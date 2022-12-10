10 ловушек нашего мышления

Первые и самы опасные ловушки нашего мышления и способы как их избежать.

У нашего сознания всегда наготове масса ловушек и капканов для нас. Если мы о них не осведомлены, эти ловушки могут серьезно повредить нашей способности рационально мыслить, уводя нас в область неверных умозаключений и глупых решений. Те наши качества, которые призваны помогать нам в выборе пути рассуждений, оказывается, приводят нас к проблемам. Сейчас вы узнаете о первых самых опасных ловушках и о способах, как их избежать.

Как защитить свой ум от ошибок

1. Тормозящая ловушка - чрезмерное доверие первым мыслям

«Превышает ли население Турции 35 миллионов человек? Как вы думаете какова численность населения Турции?». Исследователи задали этот вопрос группе лиц, и оценки численности населения практически всех участников не превышали значительно число 35 миллионов.

Затем вопрос был задан второй группе, но на этот раз стартовым числом было 100 миллионов. Хотя оба числа были выбраны наобум, оценки в численности населения Турции «100-миллионной» группы были, без исключений, соответственно выше, чем в «35-миллионной» группе.

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То есть, тем кого спрашивали сперва про 35 миллионов, а потом просили оценить численность населения Турции, давали ответы около цифры 35 миллионов, тогда как тем, кого сперва спросили про 100 миллионов называли числа около 100 миллионов. (Интересующимся: всего в Турции проживает около 78 млн. жителей).

Мораль: отправные, исходные сведения могут оказать решающее влияние на весь дальнейший процесс ваших размышлений: исходные впечатления, мысли, оценки или данные могут «заякорить», затормозить последующие мысли.

Эта ловушка особенно опасна, так как она намеренно используется во многих ситуациях, как, например, опытными продавцами, которые сначала покажут нам более дорогой товар, «заякорив» его цену в нашем подсознании.

Как с этим работать:

Всегда рассматривайте проблему с разных точек зрения. Не зацикливайтесь на первоначальном, отправном пункте. Работайте со своей проблемой, прежде чем перейти к принятию решения.

Размышляйте самостоятельно, не спешите консультироваться с другими. Получите как можно больше данных и сделайте как можно больше выводов сами, прежде чем попадете под влияние «якорей» других людей.

Используйте как можно больше источников для получения информации. Соберите больше мнений на этот счет и расширьте границы поисков. Не ограничивайтесь единственной точкой зрения.

2. Ловушка Статуса Кво - стремление сохранить порядок вещей

В одной экспериментальной группе были наугад розданы подарки: половина участников получила декоративные кружки, другая половина – большие плитки швейцарского шоколада.

Затем им было сказано, что они могут без проблем обменять один подарок на другой. Логика подсказывает нам, что не менее половины участников должны быть неудовлетворенны своим подарком и пожелать обменять его, но на деле только 10 % участников сделали это!

Мы склонны действовать по устоявшимся моделям поведения, если мы не получаем позитивные стимулы, склоняющие нас изменять эти модели. Статус кво автоматически берет верх над любыми другими вариантами.

Как с этим работать:

Рассматривайте статус кво лишь как еще один возможный вариант развития ситуации. Не позволяйте себе попасть в поток мыслей, увлекающий вас против привычного образа мышления других людей. Спросите себя, выбрали бы вы вашу текущую ситуацию, если бы это не был статус кво.

Ясно представляйте свои цели. Объективно оцените ситуацию и четко осознайте, служит ли текущее положение дел достижению ваших целей.

Не преувеличивайте тяжесть усилий, необходимых для достижения ваших целей. Часто эти усилия на деле не так велики, как мы склонны предполагать.

3. Ловушка невозвратных издержек - защита ранее принятых решений

Вы забронировали билет на футбольный матч без права возврата. И вот наступает вечер, в который назначена игра, а вы смертельно устали и за окном бушует непогода. Вы уже жалеете о том, что приобрели этот билет, потому что, честно говоря, вы гораздо охотнее остались бы дома, разожгли камин и с комфортом смотрели бы игру по телевизору. Что же делать?

