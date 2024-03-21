О ЧЕМ СТОИТ ЗНАТЬ, ЕСЛИ ВАМ СЕЙЧАС ПЛОХО

Это заблуждение, что если вы на дне, то надо себя еще сильнее хлестнуть кнутом, а для этого поместить в банку с солеными огурцами и истязать себя разными марафонами. Марафоны и пинки работают для здоровых и устойчивых.

Если вы находитесь в низко-энергетическом состоянии, или вам плохо, или вы после кризиса, или в каком-то апатичном состоянии, но очень хотите из него выйти, вам очень важно следить за тем, что в данный момент вас окружает, какая информация к вам поступает, что вы видите и что воспринимаете. Если вы, например, в околодепрессии или профессиональном кризисе, или вы только восстанавливаетесь после длительной прокрастинации, или выходите из пика перфекционистического запоя, то вы должны максимально исключить из своего пространства всех достигаторов и успешных успехеров. Потому что на фоне контраста их достижений и вашего «дна», вы будете чувствовать себя еще хуже, еще ничтожнее, еще более бесперспективным и бессмысленным. Потому что исходные условия у вас разные.

Дайте себе возможность восстановиться

Мотивировать такие люди могут тех, кто сейчас в более-менее нормальной эмоциональной форме. Кому действительно не хватает знаний, пинка и каких-то советов.

Тем, кто после «дна», нужны не советы. Им нужен длительный период восстановления, когда постепенно

будут нарастать внутренние мышцы веры в себя и свои способности. Те самые маленькие шаги, которые кому-то кажутся смехотворными, для этих людей единственный способ не утонуть и не скатиться назад.

Поэтому если вы начнете снова сравнивать свою ситуацию и тех, кто говорит, что у них там все хорошо, успехи и они - молодцы, то это с большой долей вероятности демотивирует вас и отбросит снова назад.

Особенно болезненным будет наблюдать за успехами тех, кто вас немного раздражал и раньше.

Если вам человек приятен и у него успехи, то это еще терпимо выдержать. К нему можно обратиться, написать комментарий, попросить поддержки и т.д.

А если это кто-то, кто вам не нравится (не важно по какой причине, даже если это просто зависть), то его успехи причинят еще большую боль.

Когда вы «выздоровеете», когда нарастите свою скорость, свои силы, это конкурентная зависть сможет придать вам огня, и вы помчитесь уделывать всех. Но пока сил нет, все внимание должно быть только на том, что вам под силу и что дает вам хоть какую-то поддержку и опору.

Это заблуждение, что если вы на дне, то надо себя еще сильнее хлестнуть кнутом, а для этого поместить в банку с солеными огурцами и истязать себя разными марафонами. Марафоны и пинки работают для здоровых и устойчивых.

Есть профессиональный спорт, а есть поддерживающая реабилитация. И если вы понимаете, что спорт пока не тянете, то не смотрите на тех, кто бежит. Смотрите на тех, кто лежит и лежите рядом с ними, но при этом делайте какой-то свой необходимый минимум.

Провокации работают для тех, у кого есть внутренняя опорность. Все эти подначивания, «тряпка, соберись», «главное - поставить цель и найти того, кому отдашь денег, если облажаешься», не работают с теми, кто сейчас не в ресурсе.

Поэтому я против выпинывания в счастье.

Человек может думать, что ему не хватает мотивации, а ему надо, чтобы швы зажили и не расходились от поднимания тяжестей.

Поэтому если вы пока неустойчивы, то исключите из эфира всё то и всех тех, кто задевает, цепляет, бесит, раздражает.

Ваше внимание сейчас слишком ценно для вас, чтобы тратить силы на то, с чем вы пока не можете справиться.

Потом, через время, когда внутри станет спокойнее, можно делать вылазки во вне, читать то, что пишут и проверять, как это на вас влияет.

Если вы от чтения этих постов впадаете в уныние на полдня и потом не готовы ничего делать, кроме как посыпать голову пеплом и говорить «я - неудачник, у меня ничего не получится», то значит, вы пока не готовы ничего из этого читать, и надо продолжать концентрироваться на своем процессе, надев шоры.

Если вы слышите азарт и желание потягаться, значит, выздоровление близко и вы можете выходить на другой уровень.

Мы все разные. С разными условиями, с разными стартовыми, с разными травмами, с разным мировосприятием. И нет смысла косить всех под одну гребенку, думая, что всем одинаково легко.

Если вам тяжело, то дайте себе возможность восстановиться.

Но надо понимать, что восстановление не подразумевает под собой постоянную жалость к себе. Это обратная сторона.

Жалость и самосочувствие/самоподдержка - это разные вещи.

Одно дело сказать себе: «Я понимаю, что мне сейчас плохо и я пока не готов к достижениям, мне грустно, мне страшно, но я буду делать понемногу, поддерживая себя»

Другое дело начинать утро: «Я такой несчастный, никто меня не любит, у меня никогда ничего не получится, а все козлы и я их ненавижу».

Второе - это путь еще глубже в яму. Потому что сильнее от причитаний и самоистязаний вы не станете, а с каждым днем такого гнобления сил становится меньше.

Опять же в позиции жалости к себе фоном подразумевается, что есть кто-то, кто должен сделать вам счастье вместо вас. Это совсем не так.

Все-таки это мы что-то должны делать для своей жизни. А не сетовать, что другие не принесли и не положили на блюдо.

Важно понимать одно, что если вам плохо, то заботьтесь о себе. Это не слабость исключить то, что причиняет боль. Дайте себе возможность нарастить силу и вернуть внутреннюю опорность.опубликовано econet

Автор Мария Жиган

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