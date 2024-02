НЕТ ни ОДНОЙ причины БИТЬ ребенка!

Статья, которая важна в первую очередь для тех, кто сам переживал в детстве физическое насилие – нет, так не должно было быть. Нет, у родителей не было на это прав. И нет, в этом не было ни капли вашей вины, чтобы вам ни говорили.

Этот формат вопрос-ответ важен не только для аргументов в дискуссиях с другими, но и для формата диалогов со внутренним критиком-абьюзером, чей голос звучит в сознании как «ничего такого страшного в твоём детстве не происходило, хватит уже ныть, у всех так было и ничего, и вообще они хотели как лучше».

Когда я публикую материалы о шлепках детей, обязательно находятся люди, готовые отстаивать своё «право» детей бить. Они заявляют о самых разных причинах и ни одна из них на самом деле не может быть оправданием.

Бить детей нельзя

«Есть разница между шлепком и ударом».

Нет, разницы нет, они в прямом смысле одно и то же действие. Мы просто даём этому действию более мягкое название, чтобы его оправдать.

«Иногда нужно шлепнуть, потому что нет времени объяснять».

Если у вас есть время на шлепок, значит есть время протянуть руку и не позволить ребенку пораниться.

«Дети не понимают слов, поэтому без шлепков никуда».

Вы бы ударили инвалида? Нет, потому что это преступление. Никого нельзя бить, вне зависимости от его умственных способностей. Если кто-то не понимает слов, то как он сможет понять причины, по которым тот, кто должен его любить намеренно причиняет боль?

«Я люблю своих детей, и они это знают. Мои шлепки не причиняют им вреда.»

На самом деле исследования говорят нам, что любовь родителя не нивелирует последствия шлепков. На самом деле, это может поселить в ребенке ещё большую тревогу. По словам Alfie Kohn «Что мы чувствуем по отношению к своим детям не так важно, как их переживание этих чувств и как они на самом деле воспринимают наше к ним отношение… Что на самом деле важно, так это то, какое послание от нас получают наши дети, а не то, чему мы думаем мы их учим».

«Есть разница между шлепками и насилием».

Если мы говорим о последствиях для детей, то и насилие, и шлепки имеют тот же негативный эффект. Пять десятилетий исследований, проведенных на более чем 160 000 детей однозначно говорят нам, что шлепки связаны с антисоциальным поведением, агрессией, проблемами с психическим здоровьем и когнитивными проблемами. И эти последствия незначительно отличаются были то шлепки или насилие.

«Это единственное, что работает с детьми».

Нет, это не так. Есть масса других вариантов. На самом деле исследования показывают, что шлепки не лучший метод и у них нет никаких преимуществ.

«Меня шлепали и все нормально».

Во-первых, «нормально» - это ещё большой вопрос, потому что вы пытаетесь отстоять свое право бить того, кто вас меньше и слабее. А во-вторых, это нам уже не узнать, как было бы, если бы вас не били в детстве.

«Это личное дело каждого, каждый должен делать то, что считает правильным для своей семьи».

Нет, в этом случае есть очевидное правильное и неправильное. Дети – это люди, имеющие права. И нет никаких оправданий применения к ним насилия. Это никогда не нормально.

«Орать на ребенка гораздо хуже, чем шлепнуть».

И то и другое поведение травматично для ребенка, нам не обязательно выбирать что-то из этих двух вариантов. Давайте лучше и не орать, и не шлепать.

«Детям надо учиться. Наша работа научить их, что такое хорошо, а что плохо».

Вы действительно думаете, что лучше всего человек учится, когда боится? Чему на самом деле дети научатся от шлепков, так это тому, что любовь она не безусловная, что люди, которые говорят, что любят их, могут и ранить и что в следующий раз нужно просто лучше постараться, чтобы не быть пойманными. Это всё очень плохие уроки.

«Шлепать в ярости – это неправильно, но я всегда шлепаю детей, находясь в спокойном состоянии». Это вызывает ещё больше вопросов. На самом деле, ребенку ещё сложнее понять, как так может быть, что его родитель намеренно и «спокойно» выбирает причинить ему физическую боль.

«Есть исследования, которые говорят, что у шлепков есть свои преимущества. Надо учитывать аргументы обеих сторон».

Исследовать вопрос, почему я имею право бить других людей? Это шутка? Вы изучаете исследования на тему преимуществ избиения своего партнера перед тем как решаете этого не делать? Почему кто-то вообще ищет подобные исследования? Почему так упорно стараются найти хоть какую-то причину ударить ребенка? Почему для этих людей так важно бить ребенка? Вот что действительно вызывает тревогу.

Я могу продолжать и дальше. Но давайте я скажу кратко.

Нет.

Нет ни одной адекватной причины. Шлепки вредны для ребенка. Да. Любые. По любым причинам.

Дети такие же люди, у которых есть право чувствовать себя в безопасности и не быть объектами насилия. Ни один ребенок не заслуживает того, чтобы его били, особенно если это люди, которые должны его защищать и направлять.

Есть другие способы взаимоотношения родителей с детьми и это очень важно изучить их и освоить, когда шлепки настолько вредны. Первый шаг – это перестать находить оправдания. Это не нормально. Когда вы знаете как лучше, вы стараетесь и делать лучше.

Пришло время перемен.

Текст - Sara via Happiness is here / happinessishereblog.com