Возможно, с этим трудно согласиться, но в данном случае остаться дома – лучший вариант. Деньги на билет уже не вернуть, независимо от того, какой вариант, в конечном счете, вы предпочтете: это невозвратные издержки, и они не должны влиять на ваше решение.

Как с этим работать:

Не бойтесь совершать ошибки. Разберитесь, почему признание ранее совершенных ошибок выбивает вас из колеи. Никто не застрахован от ошибок, поэтому не следует делать из этого трагедию – лучше постарайтесь извлекать из своих ошибок уроки на будущее!

Послушайте мнение людей, кто не был вовлечен в принятие прежнего, ошибочного решения. Найдите людей, эмоционально не зависящих от прежнего решения и спросите их мнение.

Сконцентрируйтесь на цели. Мы принимаем решения, имея в виду какие-то цели. Не привязывайтесь к конкретной серии поступков, ведущих к этим целям; всегда рассматривайте лучшие возможности для достижения своих целей.

4. Ловушка подтверждения - когда мы принимаем желаемое за действительное

Вы чувствуете, что курс доллара скоро упадет, и сейчас самое время продать доллары. Чтобы убедиться в своих предположениях, вы звоните своему другу, который только что продал доллары, чтобы узнать его причины.

Мои поздравления, вы попали в ловушку потребности в подтверждении: ища информацию, которая, по вашему мнению, с большой вероятностью должна подтвердить ваше собственное изначальное предположение, – и в то же время старательно избегая информации, бросающей вызов вашим ожиданиям.

Такое искаженное восприятие действительности не только влияет на то, где вы будете искать необходимые факты, но также и на то, как вы будете интерпретировать полученные данные: мы гораздо менее критично относимся к аргументам, подтверждающим наши изначальные убеждения, и сопротивляемся фактам, противоречащим им.

Не имеет значения, насколько объективными мы сами себя считаем, когда принимаем свое изначальное решение, наш мозг – интуитивно – немедленно переключает нас на альтернативные варианты, заставляя нас практически всегда подвергать сомнениям свой первичный вариант.

Как с этим работать:

Работайте с противоречивой информацией. Изучите тщательно все факты. Не пренебрегайте данными, противоречащими вашим изначальным убеждениям. Четко представьте себе, к чему вы стремитесь: найти альтернативные варианты или успокоить себя, подтвердив свои первичные предположения!

Станьте на время «адвокатом дьявола» (адвокат дьявола - участник дискуссии, преднамеренно защищающий позицию, которой сам не придерживается, с целью спровоцировать более активное обсуждение и выявить все возможные недочёты противоположной точки зрения).

Организуйте дискуссию с человеком, чье мнение вы цените, против решения, которое вы были склонны изначально принять. Если у вас нет такого человека, сами займитесь построением контраргументов. Всегда добросовестно изучайте противоположные точки зрения (принимая, кстати, во внимание другие ловушки, подстерегающие ваши размышления, о которых мы здесь говорим).

Не задавайте наводящих вопросов. Когда обращаетесь к кому-то за советом, задавайте нейтральные вопросы, чтобы не допустить простого подтверждения другими вашей точки зрения. Вопрос «Как мне поступить с долларами?» эффективнее, чем «Должен ли я продать доллары как можно быстрее?»

5. Ловушка неполной информации - пересмотрите свое предположение

Иван – интроверт (человек, сосредоточенный на своем внутреннем мире). Нам известно, что он либо библиотекарь, либо продавец. Кем он, по-вашему, является с наибольшей долей вероятности?

Конечно, тут возникает большой соблазн сразу же решить, что он – библиотекарь. Ну, в самом деле, разве мы не привыкли представлять себе продавцов довольно бесцеремонными, если вообще не нахальными личностями? Однако такое обоснование может быть в корне неверным (или, по крайней мере, неточным).

