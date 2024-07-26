Оно зависит исключительно от вас. Самая главная ошибка, из-за которой люди не могут наслаждаться родительством, это то, что они пытаются опираться на второго родителя.

Счастливое родительство не зависит целиком от вас. Вы не можете гарантировать себе, что станете родителями, вы можете оказаться бесплодны или не родить по другой причине. Это раз. Вы можете потерять ребенка. Это два. Ваш ребенок может оказаться тяжело больным и этим тоже будет омрачено родительство. Но во всем остальном (если ребенок родился, живет и если он относительно здоров) счастливое родительство зависит от вас.

Не от второго родителя! Ваше родительство зависит от вас. Его родительство от него.

Счастливое родительство зависит исключительно от вас

Самая главная ошибка, из-за которой люди не могут наслаждаться родительством, это то, что они пытаются опираться на второго родителя.

Из-за этого у ребенка нет двух полноценных родителей, каждый из которых в любой момент готов заменить другого, а есть две странные половинки или даже четвертинки, которые спихивают этого ребенка друг на друга или куда-нибудь.

Мама воет о своей нелегкой женской судьбе и проклинает папу и свою мать, которая не хочет быть ей надежной рабыней. Еще государство она проклинает, которое не может наградить ее за материнство и взять на себя большую часть опеки над младенцем. И окружающих ругает, которые не хотят на каждом шагу оказывать ей поддержку и почет.

Папа проклинает маму, которая не может заботиться о малыше сама и быть благодарной папе за то, что он, во-первых, в принципе есть и подарил ей ребенка, во-вторых, приносит какие-то деньги и не отказывается иногда повозиться с малышом. И государство папа тоже проклинает, которое мало платит ему, отцу семейства, и тещу он костерит, которая воспитала дочь так плохо, что ее тяготит труд жены и матери, она страдает и рвется гулять.

В общем оба несчастных родителя не знают, на кого бы опереться всей своей родительской тушей, чтобы не растить своего ребенка самому.

Когда приходит мысль, что надо заниматься своим ребенком самостоятельно (и папе, и маме), их сразу паника охватывает. Они же не родители-одиночки! Есть же второй! Что же он будет паразитировать за их счет? И государство будет паразитировать на их налогах, не помогая с детьми? И бабушки будут наглеть и не заниматься собственными внуками? Они что, терпилы, чтобы брать все на себя? (Что - все?)

Вот как рассуждают убогие несчастные родители. И остаются несчастны. Точнее становятся все несчастней и несчастней.

Счастливые родители смотрят на родительство совсем не так.

Это - их ребенок, они его любят, он представляет для них абсолютную ценность, и при любых обстоятельствах они готовы заботиться о нем больше, чем о себе.

Чем старше ребенок, тем больше забота о нем должна перекладываться на его собственные плечи.

Обратите внимание, не на плечи государства или бабушек-дедушек, а на собственные плечи ребенка.

Ребенку очень важно постепенно становиться самостоятельным. Воспитание заключается только (!) в формировании самостоятельности, в развитии собственных опор.

Если вы - воспитатели, вы - те, кто заменяют опоры ребенка, пока он беспомощный, и помогают ребенку приобретать собственные опоры. Держать голову, делать первые шаги, учиться читать.

Цель - сделать ребенка максимально самостоятельным, таким, чтобы он мог выжить в самых трудных условиях, обойти конкурентов, добиться успеха, сохранить равновесие при любом положении вещей. Вот - главная цель родительства.

Вырастить сильное существо, потому что быть счастливым может только сильный, слабые находятся в постоянной тревоге, зависимости, у них ни на что не хватает энергии, решимости, уверенности.

Те родители, которые не понимают, как важно развитие самостоятельности и как важно постепенно ограничивать свою опеку и власть (равномерно опеку + власть) над ребенком, чтобы тот встал на ноги, не могут разделить границы.

Те родители, которые осознают, насколько это - основа всего, делят границы без проблем, постепенно, в процессе взросления ребенка.

У таких родителей нет никаких мук по части "отделения ребенка", они рады, что ребенок постепенно отделяется от них, ведь это означает его рост, его силу, его расцвет.

