"Я хочу" или "мне надо" - в чем разница? Чем желание - отличается от намерения? И почему - намерения исполняются, а желания - зачастую, нет?
"Я хочу" или "мне надо" - в чем, по вашему, разница?
Разумеется, я сейчас не о внешнем, навязанном "надо" говорю...
Вы, наверно, помните, как я к этому отношусь.
Я говорю о внутреннем, исключительно внутреннем "надо".
В чем же отличие?
"Хочу" - это желание.
Желание получить...- ничего, однако не вкладывая.
Ни усилий, ни действий, ни времени.
Получить - не напрягаясь.
Ну вот это - "по щучьему веленью, по моему хотенью..."
Хотенью, блин...
Типа - пусть оно само как нибудь материализуется.
Без моих усилий и затрат.
Вот еще...не царское это дело!!
Достаточно того, что Я !! ЗАХОТЕЛ!!
(Да и книжки опять же об этом говорят!! Главное - мыслеформу и намерение создать!
Ну вот я и создал!
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Чего вы вообще ко мне привязались??!).
Но "хочу" - это, одновременно, и НЕ желание.
Нежелание - и неготовность (что очень важно!) - за осуществление своего желания платить.
Действиями, усилиями, иногда - деньгами...
Не желание...
И НЕ готовность...
Тогда как "надо", "Мне! Это!! Надо!!" - как раз и является настоящим намерением.
Намерением получить.
Взять!
Потребовать!!
Сделав ВСЕ (!!) необходимое для этого!!
И это прекрасно чувствуется даже между людьми.
Неужели вы думаете, что Вселенная - менее чувствительная?
P.S. В конце одного рассказа - была прекрасная фраза: "Если твое желание не исполняется - значит оно еще не оплачено..."
Я бы сказал - чуть по-другому!
Если твое желание не исполняется - значит ты и НЕ ХОЧЕШЬ за него платить.
А, значит... - оно тебе и не надо.
То, что тебе НАДО - у тебя есть.
То чего нет - тебе НЕ надо.
Даже если ты изо всех сил пытаешься себя в обратном убедить...
Себя и...Вселенную.
Автор Сергей Мучкин
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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