Что домашний беспорядок говорит о вашем душевном состоянии: Мнение психологов

Психологи уже давно пытаются доказать, что существует связь между нашим эмоциональном состоянием и помещением, в котором мы живем. Беспорядок в доме может говорить о нашем настроении.

Если вы храните предметы, которые вам не нужны, то в вашем подсознании скрыты очень глубокие тайны. По мнению психологов, беспорядок в доме напрямую связан с нашим эмоциональным состоянием, и может говорить о проблемах, которые нас беспокоят.

Зачем мы храним в доме ненужные вещи?

Всем известно, что захламленная среда негативно влияет на способность человека фокусировать внимание и обрабатывать информацию, поэтому следует соблюдать чистоту и порядок, чтобы быть более здоровыми телом и умом.

Склонность людей собирать предметы, вызывающие памятные или сентиментальные чувства, приводит к тому, что накапливается множество вещей, которыми никто не пользуется, и в которых вообще нет никакой необходимости.

Психологи уже давно пытаются доказать, что существует связь между нашим эмоциональном состоянием и помещением, в котором мы живем. Беспорядок в доме может говорить о нашем настроении. Если на чердаке или в подвале собирается много хлама, то это признак того, что человек не может отпустить своё прошлое. Ванная комната связана с образом тела, а спальня — с нашей сексуальностью и интимностью. Мы создаем беспорядок в доме в том месте, где у нас есть проблемы в нашем собственном сознании, пытаясь, таким образом, что-то спрятать.

Ну что, вы всё еще хотите хранить ненужные вещи?

Психологи утверждают, что неспособность избавиться от хлама является результатом бессознательной глубокой мотивации, которая обычно связана с переживаниями в детстве.

Не все согласны с этим мнением, но многие признают, что элементы из нашего детства имеют влияние на дальнейшую жизнь. Например, если вашей семье часто не хватало еды, то у вас может развиться склонность запасать продукты и забивать ими все тумбочки.

В идеальном порядке и постоянной чистоте эксперты тоже видят некоторые особенности. Люди, которые категорически не терпят беспорядок, менее толерантны и могут иметь проблемы с контролем.

Во всём нужно соблюдать золотую середину. Безусловно, не стоит хранить бесполезный хлам, но и быть помешанными на чистоте тоже не нужно.опубликовано econet

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