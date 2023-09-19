10 фраз, которые могут разрушить ваши отношения с партнером

Надеюсь, вы будете использовать этот перечень не для усиления своего «военного арсенала», а для осознавания того, как вы вольно или невольно нападаете на партнера, и поэтому ваши отношения являются взаимно напряженными. Если вы заметите что-либо из этого «оружия» у вашего партнера, не торопитесь злорадно ему (ей) об этом сообщать — таким образом вы можете, незаметно для себя, сами напасть. При обсуждении слабых сторон партнера главное правило — первым (первой) признаться и повиниться в своих «коммуникационных грехах».
Понятно, что не слова разрушают отношения, а наши установки, чувственные реакции, воздействия на партнера воплощаются в наших словах, и эти слова становятся ранящими, обижающими, делающими совместную жизнь чрезвычайно напряженной или попросту невыносимой. Но часто сама словесная форма обладает определенной силой разрушения отношений.
Мы специально опрашивали специалистов-психологов и наших друзей о том, какие фразы являлись для них наиболее неприятными, ранящими, нарушающими отношения с партнером. Некоторые фразы были специфичны для отдельных опрошенных, а некоторые «разрушительные» фразы обладали более универсальной силой. Попробуем описать типологию «словесного оружия» (хотя, разумеется, «оружие» может быть комплексным: могут сочетаться, например, нападение на семью (4), на национальность (3), стыжение (2) и т.п.).
«Ты опять не вытер ноги в коридоре!»
«Ты снова опоздал на работу!»
«Ты как всегда не купила продукты (хлеб, рыбу и т.д.)»
Обратите внимание на то, что в отличие от конструктивной критики, направленной на улучшение ситуации и в конечном счете улучшение отношений с партнером, эти высказывания носят характер «наказания»: главная их цель — «повиноватить». Неслучайно в тексте звучат слова-обобщения, которые трудно опровергнуть: «опять», «снова», «как всегда».
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
«Как ты мог это сделать!»
«Только непорядочный человек мог так поступить!»
Провоцируется-ожидается ответ: «И правда, какой же я урод!», «Какой же я подлец!», «Я недостоин общаться (жить) с этим человеком!».
«Ну понятно, у вас у армян так принято!..» (с презрением)
«Тебе бы, как и всем хохлам, только бы сала с горилкой нажраться!»
«А вот в моей семье вообще не принято матюги гонять!»
«Ты, как и мать твоя, такая же грязнуля!»
«Ой- ой-ой, тоже мне мужик выискался!»
«Да кто ж на твою фигуру позарится, на такое сокровище!»
«Да кто ты такой (такая)! Это вообще квартира моих родителей!»
«Ты даже рубашки погладить мне не можешь!»
«Да ты только и думаешь, что о своей выгоде!»
«Ты меня специально обижаешь!»
«И что же ты думаешь, что я с тобой сексом хочу заниматься?»
«А я не хочу с тобой выяснять отношения!»
«Я-то уж точно могу прожить без тебя!»
«Я тебя никогда и не любила, так, из жалости жила, да ради детей!»
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
«Я с тобой таким и разговаривать не хочу!»
«Не хочу тебя больше видеть!»
«Спи теперь в другой комнате!»
Надеюсь, вы будете использовать этот перечень не для усиления своего «военного арсенала», а для осознавания того, как вы вольно или невольно нападаете на партнера, и поэтому ваши отношения являются взаимно напряженными.
Если вы заметите что-либо из этого «оружия» у вашего партнера, не торопитесь злорадно ему (ей) об этом сообщать — таким образом вы можете, незаметно для себя, сами напасть (см. фразы из пп. 1, 2, 6, 7).
При обсуждении слабых сторон партнера главное правило — первым (первой) признаться и повиниться в своих «коммуникационных грехах».опубликовано econet
Автор Нифонт Долгополов
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий