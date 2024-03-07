Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. «Мужчина ведет себя с женщиной ТАК, как она ему это позволяет». И вы верите в это?

«Мужчина ведет себя с женщиной ТАК, как она ему это позволяет». И вы верите в это?

Источник: psyoffice.ru 07 марта 2024 6994
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

В любой ситуации с женщиной мужчина ведет себя так, как ему позволяет его воспитание и интеллектуальный уровень развития.

«Мужчина ведет себя с женщиной ТАК, как она ему это позволяет». И вы верите в это?

В последнее время слишком часто слышу вот это вот «Мужчина ведет себя с женщиной так, как она ему это позволяет». Вы что – серьезно верите в это? Бросьте, выбросьте, забудьте. Это придумали мужчины, которым так – удобно. Удобно повести себя по-скотски или уйти по-английски, или страдать, как Пьеро, или завоевать все звезды мира, как Гэтсби, или гадко мстить, как Хитклифф, или не замечать и насмехаться, как мистер Рочестер. 

А женщина тут совершенно ни при чем

Хоть и верит, что только ее поведение способно заставить мужчину вести себя с ней определенным образом.

Приятно ей думать, что есть у нее над ним такая власть.

А потом, при неудачном исходе, закутывается в комплексы: «Это я все испортила, потому что сама позволила ему пинать меня ногами!»

Ах, бросьте еще раз.

«Мужчина ведет себя с женщиной ТАК, как она ему это позволяет». И вы верите в это?

Сколько раз я ни секунды не позволяла – а он делал.

Сколько раз я, напротив, очень даже позволяла (взять меня, съесть меня, бросить меня, отречься от меня, возненавидеть, сделать женой, любить или разлюбить) – а он все равно делал по-своему.

В любой ситуации с женщиной мужчина ведет себя так, как ему позволяет его воспитание и интеллектуальный уровень развития.

А не женщина.опубликовано econet

Автор Тамрико Шоли

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Тамрико Шоли мужчины женщина отношения жизнь

Еще от psyoffice.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши. Марсель Пруст
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.