РОДИТЕЛИ и ДЕТИ: Что в них нальёте, то и перельётся через край

Любовь — это передача жизненной энергии. Детям самим она нужна. Они не могут её дать.Они маленькие пустые скорлупки. Что в них нальёте, то и перельётся через край. Нальёте нежности, он её вам отольёт. Нальёте раздражение, раздражением напьётесь в ответ.

Можно быть маленьким с родителями, которые часто просто вынуждены заботиться о ребёнке, не испытывая потребности в заботе о ком-то, а скорее, ведут войну за то, чтобы именно о нём позаботились, требуя от других, по сути, того же, что и ребёнок. Такой ребёнок рядом с инфантильными взрослыми чувствует отверженность и однажды понимает, что можно получить тепло только тогда, когда сделаешь то, что угодно взрослому. Тогда взрослый станет хвалить и даст чуточку тепла.

Постепенно ребёнок привыкает отказываться от своих желаний только чтобы заслужить похвалу за поступок, ожидаемый взрослыми. А если не получит похвалу? Ребёнок поймёт, что он плохой, и у него ничего не получается. И тогда что толку делать, когда не всегда получается соответствовать ожиданиям взрослых и никто не верит, не поддерживает, не заботится о твоих чувствах? Отчаяние, низкая самооценка…

Родители как дети

И вот такой ребёнок вырастает и становится родителем. У него рождаются дети. Они-то просто обязаны просто так его любить. А любовь - это передача жизненной энергии. Детям самим она нужна. Они не могут её дать.Они маленькие пустые скорлупки. Что в них нальёте, то и перельётся через край. Нальёте нежности, он её вам отольёт. Нальёте раздражение, раздражением напьётесь в ответ.

И тогда в родителе рождается обида на весь белый свет. Никто просто так не хочет делиться своей энергией. А сам он не может позаботиться о себе, не может себя защищать, не может самостоятельно выживать.

А если эти базовые потребности не удовлетворены и если его собственными родителями в нём сформирована потребность в одобрении, то взрослый человек чувствует себя несчастным, покинутым, не нужным.

Родитель застрял в детстве. Не умея позаботиться о себе, он чувствует себя растерянным перед необходимостью заботиться о детях.

И брак превращается в тюрьму, где есть надзиратели, требующие заботы и не умеющие эту заботу дать. Страх «не выжить» усиливается рождением детей, увеличивая бремя забот.

Дети требуют защиты, на что внутренний ребёнок в родителях начинает протестовать, крича:

«А я?! А я?! Кто позаботится обо мне?! Я ведь до сих пор хочу играть.

Я когда-то отказался от игр, потому что взрослые требовали заняться делом! Мне не помогали стать самостоятельным, оставив без заботы, требуя и требуя от меня подчинения!

И теперь меня пугает рутина дней, в которых нет развлечений. Я не наигрался! Я развлекаться хочу! Любите меня таким, какой я есть! Меня не приняли в детстве и я не знаю как принимать других, чувствуя их, сопереживая им».

Взрослый, ищущий папу/маму в любом, кто говорит ему о любви, любви дать не может. Он живёт, пытаясь привязаться и привязать, чтобы через канатик привязанности качать энергию выживания.

А если другой так же обесточен? Что тогда? Апатия. Приспособленчество, которое для повышения самооценки можно назвать смирением.

Но как ни называй то состояние, которое делает несчастным, внутренний ребёнок не вырастит. Идеи ещё никого не делали зрелым.

Что же делать? Найти ответы в книгах? Книги инфантильному человеку дают множество осознаний, что что-то с миром не так или что-то не так с ним самим.

В любом случае, внутренний ребёнок не знает, как взрослеть, а потому выбирает путь менять мир. «Я хочу изменить мир, чтобы мне в нём было комфортно и тепло, чтобы в нём обо мне заботились», - говорит внутренний ребёнок, не желающий взрослеть, а вслух произносит: «Я хочу помочь людям».

Он помнит, что когда он угождал взрослым, ему перепадало тепло. И тогда помогать людям он принимается с азартом, переходя границы и причиняя счастье на свой манер. И недоумевает, отчего люди вместо радости дарят ему раздражение.

Внутреннему ребёнку и невдомёк поинтересоваться о том, что же люди хотят, что же хочет он сам. Его не научили интересоваться собой и не навязывать своё видение другим.

Его не научили сотрудничеству. Его не научили договариваться. Его не научили выражать просьбы. Он даже не понимает различия между просьбами и требованиями.

Он гневается на отказ, отказывая другим в заботе. Он путается в липкой паутине идей, которые только множат его несчастия.

А каков выход из ситуации, когда о взрослом человеке не хотят заботиться, как о ребёнке? Да и кому заботиться?

Разве мужчина/женщина, который/которая тоже живет желанием заботы о себе, не умея и не желая эту заботу давать другому, может стать тебе папой/мамой, заботящимися о тебе, как о дочери/сыне «просто так»?

Выход один. Стать самому себе родителем, усыновив/удочерив своих внутренних детей.

Но, к сожалению, я вижу, что на эту работу готовы только те, кто упёрся носом в очевидность ситуации, которую я описала в статье, и принял её.

После этого приходит осознание необходимости взять на себя ответственность за заботу о себе, защиту и выживание.

Затем начинается работа по освоению своих границ: Кто я? Каковы мои желания, потребности и цели?

Принять себя оптом, только следуя идее принятия себя и мира, как есть, ещё никому не удавалось, а потому придётся ежедневно встречаться со своими внутренними детьми, идя в боль.

Бесстрашие быстро появляется, когда на смену боли неудовлетворённости приходит радость от сопереживания тому, кто внутри плачет от отверженности.

Вы сами удовлетворяете потребности внутреннего ребёнка, и он вам дарит ощущение счастья. Он в ваших воображаемых мирах радуется, а гипоталамус-то ваш! И именно он выделяет молекулы эмоций, даря вам освобождение от боли.

Кто готов на такую работу? Что явится для вас мотивацией отказаться от такой, пока удобной инфантильности? Ваши внешние дети?

Вместо того, чтобы тратить свою энергию на борьбу друг с другом, может быть, стоит самому о себе позаботившись, эту энергию направить на достижение собственных целей?опубликовано econet

Автор Любовь Сгонник

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet