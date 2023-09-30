КАК отличить ПОМОЩЬ от дарового труда

Иногда надо посчитать. Просто посчитать свои трудозатраты. И отличить помощь от дарового труда. И баланс сил выровняется.

Математика — наука точная! Так один добрый мужчина всем помогал. Выполнял просьбы, отвечал на вопросы, оказывал поддержку… И постепенно его собственные дела пришли в упадок. Он чувствовал себя уставшим; силы куда-то уходили. И на работе им были недовольны - продуктивность труда упала. И засыпал он за рулем.

Математика помогла...

Психолог мужчину выслушал и предложил на листочке подсчитать все поступившие за неделю просьбы о помощи. И время, которое он потратил, устанавливая другу программу на компьютер. Поднимая упаковки ламината в квартиру другого друга. На то, чтобы встретить знакомых из аэропорта. На то, чтобы поменять колеса на машине знакомой. На то, чтобы выслушать жалобы приятеля, который имел привычку выпить и звонить ночью. На то, чтобы помочь коллеге выполнить его работу. На то, на это…

Просто посчитать цифры. Никаких убеждений и разъяснений! Просто цифры напишите.

Мужчина подсчитал примерно и записал: 24 часа. Сутки. А в месяц - четверо суток. 96 часов работы. Дополнительной и бесплатной.

Немудрено устать и утомиться.

Это время он отнимал у своего сна, отдыха, общения с любимой девушкой, от учебы и саморазвития. Он устал, отупел и стал плохо справляться с работой - посчитайте, на сколько удлинился его рабочий день.

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Вот мужчина посмотрел на цифры, потом на психолога, потом подумал и переменил своё поведение. Из аэропорта можно вызвать такси. Если денег хватило на путешествие в экзотическую страну, должно и на такси остаться. За погрузку ламината можно было грузчикам заплатить - это немного. Колёса тоже за деньги можно поменять или мужа попросить.

Выяснилось, что это не помощь страждущему мужчина оказывал; он просто даром батрачил на других. Работал грузчиком, психотерапевтом, автослесарем, таксистом…

Иногда надо посчитать. Просто посчитать свои трудозатраты. И отличить помощь от дарового труда. И баланс сил выровняется, как у этого мужчины, которому математика очень помогла…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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