5 заблуждений, которые мешают построить отношения

Наши взгляды на отношения формируются семьей и друзьями, мы черпаем их из нашего собственного опыта и, конечно, влияние на них оказывает культурная среда, не исключая фильмы и ситкомы.

Будучи психотерапевтом, я работала со многими семьями, которые рассматривали экранные пары в качестве примера того, какими должны быть отношения любящих людей. Мне приходилось мягко напоминать им, что актерам платят деньги за то, чтобы они воплощали на экране сценарий режиссера. Мы можем не осознавать того, насколько искаженные убеждения пронизывают всю нашу жизнь и влияют на успех отношений.

Как убеждения влияют на успех отношений

Например, мы можем прекращать потенциально успешные отношения, при появлении первых трудностей и проблем. А это означает, что мы упускаем возможность построить по-настоящему сильную связь с близким человеком. Искаженные убеждения приводят к тому, что вы начинаете считать значимые, удовлетворяющие обоих партнеров отношения недостижимым идеалом.

Подобные убеждения порождают нереалистичные ожидания. Они становятся причиной того, почему мы отвергаем партнера, вместо того, чтобы отступить на шаг назад и исследовать препятствия, которые сами же и создаем.

Именно поэтому важно провести ревизию ваших убеждений относительно того, как должны складываться здоровые отношения:

Заблуждение № 1. Если нам приходится постоянно "выяснять отношения. это неправильно.

Конечно, постоянно находиться в состоянии конфликта или нервного потрясения не лучший вариант. Тем не менее, все здоровые отношения требуют усилий и ежедневной работы.

Нет двух людей, которые всегда будут видеть мир одинаково. Когда мы находим кого-то, с кем мы хотим провести жизнь, у нас будут моменты непонимания, дни, когда мы будем ссориться и много, много областей, требующих совместной работы. Разрешение проблем помогает нам развиваться и становиться ближе друг к другу.

Заблуждение № 2. Если бы мой партнер по-настоящему любил меня, он бы...

Люди стремятся заполнить любые неясности или противоречия «черно-белыми» выводами, например: «Если бы ты по-настоящему заботилась обо мне, ты бы никогда не опаздывала» или «Если бы ты по-настоящему ценил меня, ты бы всегда помнил, что я говорила».

В чем здесь проблема? Обращая внимание только на поведение, которое выражает любовь, мы создаем искаженную реальность в отношениях.

Если мы судим кого-то на основании одного-единственного поступка, когда человек проявил себя не так, как мы рассчитывали, мы теряем из виду миллион других признаков, посредством которых он выражал свою любовь.

Такая установка укрепляет убеждение, что партнеру следует постоянно доказывать вам, что он заботится о вас, и удостоверяться, что вы чувствуете его заботу.

Заблуждение № 3. То, как партнер ведет себя, говорит о его чувствах ко мне.

Поведение людей и их реакции больше связаны с ними самими, чем с нами. Вот яркий пример: жена пытается инициировать секс с мужем. Он отказывается, и она интерпретирует его отказ как то, что она больше не привлекает его.

Хотя на самом деле он чувствует себя неуверенно - после последнего раза, когда они занимались сексом. Другими словами, его нежелание заниматься сексом не имеет ничего общего с ней (вот почему важно быть честным с партнером).

Заблуждение № 4. Любовь - это вечное чувство.

То, что мы чувствуем по отношению к человеку, или что кто-то заставляет нас себя чувствовать – целиком зависит от нас. Несмотря на важность и интенсивность, все чувства мимолетны. Они меняются с каждой новой ситуацией.

Кроме того, любовь – это выбор. Быть влюбленным означает совершать поступки, свидетельствующие о любви.

Любовь – это не чувство или ощущение, а продуманное решение, которое является частью сложного процесса, включающего выбор, поведение и эмоции. Например, этот сознательный выбор может включать игнорирование мелких раздражителей, желание проводить время вместе, лучше узнавать и уважать друг друга.

Заблуждение № 5. Я не должен говорить партнеру, что мне необходимо. Он сам должен это чувствовать.

Общение необходимо в любых отношениях, и ожидания относительно того, что другой человек будет знать наши мысли, потребности и желания, которые мы не озвучивали, лишь устанавливает недостижимые стандарты.

Люди не умеют читать мысли друг друга. Кроме того, наши потребности постоянно меняются. Нежелание озвучивать свои потребности означает, что вы пытаетесь управлять отношениями с помощью устаревшей ручной системы, а это вызывает конфликты и обиды.

На самом деле любое из этих заблуждений может привести к разрыву и душевной боли. Вот почему честный разговор с партнером необходим. Это позволит выработать правила отношений и свести к минимуму непонимание. Это укрепит вашу связь. Это поможет вашему развитию как личности и в составе пары. опубликовано econet

By Margarita Tartakovsky

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