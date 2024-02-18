Почему женщине так ВАЖНО иметь расслабленный живот

Вообще, расслабленность, — это чисто женская черта. Если женщина живёт в расслабленном состоянии, то она живёт по-женски. А значит живёт так, как предусмотрено самой природой. И поэтому она может чувствовать себя вполне счастливой.

Женщина, живущая в расслабленном состоянии встречается крайне редко. Бывает, что после хорошего массажа или баньки она расслабляется и… выдыхает: «Как хорошо, какое блаженство!» Но через некоторое время суета и высокоскоростное житие-бытие вновь возвращают её в состояние напряжения. А напряжение — это состояние, которое лишает женщину не только спокойствия и расслабленности. Оно, это напряжение, лишает женщину главного её «орудия» — Женственности!

Меняем свою жизнь в сторону ЖЕНСТВЕННОСТИ

Все наверное знают, что женственная женщина, девушка — лакомый кусочек для мужественных мужчин и не только для них… Она желанна для своих близких и просто знакомых, потому как от неё веет уверенностью и спокойствием. Она заряжает окружающих энергией любви и спокойствия.

В наше непростое и суетливое время спокойствие женщины — абсолютная ценность, и оно дорогого стоит.

Женщина, обладающая способностью быть расслабленной, и умеющая жить в вибрациях любви и спокойствия, то есть в поле истинной женственности, — желанна и для судьбы.

Жизнь любит таких женщин и благоволит к ним: «Хочешь мужественного мужчину? Пожалуйста». «Хочешь деток здоровых да красивых, да побольше? Пожалуйста». «Хочешь, чтобы всегда хлеба было вдоволь, и дети не голодали? Пожалуйста». Женственная женщина — желанная гостья в этом мире.

Что делать остальным женщинам, которые чувствуют, что они сильно устали от состояния «Я всё смогу — я не заплачу»? Что делать тем, кто пока не может остановиться или резко снизить скорость собственной жизни?

Я предлагаю для начала не останавливаться полностью. То есть я предлагаю менять свою жизнь в сторону женственности постепенно.

Полностью остановиться, расслабиться и ничего не делать из требуемого социумом, начальником, окружения — это слишком радикальное средство для женщин, которые привыкли «тащить» на себе мужа, детей, бизнес, работу.

Полная остановка и концентрация на себе и своих нуждах воспринимается такими женщинами как крах всей её жизни и не принимается как разумный совет.

А вот героиня книги Э. Гилберт и одноимённого фильма «Ешь. Молись. Люби» именно так и поступила. Она полностью изменила свою жизнь, окружение и способ существования. Уехала из благополучной Америки, где она рассталась со своим мужем, и стала путешественницей. И после продолжительного (!) «замедления» к ней пришло настоящее чувство, и в её жизни появился мужчина, готовый любить её всем сердцем и заботиться о ней.

Почему женщине так важно иметь мягкий расслабленный живот? Живот — это жизнь. Эти два слова однокоренные. Какой живот, такая и жизнь. Живот расслабленный, мягкий, и жизнь такая же. Живот жёсткий, да напряжённый, и жизнь такая же.

Именно в области живота находятся важнейшие органы, которые позволяют выносить и родить новую жизнь. И самый главный орган — это маточка, так с любовью называю я детородный орган женщины.

Так вот, с напряжённым животом невозможно иметь мягкую, расслабленную маточку. А это, в свою очередь, приводит к плохому кровообращению в области таза, изменению и ухудшению детородной функции, осложнениям во время вынашивания ребёнка и родов.

Итак, я предлагаю вам, дорогие девушки, держать в течение дня свой живот мягким и расслабленным. Знаю по собственному опыту и по опыту занимающихся в моих группах женщин, — это не так просто. Особенно, если вы работаете в две смены: первая — на работе, а вторая — дома в семье с мужем, детьми. Нагрузка в этом случае огромная, и напряжение в теле велико.

Жёсткий, зажатый живот — бич современной женщины.

Замечу, что мягкий живот — это не свисающий «мешок». Это — животик с подтянутыми мышцами пресса и внутренней, глубинной расслабленностью. Женщины, посещающие занятия фитнеса, восточными танцами, знают, что область таза, живота у абсолютного большинства занимающихся — зажата и напряжена.

Дыхательные практики и специальные движения позволяют улучшить физиологическое состояние и научиться женщине расслабляться и иметь расслабленный живот.

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Но что же делать, если вы не занимаетесь ни фитнесом, ни восточными танцами? Я рекомендую, всё-таки, посетить несколько занятий у хорошего мастера-женщины. И далее развивать навык расслабления живота самостоятельно.

В случае, если вам совершенно не подходят по каким-либо причинам групповые или индивидуальные занятия с тренером, можно попробовать выполнять дома следующие упражнения.

Упражнения для мягкого и расслабленного живота:

Упражнение 1

Выполняется сидя на стуле. Сядьте с прямой спиной, прикройте глаза и расслабтесь. Постарайтесь полностью расслабить мышцы лица, приподнимите уголки рта вверх так, как будто вы улыбаетесь. При этом продолжайте расслаблять мышцы лица. Через 2–3 минуты вы почуствуете, что вам хочется по-настоящему улыбаться.

Во время выполнения этого упражнения удерживайте внимание одновременно на двух объектах. На лице и животе.

Стремитесь полностью расслабить мыцы живота и лица. Удерживая лицо в расслабленном состоянии, автоматически в теле расслабляется парный орган, в данном случае — это область живота.

Это упражнение необходимо выполнять несколько раз в течение дня. Когда вы привыкните и оно станет у вас получаться, попробуйте выполнять его стоя (например, при выполнении домашних дел), тогда, когда вы идёте по улице.

С течением времени вы заметите результаты, которые не смогут вас не порадовать. Вы почувствуете, что лицо стало менее напряжённым, живот — более мягким, стали разглаживаться морщины (которые, как известно, образуются от мышечного напряжения), вы стали более спокойно реагировать в стрессовых ситуациях, походка стала более плавная, а Вы стали гораздо более женственной.

Упражнение 2

Сядьте на стул с прямой спиной. Прикройте глаза. На вдохе сделайте движение животом так, как если бы вы надували воздушный шарик. На выдохе «сдуйте живот».

Повторите 10–15 раз. Дышите медленно и глубоко. Не выпячивайте с силой ваш живот. Мягко позволяйте ему увеличиваться в размерах. На выдохе не втягивайте с силой ваш живот, стремясь втянуть его до позвоночника.

Будьте мягки в своей практике. Постепенно это упражнение будет получаться у вас всё лучше и лучше.

Выполняйте его 2–3 раза в день по 5–10 минут.

Вначале усвойте его и выполняйте сидя, затем, по мере освоения техники расслабления живота, перейдите к выполнению упражнения стоя и в процессе ходьбы.

Совет. Включите в свой ежедневник, в свои планы, упражнения на расслабление, отведите для их выполнения определённое время в течение дня. Поступая таким образом, вы привыкните к выполнению упражнений, разовьёте в себе привычку к расслаблению и затем станете выполнять упражения на расслабление живота автоматически.

Планируйте выполнение этих упражнений и делайте их в течение не менее месяца. Для того, чтобы выработать привычку расслаблять свой живот в автоматическом режиме, — необходимо время. Как правило, месяца достаточно для того, чтобы привычка сформировалась на подсознательном уровне.

Если вам трудно понять и тем более выполнять упражнения на расслабление в одиночку, посетите занятия, которые тренируют правильное дыхание. Это ушу, другие восточные техники.

Что даст вам в итоге ваш мягкий и расслабленный живот? Способность принимать материальные вещи и события, ситуации, людей. Это огромный плюс женщины, если она может принимать. Это её бесценный дар, благодаря которому она становится настоящей Женщиной, а её мужчина — настоящим Мужчиной.опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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