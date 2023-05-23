Синхрония... Или СИЛА мысли?

Мы не властны над судьбой... До тех пор, пока не начнём задумываться о себе. Мы думаем о деньгах, и вдруг приходит смс с оповещением о начислении зарплаты. Вспоминаем о человеке - и он звонит. Как это объяснить?
Синхрония (от греч. sýnchronós — одновременный) - понятие, введённое Юнгом. Швейцарский психолог противопоставлял принцип синхронистичности физическому принципу причинности. События при синхронии упорядочиваются совершенно творческим способом, по принципу резонанса. На бытовом уровне синхрония проявляется таким образом - нас занимают какие-то темы, и вдруг во внешнем мире мы встречаем точное отражение наших мыслей.
Например мы думаем о деньгах, и вдруг приходит смс с оповещением о начислении зарплаты. Вспоминаем о человеке - и он звонит. Обсуждаем с другом на прогулке редкую марку автомобиля, и вдруг он выезжает из какого-то переулка, в таком месте, где такой автомобиль кажется нереально встретить.
Человек с мистическим мышлением уверен, что мир даёт ему некие знаки.
Моя преподавательница по психологии говорила, что мы не властны над синхронией, и она просто даётся нам, без возможности быть понятой. Однако, при всём уважении к её опыту и авторитетности, у меня сформировалось другое мнение.
Я считаю, что синхрония не даётся нам, а мы ВСЕГДА живём в её потоке. Вещи тонкоматериальны (грубо говоря - всё есть энергия, и мысли в том числе) и притягиваются друг к другу по закону резонанса. Просто мы не осознаём наших ежедневных и постоянных мыслей, ставших уже автоматическими.
В связи с этим мы автоматически притягиваем к себе то, о чём думаем. Но думаем мы о самых тривиальных вещах, а часто еще и без особого энтузиазма и удовольствия. Надо ли удивляться тому, что мир возвращает нам такую же обыденность, которая царит в наших мыслях.
А то явление синхронии, которое приводит нас в восторог - это показатель того, как мощно мы были сконцентрированы на некой идее, символизм которой воплотился у нас прямо под носом.
Поэтому кажется, что мы попали в поток, когда, устремившись к цели, мы начинаем замечать, что то тут, то там реальность откликается на наши мысли.
На самом деле мы и раньше были в потоке. Мы всегда в нём. Просто обычно это поток наших бессвязных и бесцельных однообразных идей о себе и о мире, который и воплощается в наших жизнях привычными "непримечательными" событиями.
Чем ярче эмоции и чувства, которые мы испытываем в отношении наших мыслей, тем мощнее "магнит", привлекающий события внешнего мира. Эмоция как бы даёт мысли "разгон", потенциальная энергия увеличивается.
К сожалению, и негативных мыслей это тоже касается!
Вот почему если мы хотим изменить свою ситуацию, нам предлагают думать не о том, как мы не хотим, а о том, что же мы хотим взамен. Иначе мы продолжим усиливать и притягивать к себе всё, что вызывает неприятные чувства.
И поэтому простое расслабление, релаксация, отвлечение уже могут почти полностью разрешить проблему, которая казалась очень угнетающей. За счёт снятия "магнитного напряжения" мысли.
А если еще удаётся переключиться на более позитивные идеи, то, считай, дело завершилось, в нашу пользу.
Ведь многим из нас так хорошо знакомо то иррациональное чувство уверенности, что всё теперь точно будет хорошо. И так и есть. Ведь мы уже переключились мыслями на другие идеи.
Поэтому действительно можно сказать, что реальность даёт нам знаки о том, что мы на правильном пути. Если мы точно знаем, куда хотим попасть, то начинаем видеть, что всё вокруг буквально складывается в некую тропу, по которой мы продвигаемся к желаемому. Встреча, услышанная фраза, внезапная идея...
Совпадение наших мыслей и внешних событий - добрый знак того, что мы резонируем теми самыми идеями, которые и хотим воплотить. опубликовано econet
Автор Анастасия Булатова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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