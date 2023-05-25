Кухонные тайны гештальт-терапии

Одно из величайших достижений гештальт-терапии это доказательство следующего факта: Ваши пищевые привычки формируют Вас как личность. Нет, речь идёт не о диетах и не о количестве потребляемых жиров! Забудьте! Речь идёт совсем о других вещах.

Как стать взрослой сильной и независимой личностью? Как стать «достигатором», способным добиться в жизни всего? Как взять ответственность за свою жизнь в свои руки, перестав устраивать «перенос» на окружающий мир? В чём кроется причина, по которой часто мы - всего лишь игрушка в руках Судьбы?

Как пищевые привычки формируют вас как личность

Зубы и развитие грудничка

Одно из величайших достижений гештальт-терапии (принятое затем всеми остальными психотерапевтами) это доказательство следующего факта: Ваши пищевые привычки формируют Вас как личность. Как Вы едите, так Вы и живёте. Нет, речь идёт не о диетах и не о количестве потребляемых жиров! Забудьте! Речь идёт совсем о других вещах. Итак...

Как известно, все мы - родом из детства. В первый год жизни ребёнок трудится, как раб на галерах. Жить ему сложнее, чем эмигранту, переехавшему в Нью-Йорк из родной деревни Гадюкино. А первые пять лет жизни заключают в себе, как в волшебном орешке, весь пучок сценариев, руководствуясь которыми (причём бессознательно!) мы и будем доживать остаток своих дней.

Самый главный и первый инстинкт - это инстинкт голода. То, что Фрейд называл - оральной стадией развития. Этот инстинкт проходит фазы, (стадии) совершенствования, развития, усложнения. Вот они:

1. До рождения (ПРЕнатальная фаза) инстинкт голода удовлетворяется сам собой - плод получает все соки через плаценту и пуповину - он лишь часть организма матери. Не жизнь, а райская сказка!

2. Перед появлением зубов (ПРЕдентальная фаза). Для того, чтобы удовлетворить свой голод, ребёнок должен найти сосок и приложить усилие - создать вакуум, тягу. Как только тяга (подсос) создана, молоко течёт само, а ребёнку остаётся только глотать и не захлёбываться.

Это такое «увлекательное» и «сложное» занятие, что в ходе его ребёнок погружается в некий транс, отключается и вскоре засыпает, как ученик на скучном уроке или отец семейства на концерте симфонической музыки.

Однако на второй стадии развития инстинкта голода уже появляется АГРЕССИЯ - чувство, необходимое для того, чтобы добыть себе пищу и, в конце концов, выжить. Ребёнок агрессивно вцепляется в сосок (бутылочку с соской) и рычит, как собака, овладевшая косточкой. Но на этой стадии ребёнок ещё только агрессивно-пассивен. Агрессия уместна лишь в начале процесса, а потом можно немного расслабиться и даже заснуть.

3. Появление передних зубов (резцовая фаза). Сказка подходит к концу. Ребёнок получает возможность кусать и откусывать куски твёрдой пищи. Естественно, он первым делом вгрызается в привычный сосок и получает «по ушам» за такое «агрессивное» поведение.

4. Появление коренных зубов - моляров (молярная фаза). Сказка окончена. Теперь, для того чтобы выжить, ребёнок должен сам откусывать пищу резцами и перетирать её жевательными зубами. Этот процесс отличается одной мерзкой и неприятной особенностью - он должен быть абсолютно осознан, усилия по его осуществлению не дают ни заснуть, ни отключиться.

Жуя пищу, нужно РАБОТАТЬ, причём работать не халтуря. На этой заключительной фазе инстинкт голода идёт рука об руку с чистой агрессией без примеси пассивности - отныне: или ты - агрессивен, или ты - не жилец.

Материнское молоко и жидкая кашка из бутылочки - это то, что наш желудок переваривает с удовольствием и без хлопот. Твёрдые куски мяса и овощей тоже должны стать жидкими, прежде чем попасть в желудок. Но эту работу мы обязаны проделать самостоятельно, перетерев твёрдую пищу до состояния жидкости у себя во рту, с помощью зубов и слюны.

Без агрессии ребёнок не научится пережёвывать твердую пищу. А в чём выгода тщательного пережёвывания? Измельчая пищу зубами, мы увеличиваем контактную поверхность пищи со стенками желудка и - получаем больше питательных веществ.

Однако процесс взросления идёт негладко. Часто человек «застревает» в одной из фаз развития инстинкта голода. Чаще всего это выглядит так: человек отказывается пользоваться зубами, продолжая вести образ жизни «сосунка». Проблема его в том, что такой человек не хочет «просыпаться», не хочет прикладывать усилия по «добыванию» пищи.

Во взрослом состоянии это выглядит так: человек обращается с твёрдой пищей так, как будто бы это - жидкость. Он заглатывает целые куски, отправляя их в желудок не пережёванными. Он невнимателен к своей еде, за едой предпочитает читать, смотреть телевизор - то есть «спать», как младенец.

Другой вариант - предпочтение перед жидкой, легкоусвояемой пищей, пищей, которая не требует усиленного измельчения зубами. Тоже самое относится и к предпочтениям, оказываемым лёгкой, хрустящей пище - такая пища, хоть и хрустит на зубах, однако не требует серьёзных усилий по пережёвыванию, создавая лишь иллюзию интенсивного жевания.

В принципе, каждый этап взросления - это вызов, бросаемый Природой человеку, это нешуточный экзамен на пригодность к этой жизни. И человек устроен так, что всегда предпочёл бы прогрессу регресс, предпочёл бы лёгкое трудному, не требующее концентрации - сложному, вызывающему лишь страдание и усталость.

Да, новое - сложнее, труднее и связано с риском. Но Природа, сделав жизнь крутой горкой, постаралась придать восхождению на эту горку интерес и смысл. Всё новое - не только сложно, больно и трудно, но ещё и захватывающе, заманчиво и разнообразно. Именно поэтому человек, совершая здоровый выбор, предпочтёт сложное восхождение на гору, где стоит дворец, мирной жизни в хижине у подножия склона.

Итак, есть природное устремление к регрессу, устремление человека обратно в материнское лоно. При здоровом раскладе оно же компенсируется самой хитрой Природой - которая обещает потрудившимся в поте лица приз и сюрприз.

Но иногда «застреванию» ребёнка во второй, предентальной фазе - фазе сосания, «помогают» сами родители.

Например, некоторые родители считают, что ребёнка нужно кормить «здоровой», «полезной» пищей. Но то, что русскому - хорошо, то немцу - смерть. То, что родители, врачи и журналы считают вкусным, сам ребёнок может считать отвратительным. Как ребёнок реагирует на отвратительную пищу? Он выплюнет её или его вырвет этой едой.

И вот здесь родители начинают проявлять упрямство и настойчивость, достойные лучшего применения. Они начинают закармливать ребёнка насильно, под крики и угрозы («совсем плохие» родители) или под прибаутки, сказки и уговоры, а сегодня чаще - под телевизор. Сколько раз мне приходилось слышать восторженные благодарности в адрес телевизора: под телевизор наш ребёнок может съесть всё! Посмотрим же на механизм этого «счастья»...

Ребёнок, который испытывал естественное отвращение к измельчённой в порошок гречневой каше с перетёртым мясным фаршем и «морковочкой» (Вы сами такую гадость будете есть?) понимает, что в его мнении тут не нуждаются. Его отвращение никуда не девается, наивные родители! Оно проходит самую вредную и опасную трансформацию - ПОДАВЛЯЕТСЯ или по терминологии Фрейда - ВЫТЕСНЯЕТСЯ в область бессознательного.

Вытесненное отвращение к твёрдой пище, которую нужно жевать, превращается в отвращение к Жизни, которую тоже нужно жевать - Проживать. Итак, природа наградила ребёнка зубами и по наобещала ему: «Сейчас тебе будет интересно! Знаешь, сколько в мире всего вкусного! Ты только жуй, как следует, смакуй каждый кусочек, наслаждайся, учись грызть зубами».

И вот ему подают то, от чего его рвёт. Ребёнок понимает, жизнь его обманула, и возвращается в фазу «сосунка». У него развивается «вкусовая фригидность», он старается «отключиться» на момент приёма пищи, поскорее заглотать мерзкую гадость, а родители ещё и помогают ему в этом, усыпляя его сознание телевизором.

Тем не менее, факты таковы. Единственный способ включиться во взрослую жизнь и научиться драться за жизнь, это научиться драться за неё ... зубами. Сознание человека пробуждается впервые от транса и спячки именно в момент осознанного грызения, жевания и смакования мира на вкус. Причём этот процесс должен сопровождаться физическим НАСЫЩЕНИЕМ. То есть, иметь смысл. Грызение палочки смысла не имеет. Грызение еды - это совершенный законченный процесс.

я работаю;

я осознаю себя «здесь и сейчас»;

я насыщаюсь.

Зубы, власть и культура

Очень долгое время мы все жили в культуре, которая насаждала нам самоубийственную идеологию. Это была культура, ненавидевшая ЗУБЫ как символ агрессии, как символ жажды активной жизни. Такую культуру придумали люди, которые боялись самих себя и отрицали свою очевидную природу.

Не секрет, что всё европейское искусство пронизано христианской символикой. На картинах эпохи Возрождения есть чёткий канон изображения «ангелов» и «дьяволов». Все «хорошие» люди имеют на портретах закрытый рот, мы можем любоваться только их губами. Все «плохие» персонажи рисовались с оскаленным, приоткрытым ртом, обнажавшим ряд зубов.

Художники и критики Возрождения называли такую улыбку «дьявольским оскалом». По одному только нарисованному рту можно было понять, как художник относится к нарисованному им хозяину этого рта, кого же он нам тут изобразил.

Эта идея подана нам христианством, идущим рука об руку с жёсткой государственной властью, которые наложили запрет на агрессию. В их представлении, люди должны пребывать в стадии невинного младенчества. То есть, потреблять уже приготовленную кем-то жидкую пищу. «Кусака» не приветствуется в таком обществе.

