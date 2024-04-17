Снижение веса и отношение с мамой

"Мамы разные нужны, мамы всякие важны". Мамы, оставляющие детей в электричке. Мамы, которые живут с ребенком, но не имеют развитого материнского инстинкта. Мамы инфантильные, озабоченные своими эгоистическими проблемами. Мамы пьющие и деградирующие. Мамы, ставшие в созависимых отношениях мамами мужу.

Мамы, чья забота ограничена кормлением и обеспечением других материальных нужд ребенка. Мамы ответственные, волевые и контролирующие, гиперопекающие, строгие, тревожные. Мамы невротические, страдающие и чувствующие себя виноватыми перед ребенком. Мамы благополучные и достаточно хорошие. Но о какой бы маме мы не говорили, нужно помнить, что идеальных матерей не бывает. Первое, что нужно усвоить человеку на пути к себе: Идеальной мамы не было ни у одного ребенка на Земле.

Отношения мамы и дочери

Любая мама для любой девочки – это соперница, которую надо укусить, будучи грудным ребенком, с которой надо спорить, отстаивая свое Я, ругаться и капризничать, делить с ней папино внимание и на ночь слушать сказку, начинающуюся со слов «умирает мама». Но к счастью умирает не навсегда и не полностью. Она обязательно что-то оставит дочери. Утром она снова поможет, как и много лет назад, выйти в этот мир, а потом познакомиться с миром женщин. Как она сама его понимает.

Отношения мамы и дочери складываются всегда непросто. Маму и ненавидят, и горячо любят одновременно. И от того насколько терпеливой и мудрой является мама, от того как решаются конфликты с ней - складывается жизнь дочери.

Отношения с мамой – это отношения с жизнью. Это отношения со всем материальным, что есть в жизни. И с едой тоже. Ее отвергают при анорексии, диетах и голодовках, но без нее не могут жить.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Идеальная мать имеет небесное происхождение, хотя и приписана к Земле. Она существует как идея. Помимо того, что мама это просто мама, она еще воплощает в себе самый главный архетип матери, представленный в тысячах образов - Мать Земля, Родина, Небесная Мать, Богини плодородия.

Получая эти образы в свое сознание, мы получаем благословение и глубокое нерушимое чувство защищенности и доверия к жизни. Мы приобретаем возможность справиться с любыми внешними и внутренними трудностями. По крайней мере, так было раньше. Благодаря старым коллективным мифам люди чувствовали присутствие идеальной матери в своей жизни и понимали ее отличие от реальной родившей их женщины.

Материнский архетип несет в себе и темные угрожающие образы мачех, ведьм, медведиц, волчиц, паучих. Рядом с мамой, воплощающей в себе негативный аспект материнского архетипа жизнь становится тяжелой, тело становится тяжелым и портятся отношения с пищей.

Сегодня и матери, и их дети, прячась от хаоса, создают каждая свою внутреннюю тюрьму, редко видятся, еще реже разговаривают друг с другом по душам. Не имея связи с живой матерью, получая от нее в лучшем случае еду, в худшем - пищевые запреты и ограничения, девочка создает миф об идеальной матери. Ну а какой еще миф нужен в поиске стабильности.

Задача отчасти решается, и женщина чувствует себя хорошей, даже если в ее собственной жизни и не было достаточно хорошей матери. Теперь она сама уже превосходная мать, любящая, сочувствующая, внимательная и целомудренно выполняющая свою роль. Остается лишь проблема с плохим питанием и недоверием к к телесному и женскому.

При снижении веса человек женского рода и с женским телом выходит в плохо изученное пространство зрелой сексуальности. Она хотела бы быть собой и знать свои иные женские ипостаси, принимать свою природную женщину.

Но в попытке соединить в себе божественные и животные качества, знакомая ей роль матери Мадонны становится оскверненной и замаранной. Мать непорочна, а женщина, по крайней мере взрослая, - греховна и занимается сексом.

На внешнем плане мы видим, как снижение веса превращается в борьбу между постыдными приступами пищевого разврата (лучше уж пищевого) и периодами благообразия, сдержанности и рассудительности. Впрочем, до начала снижения веса все это тоже происходило.

Решение проблемы - в принятии своей женственности, в принятии тела как хорошего и в понимании, что я не виновата в наличии у меня тех или иных желаний.

Хорошая новость в том, что современный прагматичный мир не только оставил нас без старых способов упорядочивания жизни, но и дает импульс к более интенсивному решению трудных вопросов.

В нашем распоряжении оказываются средства, которых не было 100 и даже 10 лет назад. По сравнению с информированностью и рациональностью современных школьников их мамы и бабушки были темными невеждами.

Простых решений не существует, но основной вектор движения всегда понятен. Он направлен на маму и материнское в себе. Это ресурс,без которого снижение веса невозможно, это забота о теле, хорошее кормление, домашний уют с пирогами, и ощущение своего тела со всеми его желаниями как хорошего.

Если ваша мама еще жива, то просто просите ее обнять вас, даже если маме 70, а вам 50. Не сами обнимайте ее, а попросите ее. Это важно. Если чувствуете, что от объятий с мамой вас разделяет стена из трудных чувств, то разбираться надо не с питанием и с весом, а с принятием матери. То есть работать не со следствиями, а с причиной.

Если мамы уже нет, то становитесь сами себе той мамой, которая воспринимает телесность своей дочери как хорошую. Говорите себе: «Мое тело хорошее, мое тело хорошее». Не совершенное, а просто хорошее. Если не верите в это, все равно продолжайте говорить. Прикасайтесь к своему телу и ухаживайте за ним ежедневно. Не для того, чтобы предъявить кому-то и сразить своим совершенством, а чтобы самой почувствовать, что оно действительно хорошее.

Будет ли при этом с вами ваша Стройность? Вероятность этого повышается в десятки раз. Вы разрешили свое первое и потому главное внутреннее противоречие между духовным и природным. Вы убрали мамин контроль внутри своего сознания и потому не желаете маминой смерти. Ваши отношения с реальной мамой стали реальными. Вы приняли свое тело!А до полного принятия повторяйте несколько раз в день: «Мое тело хорошее. Я не виновата. Я хорошая. Я красивая». Это и есть слова материнского благословения, сказанные себе вместо мамы.опубликовано econet

Автор Сергей Дрёмов

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet