарование. После такой психологической травмы они могут подсознательно испытывать сильный страх перед возможностью повторения такого опыта, а потому в набранных лишних килограммах они будут находить удобную причину для того, чтобы уклониться любовных отношений с мужчинами. Хотя на сознательном уровне могут выражать желание отношений или замужества.

Также это актуально для дочери, мать которой была несчастна со своим мужем или партнерами. Негативный опыт матери, может повлиять на ее бессознательный уход от отношений с мужчинами, на избегание возможного несчастливого замужества.

Это может показаться парадоксальным, но эти женщины сами «запускают» механизм, который приводит их к полноте. При этом на сознательном уровне эти женщины могут мечтать о фигуре модели и не слезать с диет, однако же, в действительности, их аппетит будет управляться именно бессознательными мотивами.

Также встречаются случаи пережитого травмирующего опыта, влияющего на «жизненную необходимость» полноты. Так, например, ребенок, которого накрыло и чуть не унесло волной, потому что «я слишком легкая была», на всю жизнь запомнит об опасности «быть легкой» и бессознательно будет стремиться «утяжелить» себя лишним весом.

Или, наоборот, человек, спасшийся в критической ситуации от гибели - «я в теле, крепенький был» - может бессознательно закрепить этот опыт и бессознательным стремлением оставаться «в теле».

Кроме личного пережитого опыта, на нас может оказывать влияние опыт предков, переживших войну, голод, послевоенную разруху, или погибших в этом «котле истории». Учитывая обилие такого опыта у наших предков родом из СССР, психогенетические передачи страха голода, страха смерти – достаточно распространенное явление.

Так, наши бабушки, прабабушки, потерявшие детей от голода, или сами пережившие войну, блокаду, могли передать своим потомкам сознательные послания, типа «доедать каждый кусок хлеба, ведь он мог спасти жизнь ребенку», «крошки со стола нельзя выбрасывать», «пока толстый издохнет, худой иссохнет», и т.п.

Но кроме этого, и на бессознательном уровне ими мог передаться страх, который был для них слишком велик, и с которым они так и не смогли самостоятельно справиться. Страх, который бессознательно будет управлять ее внучкой или правнучкой, живущей в мирное время, не знавшей голода и лишений, «откладывать жировой запас на черный день».

Человек, на которого повлияла история его семьи, пережитый ими страх голода, разорения, смерти, способен набрать вес словно бы про запас. В этом случае им движет страх перед ждущими впереди трудностями, возможной бедностью, голодом. Глядя на себя в зеркало, он может вслух переживать по поводу лишнего веса, но бессознательно ощущать при этом спокойствие и даже умиротворение.

Этот опыт – личную историю и психогенетическую передачу от предков – необходимо выявить и трансформировать, для того, чтобы он не блокировал на бессознательном уровне достижение вами стройности. Это также одна из задач в модуле работы по психотерапии стройности.

5. Элементы органической речи, «дежурные жалобы».

Всем известны, а многими, даже часто употребляемы в речи такие выражения: «сердце кровью обливается», «разбил мое сердце», «сердце рвет на части», « у меня в печенках сидит», «мозг выносят», «на мозг мне капают», «меня все напрягают», «глаза мои этого бы не видели», «я его не перевариваю», «это нужно переварить», «у меня аллергия на него/работу», «жена меня пилит», «начальник по голове настучал»…

Немудрено потом, что в итоге есть и больное сердце, и мигрени, и падающее зрение, и мышечные зажимы. Это происходит потому, что наше бессознательное буквально воспринимает сказанное нами как заказ к исполнению.

Сюда также можно отнести и «дежурные жалобы» относительно полноты, лишнего веса, которые вы произносите на протяжении дня, и которыми программируете свою внешнюю и внутреннюю реальность: «я устала», «никак не получается похудеть», «ну я и жирная», «как мне все надоело», «больше не могу», и т.д.

Наше бессознательное весьма любезно предоставляет нам все условия, в которых эти «пожелания» будут реализовываться в полной мере. Так как у нашей психики есть важное свойство – воспринимать наши мысли, слова, как руководство к действию, и таким образом, мы можем себя программировать как на позитив (аффирмации), так и негатив (дежурные жалобы).

А происходит это, как в старом анекдоте про мужика, который идет утром на работу и думает: «Кругом – быдло , начальник – сволочь , жена – стерва, дети – идиоты...». За спиной Ангел-Хранитель с блокнотом и ручкой записывает: «Кругом – быдло , начальник – сволочь , жена – стерва, дети – идиоты... Хмм, странно. Вроде было уже. И зачем ему это снова? Но если заказывает, то надо исполнять».

Особенность этого вида саботажа заключается в том, что хотя эти утверждения не осознаны, их достаточно легко вычислить самостоятельно в речи и сознательными усилиями удалить их из своего лексикона или заменить на позитивные.

Но часто бывает, что эти утверждения из-за постоянного употребления в речи уже успели укорениться, и необходимо их обезвреживание более серьезными методами, также, как с ограничивающими убеждениями.

6. Идентификация с эталоном, подражание «кумиру».

Самый распространенный вариант идентификации – это когда девочка копирует свою маму, бабушку. Это одна из любимейших отговорок многих полных девушек: «у меня полная мама, такой же была бабушка, поэтому я тоже должна быть такой».

Разве должны? Отдавать дань предкам, быть лояльным к семейной системе стоит уважением и заботой, а не лишним весом. Измените семейную историю. Станьте первой стройной женщиной в вашей семье и пусть ваши дети берут пример с вас. И это сделать при вашем желании возможно.

В случаях с подражанием родителям, возможна и идентификация «от противного»: «я никогда не буду такой же толстой, как моя мама». Эффект в этом случае одинаков – вы полностью копируете вашу маму в ее полноте.

Люди склонны находить себе кумиров в чем бы то ни было. При этом они могут бессознательно стремиться быть похожими на него полностью — как в его достоинствах, так и в недостатках.

Так, например, полная женщина, отчаянно пытающаяся постройнеть, в работе с ней «вспомнила», как в студенчестве, будучи еще стройной, в сердцах пожелала стать такой же, как ее любимая преподавательница (подразумевая, такой же умной, опытной, мудрой, значимой в профессиональных кругах и т.д.). Такая «деталь», как полнота у «кумира», бессознательно прихватилась ею попутно.

Стоит обратить внимание, кому вы подражаете и в чем. Все ли в порядке у вашего кумира или есть «зоны риска»?

Для выявления моментов идентификации с родителями, продолжите фразу: Я не моя мама, и поэтому я не…(никогда не буду…, не сделаю…, не поступлю… и т.д.). Ту же фразу продолжите и для папы, бабушек, дедушек. Нет ли там чего-то относительно здоровья, полноты, избыточного или недостаточного веса?

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

7. Самонаказание.

Часто болезненная полнота является следствием самонаказания. Бывает, что человек испытывает чувство вины. Перед родителями, собственными детьми, окружающими. Вину, как правило, не имеющую под собой ничего, кроме травмирующего детского опыта. Вину перед всеми и за все, вплоть до того, что человек просто родился и живет.

Чтобы это чувство вины его «не съело», он начинает наказывать себя. Психосоматические заболевания, в том числе и избыточный вес – как нельзя кстати. Конечно же, это также происходит на бессознательном уровне.

А если вина и имеет веские основания, то в этом случае следует осознать, что каждый несет ответственность за себя самого, и каждый имеет право совершать ошибки и их решать. Вина по своей сути разрушительна, и ее стоит трансформировать в полезный опыт.

Непринятие себя, нелюбовь, и даже ненависть к своему телу – это также повод себя наказывать. За несовершенство, неидеальность. Некоторые выбирают в качестве наказания ненужные жировые отложения, чтобы терпеть насмешки и непринятие со стороны окружающих. А это еще больше подкрепляет негатив по отношению к себе - замкнутый круг.

Из этого замкнутого круга есть выход. Примите себя такого, какой вы есть. Для начала позвольте себе себя простить. За лишний вес, за осуждение, за ненависть и т.д. Отпустите обиды на себя, позвольте себе быть неидеальным и иметь право на ошибку. Перестаньте себя винить. Подумайте, что бы вы делали, если бы любили себя больше. Ибо человек, который себя любит, никогда не будет себя «держать в черном теле». Составьте список и начните действовать. Если не получается самостоятельно – обращайтесь за помощью.опубликовано econet

Автор Елена Силич

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet