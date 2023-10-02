Как научить ребёнка спать всю ночь

Вполне естественно, что в первые месяцы сон малыша очень чуткий. Тем не менее, ты можешь помочь ему крепче спать. Узнай, что именно нужно делать для этого.

На самом деле, спать всю ночь — весьма образное выражение. Так, вполне нормально, если дети просыпаются несколько раз за ночь. Поэтому не стоит считать таких малышей странными. Конечно, многим родителям хотелось бы, чтобы их дети спали всю ночь. На самом же деле, даже взрослые люди не могут так спать. Дело в том, что цикл сна человека подразумевает несколько пробуждений. Другими словами, мы просыпаемся и вновь засыпаем. Что касается грудных детей, то они могут спать по 17 часов в день. Стоит включить сюда и моменты пробуждения.

Это означает, что нам не стоит учить малышей спать. Они прекрасно знают, как это делается!

Что стоит знать о детском сне

Сон — естественный процесс жизнедеятельности человека. Что касается новорождённых, то их головной мозг настроен на циклы сна по 2-3 часа. Проблема в том, что, проснувшись, малыш не может снова уснуть. Поэтому он начинает плакать.

Во время беременности плод проводит во сне большую часть дня. С другой стороны, в это время он питается через пуповину. Проснувшись, он слышит сердцебиение и голос матери. Затем он снова засыпает.

После рождения все меняется. Иными словами, в этот момент малыш по-настоящему просыпается.

Так, новорожденный просыпается, плачет и вновь засыпает после еды. Грудные дети так проводят весь день.

Уже через 20 минут после грудного вскармливания молоко переваривается. Что касается молочных смесей, то на их переваривание уходит больше времени. Иначе говоря, для их полного усвоения малышу потребуется около 2 часов. После этого он проснётся для того, чтобы вновь начать этот цикл.

Мой ребёнок спал, но перестал спать

Как правило, в первые 2 месяца жизни новорождённого его сон глубокий. Но после 3-4 месяцев он становится более чутким. Именно тогда малыш начинает часто просыпаться.

К сожалению, многие матери из-за этого превращаются в мишень для упрёков. Мол, не научили ребёнка спать всю ночь. На самом же деле такой сон вполне нормален. Малыш растёт и его циклы сна меняются.

В 8 месяцев его сон уже включает в себя 4 фазы медленного сна и 1 фазу быстрого. С другой стороны, малышу ещё очень далеко до «взрослого» сна. Его общая продолжительность и длительность каждой из фаз совсем другие.

Можно сказать, что в 3 года дети уже спят, как взрослые. Но только около 5-6 лет все трудности исчезают окончательно. Иными словами, только в этом возрасте им удаётся хорошо спать всю ночь.

Что делать, чтобы малыш мог спать всю ночь?

Вполне нормально, что родители задают себе этот вопрос. Им хочется быть уверенными в том, то они все делают правильно.

Так, если малыш не может уснуть и плачет, родители сомневаются, все ли в порядке. С другой стороны, такая атмосфера беспокойства и нервозности передаётся малышу. Из-за этого его сон может стать ещё хуже.

Некоторые методы (например, Эстивиля и Фербера) рекомендуют дать ребёнку выплакаться. Действительно, плач сильно утомляет. Поэтому рано или поздно ребёнок останется без сил и уснёт. Подумай о том, согласна ли ты с таким подходом.

По мнению доктора Розы Хове, автора знаменитой книги «Спать без слез», оставление плачущего ребёнка без внимание вызывает у него серьёзный эмоциональный шок. Так, это вызывает изменения в гормонах, которые отвечают за эмоции. Малыш понимает, что в его жалобах нет никакого смысла. Ведь к нему все равно никто не подойдёт.

Педиатр Карлос Гонсалес написал книгу «Больше поцелуев. Как растить детей с любовью». Он считает, что ребёнок просыпается и плачет для того, чтобы привлечь внимание матери. Таким образом, он ожидает её помощи. Если она приходит, малыш учится получать ответ на свои просьбы.

С другой стороны, считается, что родители должны ограничивать контакт с детьми. Мол, слишком частое внимание может «испортить» ребёнка. Но ведь это вполне естественно, что грудные дети просыпаются ночью и ищут утешения, которое помогло бы им вновь уснуть.

Как помочь своему малышу?

Бессонные ночи и постоянные пробуждения способны вымотать любую мать. Поэтому вполне нормально, если ты находишься в поиске решения, которое могло бы помочь малышу уснуть.

Так, мы знаем, что в такие моменты не просто сохранить спокойствие. Тем не менее, если твои принципы воспитания основаны на уважении к ребёнку, ты прекрасно понимаешь, что оставлять малыша плакать — не выход.

Основная рекомендация состоит в том, чтобы иметь терпение. Постепенно у ребёнка сформируются циклы сна. Возможно, тебе говорили о различных методах, которые помогли улучшить сон у других детей.

Помни о том, что каждый ребёнок — отдельный человек. Поэтому не все методы одинаково действуют на всех. Ежедневный контакт с малышом подскажет тебе, что именно может помочь вам.

С другой стороны, стоит обратить внимание на некоторые советы, которые помогут создать спокойную атмосферу. Как известно, она необходима для хорошего сна. Например:

Приготовь малышу тёплую ванночку перед сном.

Не стоит класть в его кроватку ярких игрушек — они пробуждают внимание ребёнка.

Если твоему ребёнку больше 2 лет и он уже смотрит телевизор или играет в планшет, необходимо ограничить это времяпрепровождение 1 часом в день.

Слишком сильная усталость — препятствие для сна. Именно поэтому ребёнку рекомендуется спать днём.

Если ребёнок боится темноты, клади его спать при небольшом свете.

Держи себя в руках, не ругай и не наказывай ребёнка из-за плохого сна. Из-за этого малыш может ассоциировать сон с наказанием. Это далеко не лучшая идея.

Ритуалы перед отходом ко сну тоже помогают. Например, пение одной и той же колыбельной, чтение сказок или небольшая беседа.

Заключительные размышления

Каждая мать сама решает, каким методом воспитания ребёнка стоит следовать. Тем не менее, мы настаиваем на том, что очень важно уважать циклы сна и индивидуальные особенности каждого ребёнка.

Так, нужно понять, что не существует единой для всех формулы, как спать всю ночь. Что помогает одному ребёнку, может не работать с другим.

Не забывай о том, что рано или поздно твой ребёнок вырастет. Действительно, сейчас ты чувствуешь себя очень усталой. С другой стороны, ты имеешь возможность наблюдать, как растёт и развивается твой малыш.

Наберись терпения! Сегодняшняя проблема исчезнет, когда он вырастет. У тебя ещё будет время хорошо выспаться!опубликовано econet

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