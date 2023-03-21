Самый вредный миф о самооценке

Успокоение наступает не от высокой и не от реалистичной оценки себя. Здоровое состояние – это отсутствие озабоченности своей самооценкой

Миф о самооценке – пожалуй, самый популярный, самый живучий и один из самых вредных психологических мифов. Метафора низкой самооценки совершенно не отражает реальные сложные психологические процессы, которые порождают озабоченность этой проблемой. За "проблемами с самооценкой" всегда стоят гораздо более сложные вещи: тонны ложных представлений о своей ущербности, отсутствие опыта безопасных и уважительных близких отношений, недостаточная способность интегрировать обратную связь и т. п.

О самооценке

Вот, например, растет самый обычный малыш в семье с неблагополучной психологической обстановкой. Его базовые психологические потребности не удовлетворяются: родители часто его игнорируют, не интересуются его чувствами, сливают на него агрессию, стыдят, лишают любви и уважения в "воспитательных" целях.

С самого детства ему в голову явно или неявно вдалбливается токсичная ложь: "Такой как ты есть, ты дефектный, ты никому не нужен, хочешь быть в безопасности – учись имитировать поведение достойного человека".

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И малышу деваться некуда – он, как может, изображает то, что нужно родителю, вкладывая в это всю душу – лишь бы только не лишиться полностью родительской поддержки и любви (что для ребенка сопоставимо со страхом смерти).

Он учится задавливать в себе любые проявления, за которые его лишают любви, и выращивает для родителя специальный фасад, за который его хоть как-то принимают. И со временем настолько погружается в эту игру, что забывает о том, какой он на самом деле.

И вот с этим выращенным фасадом малыш приходит в социум – сначала в детский сад, затем в школу, в институт, в рабочий коллектив. И везде, конечно, пытается влиться в коллектив и заработать принятие тем единственным способом, который работал с родителем.

Но вот только фасад, выращенный под специфический невроз одного неуравновешенного взрослого, с другими людьми уже не срабатывает – люди-то там другие и неврозы у них другие. Вместо любви и принятия человек получает непонимание и отвержение: "Какой-то ты странный, не к месту шутишь, не к месту обижаешься, не сечешь фишку" и т. п.

И с каждым таким случаем человек все больше утверждается в первоначальном заблуждении о своей ущербности. А тут еще поп-психология нашептывает: "а ты в тренажерный зальчик сходи, заработай побольше, займись пикапом – работай над самооценкой".

Человек увлекается идеей, что это он просто как-то не так себя оценивает, что нужно что-то делать, чтобы заслужить хорошую оценку, что-то себе и другим доказать, как-то себя накрутить... И, конечно, все эти усилия после короткого триумфа возвращают его ровно в тот же самый тупик, потому что на самом деле никакой реальной проблемы нет и никогда не было – а было только привнесенное извне заблуждение о своей ущербности.

Успокоение наступает не от высокой самооценки и не от реалистичной самооценки. Здоровое состояние – это отсутствие озабоченности своей самооценкой.

И появляется этот приятный внутренний покой ровно тогда, когда у человека наработано достаточное количество способов получать внутреннюю и внешнюю поддержку в необходимом объеме, успешно адаптироваться к среде и удовлетворять в ней свои потребности.

А эти вопросы решаются только с получением принципиально нового опыта близких, безопасных и уважительных отношений с живыми людьми (вариант – в психотерапии), но никак не в процессе чтения книжек или походов в тренажерный зал.опубликовано econet

Автор Андрей Юдин

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