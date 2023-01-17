«Не переживать» — это прямой путь к развитию различных психосоматических симптомов, зависимостей. Когда психика больше не может сдерживать эмоции, тело предоставит пространство для разворота внешних проблем на внутренние.

«Не переживай». Или так: «не обращай внимания», «нельзя так расстраиваться, сердце пожалей», «все будет хорошо, не думай об этом». В моем детстве подобной «поддержки» было много. Пожалуй, только такая она и была. Я даже помню выражение лица мамы при этом: испуг в глазах, растерянность и суетливость. Она мгновенно начинала утешать, находить способы, чтобы вернуть контроль над ситуацией и предупредить мои слезы. Если слезы случались, говорила, что такая реакция очень вредна и плохо скажется на моем сердце.

Видя ее испуг, я сама пугалась. Не знаю, чего больше: то ли того, что не смогу справиться с переживаниями и мне будет намного хуже, то ли того, что так пугаю маму. Наверное, это про страх разрушить себя и другого рядом с собой. Ответственность не только за свои чувства, но и за чувства других.

Отрицая проблемы внутри, мы создаем их снаружи

Во взрослом возрасте мы интегрируем родительскую часть внутрь себя, и уже взрослая, я продолжала успокаивать себя привычным «не переживай».

Было сложно плакать в чьем-то присутствии, делиться своими переживаниями.

Как только я обнаруживала чувства, которые пугали меня своей интенсивностью, я быстренько сбегала в рационализацию или нечувствительность.

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Ну там, порассуждать, почему другой хамит или игнорирует – чем не замечательная идея. Или убедить себя, что ничего такого он не имел ввиду, просто обстоятельства такие.

Только вот зрение с каждым годом ухудшалось и сутулилась сильно. Наверное, чтобы не видеть очевидного и не отсвечивать в присутствии других людей.

А потом произошло событие, которое стало точкой невозврата к прежним способам «не переживания». Событие, которое снесло все защитные сооружения, которые я возвела на границе между собой и окружающим миром.

Запредельная боль, страх и злость вырвались наружу, уничтожая в старом качестве, и тут же рождая в новом – в качестве живого человека, а не каменного титана, который на своей спине держит ответственность за чувства других людей.

Наши чувства не что иное, как преобразующая энергия, которая рождается на границе контакта. Своеобразные ворота в мир наших желаний и потребностей.

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Это место, в котором содержится какое-то послание для нас, и «не переживать» — это прямой путь к развитию различных психосоматических симптомов, зависимостей.

Когда психика больше не может сдерживать эмоции, тело предоставит пространство для разворота внешних проблем на внутренние. Болезни, зависимости, личностные расстройства, например.

Отрицая проблемы внутри (блокируя выход своих переживаний во внешнем мире), мы создаем их снаружи.опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина

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