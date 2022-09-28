Сейчас стало модным следовать женским стандартам. Все хотят быть уверенными и любимыми. А вы знаете, какое самое важное женское качество притягивает мужчин? Не охотиться на мужчин и не быть слишком заинтересованной в партнере. Любить мужчину, скользя по любви, уходя вширь, а не в глубину, теряя себя.

В начале отношений всегда возникают вопросы: о чем стоит говорить, а что лучше скрыть от новоиспеченного поклонника? Как себя вести? Как смотреть на него? Что сказать, чтобы создать положительное впечатление? Особенно важны все эти нюансы, когда женщина воспринимает свое появление в обществе как охоту на представителей сильного пола. Конечно же, уверенная в себе женщина вообще не будет думать, как привлечь мужчину и как с ним познакомиться. У нее будет другая задача: как из мужчин, которые сами обращают на нее внимание, выбрать самого достойного. Но, а что если пока еще нет внутренней уверенности, и приходится прибегать к советам?

Главное качество женщины - не сильно хотеть выйти замуж

Однажды я получила письмо, где читательница писала о том, что в моих статьях очень мало практических советов. Все потому, что я глубоко убеждена, что каждый должен поступать согласно своим внутренним ощущениям. У каждой свой путь, своя история. А вот научиться слушать себя и доверять себе - именно в этом я и вижу свою задачу, как психолога. Не все советы подходят всем. Кому-то совет поможет, а кому-то и навредит.

В первую очередь помните, что мужчин привлекает недоступность. Не снежные королевы конечно. А женщины, не слишком заинтересованные отношениями. Это важно. Если женщина ОЧЕНЬ сильно хочет замуж, она не сможет быть собой и ей придется угождать мужчине, пытаться что-то сделать для него, стараться понравиться.

За 17 лет своей работы я пришла к глубокому убеждению, что если женщина очень сильно хочет выйти замуж, не видит себя вне семьи, без отношений... то у нее, как правило, случается много романов, но мужчины не предлагают ей замужество, не проявляют особого интереса и заинтересованности.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Нужно понимать, что в отношениях, в паре кто-то один заинтересован чуть больше другого. Так вот, больше заинтересованным должен быть мужчина. Ну, а если женщина сильно хочет отношений, то не надо ждать большой заинтересованности от мужчины.

Как прийти к состоянию легкости и свободы

Как перестать зависеть от отношений? Об этом все мои программы и вебинары – следует принять мысль о вероятности того, что мужчина может так и не появиться. Важно увидеть возможную жизнь без мужчины. Это позволит вам расслабиться и убрать сверх значимость вашего желания - иметь семью. Самое важное женское качество - не гоняться за мужчиной и не сильно хотеть выйти замуж.

Мужчина считывает заинтересованность в нем и в продолжении, ее неуверенность, страхи и тревоги. И это не привлекает мужчину. На свидании, порой легкая небрежность к внешнему виду, больше привлечет внимание мужчин. Ну, например, собранные в пучок волосы, а не наведенные локоны.

Женщина должна выглядеть естественно, а не говорить своим внешним видом, что она 3 часа собиралась на свидание. Не стоит тратить столько своего драгоценного времени на мужчину, с которым вы встречаетесь впервые. Уверенная в себе женщина проводит минимум времени у зеркала. Она внутренне ощущает себя красивой и привлекательной.

Если женщина не боится не понравиться мужчине, то она будет просто общаться. У нее будет достаточно свободы для легкого и непринужденного общения. Поэтому я всегда говорю тем, кто пока одинок: представьте свою жизнь без мужчины. Расстаньтесь вы с этой идеей. Научитесь вы жить без мужчины. Вот тогда вы перестанете сильно хотеть отношений.

Пока вы не увидите свою жизнь без мужчины вы не найдете отношений, которые принесут вам радость и желанную гармонию. Чем сильнее вы хотите выйти замуж, тем дальше от вас желаемое. Представьте себе, что может так случиться, что вы не встретите мужчину и не сможете создать семью. И что? Жизнь разве останавливается?

Смысл без отношений

Найдите вы смысл жизни вне отношений. Никто не говорит, что у вас их не будет, но не нужно видеть в отношениях смысл жизни. Смысл жизни - в самой жизни. Научитесь радоваться просто тому, что вы живы и можете наслаждаться восходом солнца, слушать пение птиц и смотреть на зеленую листву. Как падает хлопьями снег, на елках зажигаются огни в Новый год.

Почему чаще бывает так, что для одних женщин мужчина готов на все: долго и красиво ухаживать, добиваться, не смотря ни на что, многое прощает. Но эта женщина сама решает кому ей отдать предпочтение и выбирает того, с кем можно связать свою судьбу.

А другие женщины, в свою очередь, только жалуются на несчастную женскую долю и отсутствие достойных мужчин.

В чем секрет женского успеха? Какое самое важное женское качество? Казалось бы, женщина должна быть наделена какими-то особыми качествами, которые заставляют мужчин укладываться штабелями у ее ног.

Но, далеко не секрет, что успехом у противоположного пола пользуются именно те женщины, которые не проявляют свою заинтересованность в отношениях.

Желание быть любимой и счастливой – это естественная потребность каждой женщины. Разница лишь в том, что для одних – это главная цель всей жизни, которая затмевает все остальное. А другие продолжают радоваться всем краскам жизни, видят все ее грани и не превращают отношения в единственную возможность стать счастливой.

Но и в этом моменте необходимо видеть тонкую грань. Существуют женщины СЛИШКОМ заинтересованные и НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ. Истина прячется в середине. Мужчине важно чувствовать себя нужным и любимым, но нельзя слепо влипать в него. Нужно скользить по глади любви, но не погружаться в нее с головой, лишая себя возможности свободного плавания и получения удовольствия от этого.

Самое важное женское качество

Важно избавиться от СВЕРХ значимости мужчины в вашей жизни. Не нужно пытаться сделать для него и отношений больше, чем вы можете. Вы всегда будете ждать от него благодарности за ваши старания – хотите вы того или нет.

И когда шагов благодарности вы не увидите, вы начнете эмоционально закрываться и тонуть в своей обиде. А мужчину не будет притягивать женщина, которая с ним несчастлива. Его тянет к счастливой, излучающей радость женщине.

А счастливая – это самодостаточная уверенная женщина, которая умеет справляться со всем сама, но живете с ним только из истинной любви.

Если вы не живете с мужчиной, но твердо убеждены, что он принесет в вашу жизнь только неудобства, то я ни за что не поверю, что вы в данный момент счастливы. То же можно сказать, если вы, живя с мужчиной абсолютно не видите дальнейшей жизни без него.

Настоящее счастье — это когда совместная жизнь с человеком мало чем отличается от жизни в одиночестве, но с появлением в ней партнера она будет значительно ярче, теплее, насыщеннее. Заметьте, именно не насыщенной, а насыщеннее, не яркой, а ярче, видите разницу?

Иногда в своей работе я сталкиваюсь с женщинами, которые наоборот, настолько демонстрируют свою самодостаточность и они-то как раз, видят много преимуществ в жизни без мужчины. С его появлением, ее жизнь как-то блекнет и ей порой трудно выдерживать присутствие мужчины. Если она умеет мягко обходить такие моменты и свои особенности, то еще куда ни шло. Ну, а если открыто показывает, что не нуждается в мужчине...Да еще подавляют мужчину...

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Самодостаточные женщины отталкивают мужчину своей силой и стремлением стать его конкурентом. Мужчине необходимо ощущать свою силу, быть мужчиной, ГЛАВНЫМ. А сильная женщина лишает его всего этого. Но при этом не стоит заблуждаться, что мужчине необходимо уступать во всем, отодвинув себя на второй план.

В вас всегда должен оставаться стержень – это ваши цели, желания и жизненные ценности. При этом вы должны уметь быть мягкой и доброй к окружающим, обладать пониманием и сочувствием к людям. Будьте уверенны в себе, и тогда вам не придется самоутверждаться перед мужчиной.

Женщине необходимо быть подобной персику – мягкая снаружи, но со стержнем внутри. Очень сложно объяснять какой должна быть женщина, это внутреннее состояние любви и уважения к себе. Это ощущение себя и своих желаний. Это понимание своих границ и своей территории. Это глубокое чувство ценности себя и своей жизни. Это доверие себе и своим чувствам.

Резюмирую выше сказанное

1. Чувствуйте и контролируйте свои желания и цели. Необходимо осознавать свой путь и знать, чего конкретно вы хотите от жизни. Если перед вами стоит четкая цель, то желания мужчины не смогут занять ее место или заставить вас отказаться от нее.

2. Когда женщина ослеплена желанием выйти замуж, построить и сохранить отношения во что бы то ни стало, то не стоит ждать от мужчины того же. Помните: мужчину необходимо любить, но не душить любовью. Женщина должна жить своей интересной жизнью. А если для неё на первом месте стоит внимание к собственной персоне, то велика вероятность легко попасться на очередные красивые слова и ухаживания. Не дайте жажде любви и внимания лишить вас холодного разума и способности трезво оценивать реальность.

3. Как много встречается женщин, которые сходив с поклонником в ресторан или получив от него подарок, сталкиваются с чувством благодарности и неловкости перед партнером. Они чувствуют обязанность перед ним, им неудобно принимать подарки просто так и они стремятся ему отплатить. И, не редко, это бывает постель. Не отдавайтесь мужчине из благодарности или из страха его потерять. Отдавайтесь тогда, когда сами этого захотите.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Другая крайность в женском поведении

Наряду с этим есть и другая крайность, когда страх быть обязанной мужчине провоцирует женщину на абсолютно противоположные действия: она не принимает его подарков, сама платит за себя и т.д. Эта крайность – не что иное, как проявление неуверенности.

Когда мужчина сам проявляет желание сводить вас в ресторан, сделать подарок или сюрприз, то не чувствуйте себя обязанной ему. Научитесь достойно и с благодарностью принимать. Не нужно пытаться тут же ему отплатить. Помните, что это вы стали украшением его вечера и будьте уверены, что он получил истинное наслаждение, находясь рядом с вами. При этом не забывайте искренне интересоваться им.

Женщина выбирает мужчину. И в этом выборе не важны критерии: богатый, умный, успешный и т. д. Самый важный критерий – сможете ли вы его полюбить. Это самое главное в отношениях. Я говорю о любви, а не о зависимости, в которую женщина легко залетает. И уже не представляет свою жизнь без НЕГО.

И даже если отношения уже не приносят радости, а лишь переживания и страдания, но по необъяснимым причинам женщина не может уйти от мужчины, терпит, обижается, рвет отношения и уходит, а потом скучает, сожалеет, надеется на то, что будет все по-другому и возвращается к тем же граблям...

Так вот, это не про любовь. Это про зависимость и от нее конечно же нужно исцеляться. Любовь к себе всегда должна быть изначальной. А когда в отношениях вы получаете боль, страдания, мужчина к вам относится не так, да и вообще все плохо. Так о какой любви к себе можно тут говорить? Человек, который действительно любит себя, будет бережно относиться к себе и к своей душе. Он не будет причинять себе страдания. Он просто уйдет от партнера, который плохо обращается с его чувствами и не ценит их.

Поэтому учитесь любить себя, знакомьтесь с собой и принимайте себя всякую. Цените свой мир и свои переживание, берегите себя и не возлагайте ответственность за свой мир на мужчину. Мол, почему он так ко мне относится? Да он может как угодно относиться ко всем - это его мера жизни. А вот вы обязаны к самой себе относиться хорошо. И если партнер этого не разделяет, то просто уходите из отношений. А если все осознаете, но не в силах уйти, то тогда вам необходимо исцеляться от зависимости.

Всегда помните о самой себе и держите под контролем цель и желания, то, что вы хотите от жизни, что чувствуете, и вы не залипнете на партнере, не растворитесь в нем без остатка. И всегда сможете уйти оттуда, где вам плохо.

Не теряйтесь в мужчине и в отношениях

Ставьте перед собой четкие цели. Вы несете свой потенциал и обязаны его реализовать. Помните, как удивительна жизнь и сколько в ней важного и интересного, помимо одного только присутствия партнера в ней.

Когда вы станете по-настоящему интересны самой себе, четко увидите свое предназначение и поставите перед собой цель, вы сумеете сами управлять своей жизнью. Только так вы сможете избавиться зависимости. Вы не потеряетесь в отношениях и станете интересны и своему мужчине, и окружающим людям. Меня часто просят рассказать о счастливых отношениях. А также всем хочется знать, какими же критериями измеряется уверенность в женщине. Какой быть, к чему нужно стремиться. Об этом следующая статья.опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Гаврилова Демпси

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet