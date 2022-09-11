Нейробиолог Алекс Корб: 4 вещи, которые нужны для счастья

Доводилось ли вам принимать какое-нибудь решение и испытывать потом облегчение? Это не случайность. Нейробиология показывает, что принятие решений снижает беспокойство и тревожность, а также помогает решать проблемы. При принятии решений мы создаём намерения и устанавливаем цели; всё это оказывает положительное воздействие на префронтальную кору, понижая тревогу и волнения.

Верьте науке, а не астрологам. В интернете есть куча советов о том, как достичь счастья, от людей, которые понятия не имеют, о чём говорят. Не верьте им. Да и нам не надо верить. Верьте лучше нейробиологам. Они целыми днями изучают серое вещество в вашей голове и лучше всех знают, что нужно, чтобы сделать вас счастливыми. Американский нейробиолог Алекс Корб делится своими соображениями на этот счёт

Нейробиолог, всю жизнь изучающий мозг: есть всего 4 вещи, которые нужны для счастья



1. Главный вопрос.

Если вы захандрили, задайте себе один важный вопрос: “За что я благодарен судьбе?”

Ну да, скажете вы, это всё прекрасно, но неужто чувство благодарности оказывает биологическое воздействие на мозг? А вот и да. Знаете, как работает антидепрессант бупропион? Он стимулирует выработку нейромедиатора дофамина. Как и чувство благодарности. А знаете, что делает флуоксетин? Стимулирует нейромедиатор серотонин. Как и чувство благодарности.

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Да-да, один из главных эффектов чувства благодарности — повышение уровня серотонина. Когда вы думаете о том, за что вы благодарны судьбе, вы фокусируетесь на положительных сторонах жизни. Это простое действие повышает выработку серотонина в передней поясной коре мозга.

2. Проговорите свои негативные чувства.

Вам плохо? Дайте определение своему состоянию. Что это: грусть, тревога, обида?.. Этого достаточно, чтобы почувствовать себя лучше! Думаете, бред? А ваш мозг считает иначе!

В одном исследовании участникам показывали фото людей с разными выражениями лиц и замеряли реакцию мозга. Как и ожидалось, миндалина реагировала на изображённые эмоции. Но когда участников просили назвать эти эмоции, у них активизировалась вентролатеральная префронтальная кора мозга, а активность миндалины падала. Иными словами, называние эмоций понижало их воздействие на человека.

3. Примите решение.

Доводилось ли вам принимать какое-нибудь решение и испытывать потом облегчение? Это не случайность. Нейробиология показывает, что принятие решений снижает беспокойство и тревожность, а также помогает решать проблемы.

При принятии решений мы создаём намерения и устанавливаем цели; всё это оказывает положительное воздействие на префронтальную кору, понижая тревогу и волнения. Кроме того, принятие решений помогает снизить активность стриатума (полосатого тела), которая обычно склоняет нас к негативным импульсам и действиям.

Наконец, принятие решений меняет наше восприятие мира, что помогает найти решение проблемы и успокоить лимбическую систему.

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4. Прикасайтесь к людям.

В одном исследовании участники играли в компьютерную игру по перебрасыванию мяча. Один участник бросал мяч, а другой бросал его обратно. На самом деле человек сидел только с одной стороны экрана — обратно мяч бросал компьютер.

Но участникам сказали, что персонажами на экране управляют живые люди. И что же происходило, когда эти «другие люди» отказывались вернуть мяч? Мозг участника реагировал так же, как он реагирует на физическую боль. То есть наш мозг воспринимает отверженность как сломанную ногу. Социальное исключение задействует переднюю поясную кору и центральную долю мозга, как и физическая боль.

Проще говоря, для мозга очень важны отношения с другими людьми. Хотите поднять их на новый уровень? Прикасайтесь к людям физически (конечно, только к близким)!опубликовано econet.ru.

Автор Алекс Корб

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