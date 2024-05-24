Хороший способ, как избавиться от ненужных мыслей и воспоминаний, если никак не удается забыть плохое. Когда другие способы не работают.

"Я больше не хочу!", - каждый, наверное, однажды объелся чем-то так, что теперь смотреть не может на бывший любимый продукт. Я лично в детстве фруктового мороженого по семь копеек съела семь стаканчиков. И больше мне этого мороженого не хотелось. Более того, меня тошнило, когда я о нем думала. Подумаю - и затошнит.

И есть хороший способ избавиться от плохих мыслей и мучительных воспоминаний.

Как избавиться от плохих мыслей и воспоминаний

Одна женщина все вспоминала про то, как мама ее оскорбляла в детстве. И про то, как любимый мужчина ее бросил. Ушел и объяснять ничего не стал. Может, конечно, ему надоело про маму слушать.

Женщина непрерывно только про это и говорила. В итоге она пошла к психологу и стала с ним делиться мучительными воспоминаниями.

Психолог, наверное, тоже устал. Он же живой все же. И, главное, никакие способы не помогали переключить женщину на что-то положительное и полезное. Она просто не могла переключиться, как заезженная пластинка, - так раньше говорили.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И психолог посоветовал, раз такое дело, записывать все. Все эти мучительные воспоминания, сцены в мельчайших деталях. С подробностями. Анализировать и писать, писать, - страниц по десять в день, от руки.

И вставлять туда новые подробности, которые всплывали в памяти. Дополнять. И снова писать.

Купить много толстых тетрадей и писать. А на приеме зачитывать все с выражением и снова вспоминать. А потом дома опять изливать душу в тетради подробно.

И однажды женщина пришла на прием. Психолог сказал: "Давайте вспомним тот день, когда мама дала вам шлепок ни за что, ни про что. Было раннее утро, солнце светило в окно спальни. Пылинки, как сейчас помню, висели в луче солнца. Одеяло было синее, атласное. Вы лежали безмятежно, и тут...".

И тут женщина как закричит: "Хватит уже! Надоело! Меня уже тошнит от воспоминаний! Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Я больше не хочу! Давайте про мою работу поговорим, сейчас надо новый проект начинать, я тревожусь. Какое одеяло, какие пылинки: это было сто лет назад. Достал! Меня тошнит от воспоминаний уже".

Так она грубо выкрикнула. И замолчала. А потом рассмеялась. Поблагодарила психолога.

Пришла домой и выкинула тетради на помойку. С омерзением.

Достала красивый ежедневник и записала план действий на ближайшее время. Свои цели. И пошла по делам, радостная и свободная. С облегчением, как человек, которого стошнило, извините. Наконец-то стошнило и стало лучше.

Это хороший способ, если никак не удается забыть плохое. Если другие способы не работают. Вспоминайте и честно записывайте. Пока не стошнит. Пока не захочется закричать: "Хватит! Я больше не хочу!". Это тоже работает.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet