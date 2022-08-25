На меня в магазине накричали. Извините, я был раздражен. Меня несправедливо начальник обвинил. Или: извините, я с мужем поссорилась. Но "извините" редко говорят...

Никогда и никому не позволяйте сорвать на вас злобу. Выместить раздражение или обиду на других. Даже близкому человеку не позволяйте. Злобу срывают на безопасном объекте. На ребенке, собаке, кошке, психологе, враче, подчиненном. На том, кто не может ответить в силу своего зависимого положения. На рабе. Или на том, кто якобы связан профессиональной этикой и должен молча кивать в ответ на крики и оскорбления. А потом эти люди говорят: извините, я был расстроен.

А мы не будем терпеть

На меня в магазине накричали. Извините, я был раздражен. Меня несправедливо начальник обвинил. Или: извините, я с мужем поссорилась. Но "извините" редко говорят...

Если на вас пытаются излить раздражение или гнев, спросите, кто расстроил человека.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А потом посоветуйте вот что: пусть идет к тому, кто его огорчил и разгневал и прояснит ситуацию.

Начальник огорчил - пусть идет к начальнику и разговаривает открыто и прямо с ним.

Муж - пусть идет к мужу и проясняет конфликт. Если уж гнев так силен и обида так невыносима, что приходится обижать других.

В этом-то и дело. Никуда они не пойдут.

Они не хотят портить отношения с теми, кто их огорчил. Это же опасные объекты. Или очень значимые.

Раздражительный человек боится или потерять отношения с ними. Или опасается последствий разговора.

А вы - безопасный объект. Вроде кошки, которую можно пнуть. Или ребенка, которому можно отвесить подзатыльник. А потом это войдет в привычку.

Это низкое поведение. Пусть направят свой гнев на того, кто его вызвал. На полицейского, на директора, на любовника, на инспектора. И прояснят ситуацию с ними.

Не могут? Боятся? Ну, тогда пусть молча переживут свое раздражение. И останутся для агрессора безопасным объектом, на котором можно срывать сердце.

А мы не будем терпеть.опубликовано econet.ru.

Авто Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet