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Основные источники психосоматических заболеваний

Источник: Econet 21 октября 2023 6514
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Психосоматика — наука, которая изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний. . В этой статье описаны основные источники психосоматических заболеваний.

Основные источники психосоматических заболеваний

Психологами описано несколько основных источников эмоционально обусловленных, психосоматических заболеваний.

Источники психосоматических заболеваний

1. Внутренний конфликт.

Конфликт частей личности человека, сознательного и бессознательного, единоборство между которыми приводит к разрушительной «победе» одной из них над другой.

Например, при злоупотреблении алкоголем можно выделить две различные части личности, которые формируют разные модели поведения. Часть первая – «я пить не хочу, мне стыдно, мне плохо, я собою недоволен». Эта часть обвиняющая.

Вторая часть в конце концов не выдерживает: «Замолчи, ты мне надоела!» И заставляет замолчать первую единственным доступным для нее способом – употребив алкоголь. Обе эти части балансируют, как на чаше весов, создавая глубокий внутренний конфликт.

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2. Мотивация или условная выгода.

Это очень серьезная причина, потому что часто симптом несет условную выгоду для человека. Например, если вы болеете, то внимание и забота к вам родных и близких усиливаются. Если вы не хотите общаться (что-то делать), то головная боль может освободить вас от этого действия.

Иногда болезнь сдерживает развитие другого, более тяжелого заболевания. Психоаналитики утверждают, что если больному вылечить язвенный колит, то у него сразу разовьется «прятавшийся» за колитом психоз.

Понятие сдвига симптомов было введено в традиционную медицину и психологию после признания того факта, что, устраняемые с помощью терапии, они внезапно возникают в другой форме. Иначе говоря, симптомы «блуждают» от органа к органу, а пациент – от специалиста к специалисту.

Так как данный механизм работает на уровне бессознательного, то нет смысла объяснять его больному на уровне сознания. Если человеку попытаться объяснить, что болезнь для него выгодна, он скорее всего с этим не согласится.

Особенно это характерно для истеричных людей, которые ходят по врачам в надежде излечиться. Однако, если они чувствуют, что выздоровление близко, как правило, находят уважительную причину, чтобы прервать лечение. В дальнейшем они будут жаловаться, что методы лечения или специалисты не смогли им помочь. Если же терапевт действует достаточно энергично и больной «пропускает» момент излечения от данного симптома или болезни, то, при возникновении нового недуга, о старой болезни он уже может и не вспомнить, как будто ее и не было.

С учетом данного механизма иногда лучше не излечивать человека полностью, а только лишь слегка облегчать его состояние. Это его скорее всего удовлетворит, так как он не нуждается в излечении, его интересует сам процесс, при помощи которого он демонстрирует свое страдание.

У такого заболевания, как сахарный диабет, психологи предполагают наличие целого списка вторичных выгод (Трифонова, 2003). В частности к ним относятся.

  • Страх потерять контроль.

Страх потерять контроль не только над диабетом, но и вообще контроль над событиями собственной жизни. Чрезмерная потребность в контроле типична для сверхобязательных, сверхнормативных людей. Она рождается из страха неизвестности, новизны, боязни совершить ошибку. Страх новизны связан с проблемами в изменении поведения, трудностями адаптации, неумением быстро перестраиваться.

В привычных ситуациях, в знакомых компаниях человек может чувствовать себя вполне свободно и непринужденно, но стоит ему попасть в незнакомое общество или столкнуться с чем-то новым, и тут его не узнать: он скован, замкнут, тревожен, поскольку не знает, как ему повлиять на ситуацию, чтобы держать ее под контролем. Иногда причина этого кроется в чрезмерной ориентации на нормы, мнение окружающих, боязни произвести неблагоприятное впечатление.

  • Страх ответственности за самореализацию и саморазвитие.

Нередко погружение в болезнь становится способом ухода от реальной жизни с ее трудностями и проблемами. Не чувствуя в себе сил, чтобы добиться поставленных целей, или потерпев неудачу в каком-то деле, человек может объявить себя слабым, тем самым снимая с себя ответственность за свою жизнь. В этом смысле болезнь – удобная лазейка.

Раскрытие собственных способностей, стремление к цели связаны – это определенные усилия. Работа над собой не всегда приносит ожидаемые результаты, способности не всегда отвечают притязаниям, а результаты – амбициям. Принять это и не сдаться, искать новые пути самосовершенствования, но не впадать в самоедство – вот что часто не получается у человека, ищущего успокоения в болезни.

Некоторые наивно полагают, что самореализация – это достижение идеала, и поэтому разочаровываются из-за собственного несовершенства. Самореализация – это процесс, в котором человек раскрывает свои возможности и способности, применяя их для достижения поставленной цели. Этот процесс иногда оказывается болезненным, поскольку связан с самопреодолением, но, как говорится, нет приятнее победы, чем победа над самим собой...

  • Страх неудачи в социальной, профессиональной, личной жизни.

Этот страх тесно связан со страхом ответственности. Болезнь служит хорошим объяснением неудач. И дело даже не в том, что человек сам несет ответственность за свои неудачи, во многих неудачах виноваты случай, стечение обстоятельств, какие-то внешние факторы. Дело в том, что болезнь становится универсальным объяснением, приобретая, таким образом, свою ценность.

Диабет действительно может стать препятствием, если вы хотите стать летчиком, пожарным или иметь много детей, но, если у вас не складываются отношения с любимым человеком, если затормозился карьерный рост, стоит поискать другие причины и попытаться найти пути улучшения ситуации.

  • Боязнь неопределенности.

Боязнь неопределенности идет рука об руку с потребностью в тотальном контроле, о которой мы уже говорили. В мире контроля и самоконтроля, где все зависит от тебя, неожиданности маловероятны, но тем более неприятны. Вот почему многие люди, погруженные в диабет, очень расстраиваются, если что-то идет не так, несмотря на все их старания. Режим делает жизнь более или менее предсказуемой, вносит определенность, которая отсутствует за порогом дома.

  • Потребность в опеке и внимании.

Потребность в сочувствии, понимании и поддержке есть у каждого человека. Это естественно. И в горе, и в радости нам хочется, чтобы кто-то разделил с нами наши чувства. Безразличие, особенно со стороны близких, очень горько и обидно. Иногда в голову приходит ребяческая мысль: «Вот умру, тогда посмотрим, как вы на моих похоронах будете сокрушаться...» К сожалению, посмотреть на это уже не удастся.

У каждого своя мера необходимой поддержки: одному достаточно понимающего взгляда, другого нужно утешать, отвлекать, убеждать в его достоинствах, третьему всего будет мало: он поглощает внимание и сочувствие, как черная дыра.

Иногда субъективный недостаток внимания со стороны окружающих заставляет неосознанно использовать запрещенные приемы – вызывать чувство вины, демонстрировать свою жертвенность или, наоборот, слабость, усталость, болезненность, хвататься за сердце и т.п. А иногда чувство ненужности приводит к замыканию, самоизоляции. Все это – результат невозможности наладить равноправные, зрелые взаимоотношения, основанные на удовлетворении потребности обеих сторон. Отсутствие ясных представлений о потребностях друг друга вызывает взаимные обиды и недопонимание.

  • Потеря смысла жизни, чувство пустоты.

Иногда смыслом жизни, как ни странно, становится болезнь и ее лечение: человек не видит ничего, что могло бы наполнить смыслом его существование. Это печально, поскольку дальнейший поиск смысла и целей прекращается. Болезнь остается единственным, что имеет значение и как-то упорядочивает жизнь.

  • Ощущение опасности окружающего мира.

Восприятие мира как источника угрозы активизирует инстинкты самосохранения до такой степени, что это оказывается единственным стоящим делом.

  • Чувство беспомощности, неуверенность в собственных силах.

Это чувство тесно связано с боязнью взять на себя ответственность, страхом неудачи, потребностью в опеке. Как правило, оказывается, что чувство беспомощности рождается от неумения разграничить то, что можно изменить, изменив себя и свое отношение, и то, к чему только можно изменить отношение (об этом говорится в разделе, посвященном игнорированию диабета).

Беспомощность может быть также результатом постановки заведомо недостижимых целей, неоправданно высокой планки. Часто потерю веры в свои силы вызывают ошибочные умозаключения – от частного к общему.

Основные источники психосоматических заболеваний

3. Эффект внушения.

В данном случае имеется в виду внушение со стороны другого человека. Если ребенку все время говорить, что он плохой, то велика вероятность, что он таким и вырастет. Предпочтительней при наказании говорить, что он хороший и умный, но поступил почему-то плохо или глупо.

То же может быть и со взрослыми людьми. Особенно опасно в этом смысле общение с врачами. Слово, сказанное врачом и неверно истолкованное пациентом, может глубоко проникнуть в подсознание и стать причиной развития или закрепления настоящей патологии.

4. « Элементы органической речи ».

Болезнь может быть физическим воплощением фразы. Например, слова «у меня сердце за него болит», «я от этого с ума схожу» – могут превратиться в реальные симптомы.

В этом случае болезнь рассматривается как своего рода способность выразить психологическую потребность в телесной форме. Возьмем пример человека, который запретил себе плакать. В этом случае он может «заплакать» телом, или он начнет потеть, или у него появятся постоянные «непонятные» позывы к мочеиспусканию. Потребность в безопасности может спровоцировать излишнее отложение жировых тканей («броня») или кожные заболевания («вторая кожа»).

5. Идентификация, попытка быть похожим на кого-то.

Человек выбирает себе идеал и пытается быть похожим на него, подобная имитация входит в привычку, и человек отстраняется от собственного тела. Растворяясь в другой ауре, он в конце концов начинает от этого страдать.

Особенно опасно бессознательное подражание родителям. Следование родительскому сценарию – одна из возможных причин наследственных заболеваний. Генетики могут возразить: наследственные болезни переносятся генами. Но они согласятся с тем, что гены многих заболеваний носят все люди, а далеко не все болеют.

Может, родительский сценарий и является фоном для развития наследственной патологии. Поэтому, если мы не хотим, чтобы наши дети болели теми же тяжелыми заболеваниями, что и их бабушки и дедушки, т.е. наши родители, именно мы должны изменить родительский сценарий. К сожалению, сценарные нарушения плохо поддаются психологической коррекции, может, поэтому их и отнесли к группе наследственных заболеваний: что заложено в генах, медицина изменить не может.

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6. Самонаказание.

Это происходит, когда за совершенный неблаговидный поступок человек начинает бессознательно наказывать себя. Часто это результат того, что он поступает не так, как его воспитывали, что приводит к возникновению чувства вины, а вина ищет наказания.

В качестве наказания может служить возникновение какой-то болезни, травмы. Кто-то за всю жизнь не получает ничего страшнее царапин и ушибов, а у кого-то в порядке вещей переломы конечностей и аварии. При обследовании травматологических отделений было выявлено, что некоторые их пациенты попадают туда регулярно. Возможно, человек бессознательно загоняет себя в травматическую ситуацию.

7. Болезненный, травматический опыт прошлого  – самый серьезный, самый глубокий источник.

Как правило, это психические травмы раннего периода детства, вытесненные, забытые, но активно влияющие на поведение и здоровье человека из бессознательной части личности. Иногда они не забываются, а постоянно держатся в памяти и периодически всплывают.

Еще одной очень важной причиной психосоматических заболеваний может быть алекситимия. Алекситимия (от греч. a  – отсутствие, lexis  – слова, речь и thymos  – чувство) буквально означает: «без слов для чувств», или, в близком переводе, «нет слов для названия чувств». Ограничение этой способности особенно выражено у психосоматических пациентов.опубликовано econet

Ирина Малкина-Пых "Диабет. Освободиться и забыть. Навсегда"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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