Нормальный родитель рад, что его ребенок начал ходить, он не хотел бы, чтобы тот навсегда остался у него на руках, не потому что ему неприятно носить на руках малыша, а потому что это беда, когда ребенок не может нормально развиваться.

То же самое касается и других самостоятельных навыков. Сам обслуживает себя в быту, сам начинает принимать решения, сам контролирует свои эмоции.

Те родители, которые рады, что ребенок с любой бедой мчится к ним, так же не правы, как были бы не правы родители, радующиеся, что их ребенок болен и всегда останется под их опекой.

Это беда, а не радость, если ваши дети - уже подростки, но эмоционально зависимы от вас как младенцы. Радоваться нечему.

Обратите внимание, хороший родитель рад самостоятельности ребенка, потому что рад развитию его собственной силы, а не потому, что его наконец-то освобождают от опекунской роли.

В том-то и отличие нормального родителя, что быть опекуном, единоличным опекуном его не тяготит. Он не хочет им навсегда остаться, потому что это бы значило инвалидность его ребенка, но он рад им быть в той мере, как это требуется ребенку. Он рад растить его сам! Один!

Глупые люди думают, что готовность растить ребенка самому быстро сделает из родителя одиночку. Как-будто второй родитель только и ждет, чтобы отделаться от ребенка. И если его не заставлять, не будет.

Как будто ребенок - это груз и несчастье, который любой человек счастлив сбросить с себя. Что это за мир, в котором дети - такая обуза?

На самом деле, если в паре родителей - нормальные отношения и хотя бы один из них - хороший родитель, за ребенка начинается конкуренция. Борьба в хорошем смысле.

Самая лучшая ситуация, когда ребенка не пытаются на кого-то спихнуть, а наоборот конкурируют за него.

Бабушка просит привезти внука, другая бабушка готова приехать сама, чтобы его взять, но мама сама хочет быть с сыном, а папа уже наобещал ему такого, что сын выбирает досуг с папой. Мама вынуждена просить папу взять ее с собой тоже, а обе бабушки, соскучившись, уже не знают, как бы увидеть внука и готовят ему подарки.

Вот это - нормальная семья, и такая семья получается, если хотя бы один родитель, а лучше все взрослые - по-настоящему взрослые, то есть маленький ребенок их не тяготит.

Не должен тяготить взрослого один маленький ребенок! Даже два, а уж тем более один. Иначе вы не взрослые.

Это патология, если у вас - один ребенок и он вас тяготит. Уродство это личностное. Сделайте что-то с собой, повзрослейте хоть немного, вы давно не ребенок, чтобы оставаться такой тряпкой, бесполезной и не способной опекать собственного ребенка.

Нормальный человек должен зарабатывать себе на еду, нормальный человек должен сам справляться со своими эмоциями (если вы больны и не справляетесь, идите к психиатру), нормальный человек может единолично опекать своего ребенка.

Если у ребенка два нормальных, полноценных родителя, то оба не то что не тяготятся им, оба получают кайф, поскольку второй готов заниматься ребенком сам. Они опекают его вдвоем, но так как каждый готов опекать сам, опека становится по-настоящему качественной, оба дают самое лучшее, что могут дать.

Скулеж, нытье, стоны и жалобы начинаются, когда вы не можете справиться с тем минимумом, который делать должны, который никто делать за вас не обязан. Если бы кто-то был обязан, вы бы имели рычаг как его заставить.

Вот это и значит "обязан", когда рычаг в ваших руках. Вот обязан муж платить алименты, вы можете заставить его через суд. А то, что он делать не обязан, вы пытаетесь его заставить громким воем, унижая себя и своего ребенка. Делайте сами!

Если вы видите, что второй родитель (не важно, жена или муж) не хотят заниматься ребенком, не заставляйте из-под палки, возьмите ребенка на себя, но и власть второго родителя тоже ограничьте, в худшем случае предложите ему отдать вам родительские права. Власть должна быть равна опеке.

Если второй родитель не хочет опекать ребенка, пусть он и власти имеет мало или не имеет совсем. Пусть второй родитель видит, что вы не пытаетесь заставить его быть родителем, что вы наоборот предлагаете ему отказаться от родительских прав, и вы увидите, как вдруг ему дорог станет его ребенок, как сразу вырастет мотивация заботиться о нем.

Но внимание! Если второй родитель берет на себя опеку, отдайте ему в это время и власть. Не приказывайте отцу, как и что он должен делать, когда он занимается ребенком. Дайте ему возможность сделать это самому и с удовольствием, а не под вашим контролем.

Не рулите бабушкой. Штурманством вы отбиваете всю мотивацию. И когда заставляете заниматься вашим ребенком - отбиваете, и когда командуете, как должны заниматься те, кто пока еще хотят, тоже отбиваете.

Не отбивайте желание, не отжимайте часть власти, перекидывая опеку, нормальной опеки без власти не бывает.

Но если человек не хочет опекать даже на условиях власти, не невольте его.

Когда мужчине предлагают отказаться от ребенка, большинство мужчин ощущают, что у них пытаются отобрать что-то очень ценное, даже если до этого мужчина его не ценил.

Женщина тем более. Большинство женщин, стонущих о том, как тяжело быть матерью и как страшна женская долюшка, впадают в истерику от реальной перспективы лишиться ребенка. В пять раз громче они начинают вопить, когда им предлагают оставить ребенка с отцом.

Оказывается, что быть матерью не так уж тяжело, просто очень хотелось иметь послушного мужа и послушных бабушек, которые бы выполняли приказы.

Очень хочется, чтобы бабушка забирала ребенка по приказу и возвращала, как только ей велят.

Очень хочется, чтобы отец брал ребенка и занимался им каждый раз, когда матери захотелось отдохнуть.

А стоит кому-то попытаться отнять у матери родительские права, начинается протест и выясняется, что страдалица рада быть матерью.

Да, это как в "Нелюбви" Звягинцева. Нормальные родители - это те, которые при угрозе развода (бывает такое и у нормальных родителей, ведь взаимная любовь - это отдельный ресурс) хотят оставить ребенка себе.

Каждый хочет оставить ребенка себе, и ребенок слышит, что родители сражаются за него, он - безусловная ценность для каждого, он дорог каждому. Вот это два нормальных, взрослых родителя.

Такие скорее всего помирятся и отменят развод. Любовь к общему ребенку их примирит. Вот это - норма. Не идеал, а просто взрослая норма.

А патология - это когда мать орет, что ее заставили рожать и ей не нужен ребенок без мужа, а муж орет, что ему тоже ребенок не нужен, ребенок должен быть с матерью, а не с отцом.

И не говорите никогда, что это ничего, дело житейское. Это треш, это помойная яма, это дно. Сказанное в гневе - ладно, всякий бред люди иногда говорят, но если это выношенная уверенная позиция - это днище.

Если вы понимаете, что ваш ребенок сам по себе вам не нужен, а нужен только вместе со вторым родителем, то вы пока не повзрослели и не стали человеком. Вы инфантильная полуличность пока. Не дозрели.

Это касается и женщин, которые рожают "для мужа". И мужчин это касается, которые "соглашаются" на ребенка, потому что женщина просит, а сами становиться родителями не собираются.

С того момента, как ваш ребенок родился, вы должны осознавать личную, полную ответственность за него, не половину ответственности, а всю.

Только тогда вы не будете как два штурмана пытаться заставлять друг друга быть хорошими родителями. Вы сами будете хорошим родителем, а второй будет брать пример с вас. Без щипцов, без скалок, в сто раз более охотно и успешно, чем было бы, если бы вы его заставляли.

К сожалению, мысль, что все свое надо делать самому, инфантилов приводит в ужас. Они лучше чужое будут делать, все время кого-то тащить на себе, к кому-то лезть, кого-то спасать, чем будут делать свое и брать на себя полную опеку себя, своего маленького ребенка и своих пожилых родителей.

Обычно инфантилы радостно пишут мне в письмах, что научились не требовать у родителей помощи. Рада за вас, годовасики. Но к своим тридцати годам вы должны уже больше уметь, чем просто стоять на ножках.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet