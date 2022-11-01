Вы просто ему НЕ нравитесь

Об этом надо было написать. Кто-то должен был разъяснить женщинам, что на самом деле кроется за поступками и словами мужчин!

Вы слышали кучу разных историй. Сначала парень всеми силами пытается избавиться от девушки, а потом она становится любовью всей его жизни. В течение нескольких лет парень просто ужасно обращается с девушкой, с которой иногда спит, но она не сходит с дистанции, и в итоге он превращается в преданного супруга и нежного отца. Парень не звонит девушке целый месяц, с тех пор как они переспали, а потом он объявляется, и они живут долго и счастливо. Женщина спит с женатым мужчиной, в конце концов выходит за него замуж, и у них получается крепкая и любящая семья.

Мы не хотим, чтобы вы слушали все эти истории. Они вам никак не помогут. Эти истории относятся к разряду исключений из правила. А мы хотим, чтобы вы знали, по каким правилам надо вести игру.

Вы надеялись тоже стать исключением и потому сейчас оказались в незавидном положении. Скажите своим друзьям, чтобы они перестали рассказывать вам такие истории. А если они вас не послушают и продолжат вещать о том, как одна женщина, к которой плохо относились, в конце концов добилась своего, просто заткните уши и закричите: «Ля-ля-ля-ля-ля!» Вы исключительны, но вы не исключение!

Мужские оправдания, которое говорят о том, что вы его не интересуете

Любое оправдание, по сути, значит, что вы мало его интересуете. Мужчины не боятся «разрушить дружбу».

• Не поддавайтесь на его уловки и не приглашайте его на свидание. Если вы ему нравитесь, он сам вас пригласит.

• Если вы можете его найти, значит, он может найти вас. Если он захочет вас найти, он это сделает.

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• Тот факт, что вам нравится играть на музыкальных инструментах, не значит, что он захочет плясать под вашу дудку. Некоторые модели поведения вышли из лона самой природы и остаются актуальными до сих пор.

• «Эй, давай встретимся на такой-то вечеринке/в каком-нибудь баре / дома у друга» не относится к разряду приглашений на свидание. Даже если вы живете в Нью-Йорке.

• Мужчина хорошо помнит, понравились ли вы ему при встрече. Поэтому положите трубку.

• Вы достаточно хороши для того, чтобы вас пригласили на свидание.

• Если он вам не звонит, значит, он о вас не думает.

• Если он дает обещания, а потом подводит вас по мелочам, будьте уверены: то же самое случится, когда дело дойдет до более серьезных вещей. Помните об этом и имейте в виду, что этому парню не составит труда разочаровать вас.

• Не стоит строить отношения с тем, кто не способен сдержать слово.

• Если он не желает делать ни малейших усилий, чтобы успокоить вас и сгладить назревающие конфликты в ваших отношениях, то он просто не уважает ваших чувств и потребностей.

• «Занят» — это то же самое, что и «осел». А «осел» — это то же самое, что и парень, с которым вы встречаетесь.

• Вы заслуживаете того, чтобы вам, черт возьми, позвонили.

• Мужчины говорят о своих чувствах, даже если вы отказываетесь слушать или не верите их признаниям. «Я не готов к серьезным отношениям» значит «Я не готов к серьезным отношениям с тобой» или «Я не уверен, что ты именно та женщина, которая мне нужна». (Прошу прошения.)

«Лучше, чем ничего» не должно вас устраивать

• Если вы не понимаете, что происходит в ваших отношениях, то нет ничего страшного в том, чтобы притормозить и задать ему пару вопросов.

• Попахивает неопределенностью? Хорошего не жди.

• Есть на свете один парень, который захочет сообщить всем и каждому, что он ваш бойфренд. Хватит валять дурака, пойдите и найдите его.

Измене нет оправдания. Позвольте повторить: измене нет оправдания. Теперь скажите это сами: измене нет оправдания

• Единственное, за что вы несете ответственность при моральном падении другого человека — это ваши собственные чувства.

• Измена есть измена. При этом не имеет значения, с кем он вам изменил и сколько раз это произошло.

• С каждым разом изменять становится все легче. Трудно бывает только в первый раз, когда испытываешь угрызения совести и вину из-за того, что не оправдал доверие другого человека.

• Обманщики никогда не бывают счастливы. (Потому что все они мерзавцы.)

• Неверный мужчина в первую очередь изменяет себе самому, раз он не может построить нормальные отношения с вами.опубликовано econet.ru.

Из книги "Вы просто ему не нравитесь: вся правда о мужчинах", Берендт Грег, Лиз Туччилло

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