Отпускать надо вовремя

Живите отдельно, устраивайте свою личную жизнь, растите, переходите из состояния испуганного ребенка в состояние уверенного взрослого. Дайте себе возможность Выбора, ведь у Взрослого много преимуществ/возможностей и мало ограничений.

Если около тебя сейчас великовозрастной ребенок, вспомни слова Максима Горького: "Ну, Лексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди".

На шее у меня не место тебе

Ты не отпустил, когда:

вы живете вместе, и у каждого из вас нет личной жизни;

вы живете вместе, у тебя есть личная жизнь, а у него-нет;

вы живете вместе, у тебя нет личной жизни, а него есть;

вы живете отдельно, но у каждого из вас нет личной жизни;

вы живете отдельно, у одного из вас есть личная жизнь, а у другого нет, потому как он "в ответе за вашу личную жизнь";

вы живете отдельно, у каждого из вас есть личная жизнь, но вы оба в курсе (подробном), что происходит в этой жизни.

В любом из этих случаев у вас друг с другом очень тесная связь и уровень близости.

Слишком много выгод для каждого и они весомее, чем одна жертва по имени Взрослость.....

Вот несколько из них:

Смешение ролей (общение друг с другом через роли мать-ребенок, муж-жена, подруга-друг, начальник-подчиненный);

(общение друг с другом через роли мать-ребенок, муж-жена, подруга-друг, начальник-подчиненный); Удобство (экономия бюджета);

(экономия бюджета); Компенсация (своей личной жизни нет, так в твоей поживу);

(своей личной жизни нет, так в твоей поживу); Защита (пока я живу твоей личной жизнью, я защищен от возможности наладить свою);

(пока я живу твоей личной жизнью, я защищен от возможности наладить свою); Уход от Самостоятельности и ответственности (мне удобно за твоей спиной);

(мне удобно за твоей спиной); Уход от страха одиночества (рядом с тобой мне можно не смотреть в пустоту своей души);

(рядом с тобой мне можно не смотреть в пустоту своей души); Жизненная необходимость (некуда уйти, маленькая зарплата);

(некуда уйти, маленькая зарплата); Эгоизм (ты мне нужен, чтобы через тебя удовлетворять свои потребности);

(ты мне нужен, чтобы через тебя удовлетворять свои потребности); Уход от близости (пока я с тобой, я защищен от секса с Другим);

(пока я с тобой, я защищен от секса с Другим); Запрет на рост и переход на новый уровень развития Личности (рядом с тобой я всегда маленький).

Живите отдельно, устраивайте свою личную жизнь, растите, переходите из состояния испуганного ребенка в состояние уверенного взрослого. Дайте себе возможность Выбора, ведь у Взрослого много преимуществ/возможностей и мало ограничений (в отличие от инфантильного взрослого, у которого много ограничений и минимум возможностей).опубликовано econet

Лика Конкевич (Ставцева)

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