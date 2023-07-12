15 признаков, которые ГОВОРЯТ О ТОМ, что вы СЕБЯ ЛЮБИТЕ

А что значит полюбить себя? Как эту любовь проявлять в повседневной жизни и какими параметрами она определяется? Что конкретно нужно сделать, чтобы любить себя?

Часто можно услышать: «Любите себя, и жизнь ответит вам взаимностью», «Если себя не любишь, то и никто тебя не полюбит», «Любовь к другим начинается с любви к себе». Человеку, который любит себя, не нужно убеждаться в этом. Он и так это знает. А тем, кто только учится этому искусству, пригодится этот материал. Если вы отметите у себя хотя бы половину из этого списка, значит в принятии себя вы уже достаточно продвинулись. А остальные признаки пусть послужат идеями, как еще можно проявить к себе любовь.

Что значит полюбить себя

Итак, если человек любит себя, то он:

1. Умеет устанавливать личные границы и отстаивать их

Проявление любви к себе - значит осознавать свои границы, которые ни при каких обстоятельствах не должны переступать другие люди.

Если такое происходит, любящий себя человек уверенно и спокойно указывает на это. Он не позволит, чтобы его границы грубо нарушались и сам не станет вторгаться в чужие.

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2. Смело заявляет о своих правах

Когда человек любит себя, он прямо заявляет о том, что ему нужно. Он знает, что заслуживает то, о чем просит.

Ему не трудно обратиться за помощью к любому человеку. Так как он не привязан к результату, он не боится отказа.

3. Бережно относится к своему телу

Человек, любящий себя, заботится о своем теле, выбирает лучшие для этого средства, лучшую пищу.

Вовремя обращается за врачебной помощью, при необходимости. Не изводит себя изнуряющими диетами, бесконтрольным принятием лекарств.

Но и не потакает своим слабостям, а выбирает то, что нужно его телу и принесет только пользу.

С радостью и достоинством принимает заботу других о себе.

4. Уважает свое мнение и доверяет себе

Когда человек любит себя, он доверяет себе и своему выбору. Он полагается на себя и свое сердце, а не на чужие советы. Советы принимает только в том случае, если они ему резонируют и совпадают с его целью.

Прислушивается к своим потребностям. Не ставит чужое мнение, пусть даже это авторитет для него, выше своих истинных желаний.

5. Ставит себя на первое место

Любить себя — значит поставить себя впереди других. Позаботиться сначала о себе, а уже наполнившись изнутри, излучать любовь к другим, заботиться от избытка.

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6. Не делает что-либо в ущерб себе, не жертвует собой ради одобрения

Человек, который любит себя — наполнен любовью изнутри и ему не нужны подтверждения извне. Он не будет жертвовать собой, делать что-либо в ущерб себе ради получения похвалы, одобрения.

7. Не впадает в зависимость от чужого мнения

По-настоящему любящий себя человек не нуждается в чьем-то одобрении. Он принимает себя полностью, смело воплощает в жизнь свои самые безумные идеи без оглядки на чужое мнение.

Он свободен от влияния суждений общества, ближнего и дальнего окружения. Если ему нужен совет друга, он спрашивает его, но решение принимает исходя из внутренних побуждений, даже если это идет вразрез с мнением других.

Его не может остановить чье-то непонимание либо осуждение. Главный критерий принятия решения — его сердце.

8. Позволяет себе получать удовольствие

Когда человек любит себя, он разрешает себе радоваться, получать удовольствие от жизни разными способами. У него нет чувства стыда за это.

Он знает, что получение удовольствия, даже если оно со стороны кажется бездельем или бесполезным действием, также важно, как и другие занятия, приносящие очевидную пользу.

Получение удовольствия генерирует радость, повышает жизненный тонус, открывает портал для новых возможностей и идей. Без этого всего нет развития, нет эволюции, нет смысла жизни.

9. Поддерживает свой ресурс

Это очень важный признак того, что человек любит себя. Он знает свои реальные возможности и следит за тем, чтобы его внутренний ресурс не опустошался.

Вовремя прекращает работу, дает себе время на отдых и восстановление столько, сколько требуется.

Умеет наполняться энергией, использует свой золотой запас, чтобы восстановить силы.

10. Выбирает для себя самое лучшее из возможного

Человек, который любит себя, приобретает продукты, одежду, услуги самые лучшие из тех, что может себе позволить. Если доход небольшой, то устанавливает для себя планку, ниже которой не опускается.

Если ставит перед собой цель найти партнера, работу, приобрести что-то крупное (например, жилье), то исходит не из нехватки, не из веры, что «хорошие мужики перевелись», «достойной работы нет», «хоть какое-то жилье, все же лучше, чем ничего», а из того, что действительно нужно, что соответствует его истинным желаниям.

11. Окружает себя приятными людьми, красивыми вещами

Любящий себя человек создает вокруг себя такую обстановку, в которой ему комфортно и физически, и психологически.

Стремится украсить то место, где живет, работает или проводит большое количество времени.

Исключает из общения людей, которые ему неинтересны, неприятны, не участвует в разговорах, которые негативно влияют на его внутреннее состояние (жалобы, сплетни, обсуждение новостей, политики).

12. Уважает свое время

Человек, который любит себя, уважает свое время. Ценит каждую минуту. Поэтому не будет сидеть часами в соцсетях, а займется, например, саморазвитием, здоровьем.

Прежде чем вкладывать свою энергию во что-то, он сначала определяет цель — для чего ему это нужно, к чему это приведет, а только потом начинает действовать. А не наоборот — беспорядочное количество действий, у которых нет общей цели.

13. Никогда не обвиняет себя за ошибки

Человек, который любит себя, не будет винить себя за промахи и ошибки. Ошибки — это опыт. Не оступившись, вы не узнаете, почему так делать нельзя или неэффективно.

Когда человек любит себя, он принимает себя не только в момент успеха, но и в периоды спада.

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14. Знает свои достоинства и умеет подчеркнуть их

Когда человек любит себя, он фокусируется на достоинствах, а не на недостатках. Он знает, что у него получается хорошо и отмечает каждую мелочь, каждое малейшее достижение.

Гордится своими успехами и не скупится на похвалу самому себе.

15. Честен с самим собой и другими

Человек, который себя любит, адекватно оценивает себя и обстоятельства. Не создает ситуации, где обманывает сам себя или обманывают его.

Выбирает горькую правду вместо сладкой лжи, потому что понимает, что ложь уводит от истинной цели души.опубликовано econet

Автор Наталья Прокофьева

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