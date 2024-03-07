«Мужчина ведет себя с женщиной ТАК, как она ему это позволяет». И вы верите в это?

В любой ситуации с женщиной мужчина ведет себя так, как ему позволяет его воспитание и интеллектуальный уровень развития.

В последнее время слишком часто слышу вот это вот «Мужчина ведет себя с женщиной так, как она ему это позволяет». Вы что – серьезно верите в это? Бросьте, выбросьте, забудьте. Это придумали мужчины, которым так – удобно. Удобно повести себя по-скотски или уйти по-английски, или страдать, как Пьеро, или завоевать все звезды мира, как Гэтсби, или гадко мстить, как Хитклифф, или не замечать и насмехаться, как мистер Рочестер.

А женщина тут совершенно ни при чем

Хоть и верит, что только ее поведение способно заставить мужчину вести себя с ней определенным образом.

Приятно ей думать, что есть у нее над ним такая власть.

А потом, при неудачном исходе, закутывается в комплексы: «Это я все испортила, потому что сама позволила ему пинать меня ногами!»

Ах, бросьте еще раз.

Сколько раз я ни секунды не позволяла – а он делал.

Сколько раз я, напротив, очень даже позволяла (взять меня, съесть меня, бросить меня, отречься от меня, возненавидеть, сделать женой, любить или разлюбить) – а он все равно делал по-своему.

В любой ситуации с женщиной мужчина ведет себя так, как ему позволяет его воспитание и интеллектуальный уровень развития.

А не женщина.опубликовано econet

Автор Тамрико Шоли

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