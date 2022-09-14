Как гармонично завершить отношения: 5 советов

Как корректно завершить отношения, отпустить человека из своей жизни и отправиться дальше? Ведь только после гармоничного завершения отношений вы можете действительно освободиться от прошлого и открыться новой любви.

Порой мы теряем себя в отношениях. Женимся или выходим замуж и со временем понимаем: рядом со мной совсем не тот человек, с которым бы я хотел(а) быть. Причин тут может быть огромное множество: слишком разные мировоззрения и жизненные пути, отсутствие стремления услышать и понять друг друга, желание только получать, ничего не давая при этом взамен…

5 советов как правильно расставаться

Мы часто пишем о том, как найти любовь и как сохранить отношения, но что делать, если они все-таки движутся к завершению? Как корректно пройти этот этап, отпустить человека из своей жизни и отправиться дальше? Ведь только после гармоничного завершения отношений вы можете действительно освободиться от прошлого и открыться новой любви.

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1. Поблагодарите.

Обязательно вспомните все самые хорошие и светлые моменты, которые вы пережили в этих отношениях. Выпишите их в столбик на листке бумаги. Если по какой-то причине вы не можете высказать благодарность человеку напрямую – сделайте это хотя бы мысленно. Энергия благодарности очень мощная и сильная, она близка по своей природе к безусловной любви. Бывали случаи, когда эта простая практика помогала сохранить отношения.

2. Простите обиды.

Даже если сейчас вас переполняет гнев, обида, боль, разочарование от несбывшихся ожиданий – постарайтесь отпустить все эти негативные чувства. Иначе вы рискуете «забрать» их в новые отношения и всюду таскать с собой, как тяжелый мешок с мусором.

Если же эмоции накрывают вас с головой и не дают искренне простить обиды, попробуйте выполнить простую практику. Напишите письмо своему бывшему партнеру. Выскажите на бумаге все, что вы о нем думаете. Расскажите о своих чувствах. Поделитесь тем, что вы сейчас испытываете, как вам грустно, обидно или, наоборот, легко.

А потом – перечитайте это письмо вслух и сожгите его со словами прощения и благодарности за ценный пережитый опыт. И только тогда, когда вы искреннее поблагодарите своего бывшего партнера и простите ему все обиды, вы освободитесь от него энергетически.

3. Сделайте выводы.

Прежде чем бежать из отношений и с головой бросаться в новые, обязательно нужно извлечь определенные уроки из прожитого опыта. Осознайте: чего вы хотите? Почему вы не смогли получить это в текущих отношениях? Чего вы ожидаете от будущих отношений? Рядом с каким человеком вы хотите быть? Ведь большинство разводов происходят именно по причине неоправданных ожиданий и взаимного недопонимания.

Не спешите «бежать из отношений», вы рискуете «наступить на те же грабли» с новым человеком, если не сделаете для себя правильных выводов. В жизни есть много примеров, когда один и тот же сценарий повторяется снова и снова в отношениях с самыми разными людьми, потому что человек упорно совершает одни и те же ошибки, даже не пытаясь изменить устаревшие подсознательные установки и неэффективные модели поведения.

4. Вспомните о принципе фрейлинга.

«Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались». Проанализируйте свой опыт. Следовали ли вы этому принципу? Чем вы делились с супругом(ой)? Чем вы намерены делиться с будущим партнером, что вы можете ему дать? Забудьте на время о своих ожиданиях, запросах и требованиях к будущим отношениям. Переведите внимание на то, чем вы сами готовы их наполнять, что собираетесь в них привносить.

Помните, любые отношения – это двухсторонний энергетический обмен, в котором добровольно участвуют оба партнера. Если вы хотите нежности – дарите нежность сами, если вы хотите уважения – уважайте, если вы хотите понимания – научитесь слышать другого человека.

5. Поставьте намерение на отношения.

Теперь, когда вы с благодарностью отпустили прошлое и извлекли уроки из пережитого опыта, а также определились с тем, чего вы на самом деле хотите, вы можете ставить намерение на новые отношения. Вы энергетически свободны, а значит, открыты для встречи с близким по духу человеком.

Пропишите намерение в настоящем времени, в 5-6 предложениях, без использования отрицательных частиц «не» и без указания имен конкретных людей, даже если у вас уже есть кто-то на примете. Также обязательно добавьте, чем именно вы занимаетесь в этих отношениях, как проводите время вместе, как сопровождаете друг друга на жизненном пути.

Например: «Я живу с любимым(ой) и любящим(ей) меня супругом(ой) в загородном доме на берегу озера. Наши отношения приносят мне радость и наполняют меня энергией». Или: «Мы с моим любимым человеком вместе путешествуем по миру и занимаемся саморазвитием. У нас успешный бизнес-проект». В конце намерения обязательно добавьте фразу: «Благодарю Вселенную за реализацию моего намерения. Да, так и есть».

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Что делать после постановки намерения?

После того, как вы с благодарностью отпустили прошлые отношения и поставили намерение на новые – займитесь трансляцией. Действуйте из нового состояния: состояния свободы, радости, легкости, наполненности, игры, драйва.

И не забывайте о зеркальном принципе: если вы хотите привлечь в свою жизнь любовь – любите сами, начиная с самого себя и заканчивая миром вокруг. Если хотите, чтобы вас окружали легкие, позитивные люди – станьте таким сами.

Правильная трансляция способна творить чудеса. Нам присылали истории, когда люди встречали близкого человека буквально через несколько месяцев после постановки намерения. А иногда этим человеком становился бывший супруг или супруга. Спустя какое-то время после развода люди случайно встречались и, общаясь из нового состояния, заново влюблялись друг в друга. Поэтому будьте готовы к чудесам и ничему не удивляйтесь. Даже если ваши прошлые отношения закончились – жизнь продолжается!опубликовано econet.ru.

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