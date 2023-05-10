В этой статье вы узнаете основные моменты, которые подскажут вам, как понять, что мужчина не собирается жениться. Не стоит терять очень много лет своей жизни с человеком, который не стремится провести всю свою жизнь рядом с вами!
Довольно часто бывает так, что мужчина попросту тратит время той женщины, которая в него влюблена и даже не намеревается переходить на более серьёзный этап в отношениях и жениться. В итоге женщина может несколько лет встречаться с ним, чего-то ждать, надеяться и жить иллюзиями. Поэтому важно такое потребительское поведение мужчины вовремя распознать и не вкладываться в эти отношения, а искать того, кто это оценит и захочет вас сделать счастливой.
Как правило, те мужчины, которые не собираются жениться даже в далеких планах и даже теоретически – не зрелые личности, инфантилы, которые хотят только брать и не собираются отдавать. Они делают все, чтобы девушку завлечь, влюбить в себя, а потом пользуются ее доверием и наивностью. При чем девушка/женщина не обязательно сама по себе наивная личность. Просто она может быть слишком сильно влюблена и очарована, может страдать заниженной самооценкой.
И, кстати, именно такие девушки часто влюбляются в «плохих» парней, бабников, маменькиных сынков и «бандитов». Тех, кто не желает брать ответственность, но требует полной отдачи.
Но потом он уходит и тишина. Не звонков, не встреч. Вы переживаете, терзаетесь, волнуетесь, плачете. И вот он появляется снова, как ни в чем не бывало. И снова все так классно, что аж дух захватывает. При этом он на ваши обвинения так умело отвечает, что вы еще виноватыми остаетесь. Ведь вы не верите, не доверяете, подозреваете… И вы, глотая слезы, закрываете на все это глаза, ведь он снова здесь, рядом. И только это имеет для вас значение.
Такие качели в отношениях говорят о том, что ему плевать на ваши чувства. Он живет своей жизнью, ему это нравится и ничего менять он не намерен. Ему хорошо с вами, но не более. Он не готов нести какую-то ответственность, менять свои привычки. Он хочет наслаждаться жизнью, и вы – всего лишь одно звено в этой цепочке.
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Что делать?
Осознать, что вы достойны большего! Отпустить этого человека и жить дальше. Выбраться из эмоциональной зависимости и учиться любить себя. Снять розовые очки и понять, что мужчина не просто не собирается на вас жениться, он даже считаться с вами не собирается.
По большому счету ему все равно на ваши чувства, переживания, эмоции. Он думает только о себе, своем удовольствии, своем комфорте. Вам нужен такой мужчина? На него вы готовы потратить немалый отрезок своей жизни?
Речь идет о ситуациях, в которых он не проявляет должного уважения. К примеру, может взять и уехать посреди ночи неизвестно куда (или встретиться с друзьями), несмотря на то что это явное неуважение к вам. Или завалиться под утро пьяным, хотя вы его предупреждали о том, что вас это совершенно не устраивает.
В моей практике были и более редкие и экстравагантные примеры: мужчина постоянно просил у женщины деньги и не отдавал ей, выносил золото из квартиры и отрицал это, мог уехать на неделю на байках с друзьями и не предупредить свою девушку.
Что делать?
В самом начале отношений учиться отстаивать свои границы. Так со мной поступать нельзя, это непозволительно. Еще раз так поступишь, больше меня не увидишь.
И вот здесь четкий ответ на вопрос: «Как понять, что мужчина не собирается жениться?». Если его такие требования испугают или просто не устроят, значит, особых серьёзных намерений касательно ваших отношений, у него и не было.
Когда мужчина постоянно имеет тысячу отговорок, почему не сейчас и четко не отвечает на вопрос «когда», значит, ему и так хорошо и жениться в ближайшие несколько лет он точно не собирается. Может быть боится обжечься, особенно если до вас у него были неудачные отношения.
Что делать?
Вывести его на разговор и сказать о том, что вы не собираетесь ждать вечно, так как время идет и ваши лучшие годы уходят. Пусть делает выбор: если да, вы женитесь, если он не готов, значит, вы расходитесь.
Почему при условии незрелого характера? Потому что зрелый мужчина не боится трудностей, которые в семейной жизни неизбежны. Он не боится конфликтов, ссор и кризисов. А незрелый человек не хочет работать над отношениями и дает себе возможность «отступления». И отсутствия штампа в паспорте – это как раз такое отступление, когда в любой момент можно развернуться и уйти, не обременяя себя лишними проблемами.
Что делать?
Лучше всего изначально не доводить ситуацию до такой критической отметки. Я вообще противница сожительства, но, если вы другого мнения и хотите пожить вместе, тогда обговаривайте с мужчиной срок вашего «гражданского брака». Потому как когда мужчину все устраивает, тогда это может тянуться очень и очень долго.
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Что делать?
Наблюдать и при случае говорить об этом с мужчиной. Если вы видите, что он не собирается вводить вас в свое близкое окружение, значит, отношение к вам вовсе не серьезное. Вам это надо? Решать только вам.
Что делать?
Ставите вопрос «ребром». Либо вы, либо она. Если мужчина не готов уйти из семьи, значит, его абсолютно устраивает эта ситуация. А вас она устраивает? Или вы все-таки хотите создать свою семью и быть счастливой? Делайте выводы.
Вот основные моменты, которые подскажут вам, как понять, что мужчина не собирается жениться. Не стоит терять очень много лет своей жизни с человеком, который не стремится провести всю свою жизнь рядом с вами!опубликовано econet
Автор Юлия Кравченко
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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