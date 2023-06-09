Если твое желание не исполняется, значит оно еще не оплачено?

"Я хочу" или "мне надо" - в чем разница? Чем желание - отличается от намерения? И почему - намерения исполняются, а желания - зачастую, нет?

"Я хочу" или "мне надо" - в чем, по вашему, разница?

Разумеется, я сейчас не о внешнем, навязанном "надо" говорю...

Вы, наверно, помните, как я к этому отношусь.