Государственный служащий - это невротик, пребывающий в стадии «сосунка». На работе он «спит» (иногда в прямом смысле), а «материнское молоко» льётся к нему само, безо всяких усилий, на зарплатную карточку. Да, конечно, льётся немного, нежирное, давно бы уже пора отучить здорового балбеса от груди, но на прожитие хватает. В том же состоянии пребывают люди, кровно заинтересованные в дотациях, льготах, пособиях и социальной поддержке иного рода. Главное только захватить сосок губами, сделать вакуум, а там само потечёт.

Человек, который перестал зависеть от подачек и дотаций и рискнул сам своими зубами пережёвывать для себя пищу - это предприниматель, «свободный художник», не нуждающийся в готовой жидкой пище. У него есть зубы (агрессия) и слюна (вкус к жизни)- он сам себе «приготовит» удобоваримый обед.

Так же как любая мать мечтает, чтобы её ребёнок вечно оставался сосунком и не доставлял ей хлопот, так и власть мечтает видеть в лице своих «подданных» - милых, вечно спящих деток. А количество выпиваемого ими молока всегда можно контролировать.

Дентальное и ментальное: зубы и интеллект

Гештальт-терапевты пронаблюдали ещё одно тягостное последствие «запрета на дентальную агрессию» или запрета на то, чтобы быть «кусакой». Эти запреты приводят к... оглуплению. Человек, который так и не включил мозги, когда от него это требовалось - в момент перехода на твёрдую пищу - требует и от духовной и от интеллектуальной «пищи» только одно - она должна быть легкоусвояемой!

Поскольку таких людей - большинство, мы можем судить - насколько невротизированно общество в целом. Что такое легкоусвояемая интеллектуальная и духовная пища? Это информация, которую можно вычитать в популярном журнале, это фильм «про историю», увиденный на образовательном телеканале, с американскими актёрами в роли древних египтян. Это «облегчённые варианты» религий и этических систем. Поп-йога, поп-дзен, поп-медитация... главное, купить в магазине спорттоваров гламурный коврик для йоги, и перерождение в теле олигарха тебе обеспечено.

С так называемыми «учёными» дело обстоит не лучше. Они, в отличие от обывателей, вынуждены поглощать твёрдую пищу учебники и труды-первоисточники- им по роду службы положено. Но учёные (не все) поглощают эту твёрдую пищу, как будто перед ними пища жидкая - заглатывают её кусками, не прожёвывая и не переваривая. Такое «обогащение знаниями» не идёт им впрок. Через какое-то время, они срыгивают эти не переваренные куски в виде диссертации, научной статьи или курса лекций, а то и собственного учебника. Их часто обвиняют в плагиате, а надо бы констатировать просто умственное несварение.

Отношение к еде, приобретённое в детстве, и отношение к информации - это для психики и для психотерапевта - одно и то же.

Вот как образно пишет отец-основатель гештальт-терапии Фредерик Перлз о варварском отношении к принятию пищи в современном обществе. Перенесите это высказывание на «усвоение интеллектуальной информации» и причина нашего невежества станет ясна.

«Стал редкостью не только настоящий гурман, медленно смакующий каждое блюдо, изменилось вообще наше отношение к поглощению пищи. Онемелость вкуса гиперкомпенсируется при помощи всевозможных возбуждающих аппетит специй».

Какая часть человечества пребывает в состоянии младенца-паразита, чья работа ограничивается «подсасыванием» к материнской груди? Сколько у нас людей, которые не умеют ни тщательно пережёвывать, ни тщательно прорабатывать что-либо, ни выносить напряжённое ожидание?

Прогрызть себе выход

Выход из этой ситуации есть. Как это ни смешно прозвучит, но учиться никогда не поздно. Я имею в виду, никогда не поздно развить у себя недоразвитый инстинкт голода, который нужно было развивать ещё тогда, когда у Вас прорезались первые зубы. Природа и здесь предусмотрела выход из ситуации - безвыходных ситуаций у неё нет.

Главный лозунг гештальт-терапии, подхваченный от неё всеми психотерапевтами без исключения - «жизнь здесь и сейчас». Живи - здесь и сейчас. Вдумывайся в то, чем ты занят в эту секунду, другой секунды у тебя нет! А для этого начни с тщательного и вдумчивого пережёвывания зубами твёрдой пищи. Этот урок ты не усвоил, придётся усвоить теперь.

Чудесным образом, люди, изменившие своё отношение к принятию пищи, и научившиеся есть медленно, тщательно пережёвывая твёрдые куски, меняют и своё отношение к жизни в целом. Они начинают ценить каждую секунду своего бытия и наблюдают много удивительных вещей, которые не замечали раньше.

Это один из первых шагов на пути к исцелению невроза. Тщательное жевание заставляет людей - проснуться, перестать быть в постоянной и блаженной «отключке», принять ответственность на себя.

Как только человек вернёт себе здоровую агрессию и зубы - её главный инструмент, он станет самостоятельным индивидом, а значит, - победителем.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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