Такой вывод игнорировал бы тот факт, что продавцы превышают библиотекарей в количестве примерно 100 к 1. До того, как мы рассмотрели черты характера Ивана, мы имеем лишь 1% вероятности того, что он библиотекарь. (Это означает, что даже если все библиотекари – интроверты, то среди продавцов интровертов, по меньшей мере, 1%, что уже повышает шансы Ивана быть продавцом).

Это лишь маленький пример того, как пренебрежение к простому элементу имеющихся данных может направить наши рассуждения в совершенно неверном направлении.

Как с этим работать:

Проясните для себя свои предположения. Не воспринимайте проблему так, как она выглядит с первого взгляда. Помните о том, что для решения каждой проблемы вы в первую очередь пользуетесь имплицитной, т.е. подразумеваемой, не явно выраженной информацией – вашими собственными предположениями. На деле оказывается не так уж сложно проверить достоверность своих убеждений, но вы должны их четко себе представлять.

Всегда предпочитайте фактические данные упрощенным мысленным штампам. Наши предубеждения – например, стереотипы – могут оказаться полезны во многих ситуациях, но мы должны быть всегда начеку, чтобы не переоценить их. Если у вас есть выбор, всегда отдавайте предпочтение фактам.

6. Ловушка солидарности - ВСЕ так делают

В ходе ряда экспериментов исследователи задавали студентам в классных аудиториях довольно простые вопросы, и, вполне естественно, большинство студентов давали правильные ответы.

В другой группе они задавали те же самые вопросы, но на этот раз в роли студентов выступали актеры, намеренно отвечавшие неверно. С этого момента гораздо больше студентов стали отвечать на эти вопросы неправильно, основываясь на примере, поданном ассистентами исследователей.

Этот «стадный инстинкт» - в разной степени – имеется у всех. Даже если мы отчаянно пытаемся этого не признавать, действия других людей сильно влияют на нас.

Мы боимся глупо выглядеть: когда мы терпим неудачу вместе со многими другими, это не считается зазорным, а вот когда мы терпим неудачу в гордом одиночестве, то все шишки за допущенные ошибки валятся только на нас. Мы всегда испытываем давление со стороны членов коллектива, группы, которой принадлежим, направленное на то, чтобы сделать нас похожими на всех.

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Эта тенденция быть как все, и это печально известно, успешно эксплуатируется в рекламе. Нам часто продают товар не за его ценные качества, а за то, как он популярен: если все дружно, скопом покупают его, то почему бы и мне не присоединиться к ним?

Стадная солидарность также одна из причин того, почему уж если какая-то книга возглавила список бестселлеров, то «намертво» и надолго. Потому что люди предпочитают покупать то, что покупают «все».

Как с этим работать:

Уменьшите влияние других. Проанализировав информацию, освободитесь от мнения других людей – это первое, что нужно сделать. Это лучший способ принять решение, не будучи подверженным подсознательному влиянию популярных тенденций.

Остерегайтесь «общественной опеки». Всегда бейте тревогу, когда кто-нибудь пытается вас в чем-то убедить, аргументируя свою настойчивость главным образом популярностью предмета обсуждения, а не его реальными достоинствами.

Имейте смелость. Будьте тверды в своем намерении преодолевать напор посторонних и отстаивать свою точку зрения, даже несмотря на ее непопулярность. Не бойтесь указать на то, что Король-то голый!

7. Ловушка иллюзии контроля - выстрел в темноту

Замечали ли вы, что подавляющее большинство игроков в лотерею предпочитают выбирать свои собственные числа вместо того, чтобы воспользоваться «автовыбором», который иногда предлагает автомат (т.е. кнопкой, выбирающей числа за вас)? Прим. речь идет о лотереях зарубежом.

Всем известно, что каким бы образом мы ни выбирали числа, шанс выигрыша от этого не снижается, так почему же среди игроков так живуче стремление выбирать свои собственные числа?

Любопытно, но даже в ситуации, которую мы совершенно не в состоянии контролировать, мы все-таки имеем иррациональную уверенность, что способны повлиять на результат. Нам просто нравится ощущать, что ситуация у нас под контролем.

Конечно, проще всего проиллюстрировать эту ловушку на примере азартных игр, но тенденция переоценивать свои возможности контроля над ситуацией оказывает влияние практически на все аспекты нашей повседневной жизни.

К сожалению, в отличие от примера с игрой в лотерею, приведенного выше, последствия решений, которые мы принимаем в реальной жизни, сложны и взаимосвязаны. Всегда трудно оценить, до какой степени мы ответственны за результаты, которые потом получим.

Тогда как некоторые последствия, очевидно, являются результатом нашего собственного решения, другие, бесспорно, остаются за пределами возможности нашего прямого контроля.

Как с этим работать:

Поймите, что случайность есть неотъемлемая часть жизни. Хотя это трудно представить и, тем более, признать, многие вещи происходят по случаю, - в том смысле, что они не зависят от ваших усилий.

Берите на себя ответственность за те вещи, на которые вы действительно можете повлиять, но помните, что во многих случаях вы мало что можете изменить. Чем самонадеянно ожидать, что ситуация будет подвластна вашему контролю, лучше сознательно продумать свои действия на случай любого ее развития.

Остерегайтесь предрассудков. Подумайте, как часто ваши решения основываются на предпосылках, которых вы не можете объяснить. Сделайте это неявное явным и подвергните его тщательному исследованию – вместо того, чтобы безосновательно надеяться контролировать то, чего вы даже не понимаете.

8. Ловушка веры в случайное стечение обстоятельств - обсудим теорию вероятности

Джон Райли (John Riley) – легенда. Он выиграл лотерею, которая имела один шанс на миллион – дважды! А вот вероятность такого события уже один на триллион, что означает одно из двух – либо лотерея – это показуха и надувательство, либо Джон попал в поле зрения Госпожи Удачи. Согласны?

На самом деле ни то, ни другое. Давайте решим несложную задачку: если в течение нескольких лет 1000 выигравших в лотерею продолжат играть и сыграют, по крайней мере, 100 раз, пытаясь еще раз повторить «чудо» выигрыша, появляется не такой уж незначительный шанс – 10% - что кому-то из них это удастся.

Это означает, что «чудо» не только возможно – если приложить определенные усилия, – его вероятность возрастает практически до уровня неизбежности.

Еще один классический пример: в группе из 23 наугад выбранных человек хотя бы одна пара имеет одну и ту же дату рождения (день и месяц) с вероятностью более 50% (так называемый парадокс дня рождения). Математическая реальность противоречит обывательским убеждениям, а именно: большинство людей посчитают долю вероятности в данном случае меньшей 50%).

Вот что такое теория вероятности.

Как с этим работать:

Не полагайтесь чрезмерно на инстинктивную оценку ситуации. Даже если такой способ решения проблемы сработал несколько раз, однажды он не достигнет цели. Убедитесь, что вы объективно относитесь к своим инстинктивным предчувствиям или четко представляете себе последствия своего доверия им.

Остерегайтесь оценивать шансы «после события». Одно дело рассматривать тот факт, что кто-то выиграл в лотерею дважды - ретроспективно. И совершенно другое дело, когда конкретный человек – выбранный до получения результатов – выигрывает: это, в самом деле, может быть расценено, как 1 шанс на триллион, и заставит сомневаться в законности проведения лотереи.

9. Ловушка памяти - не все воспоминания воспроизводятся с одинаковой точностью

Что вы можете сказать о вероятности наугад выбранного авиарейса, закончившегося впоследствии фатальной авиакатастрофой? Тогда как многие переоценивают возможность этого, исследования подтверждают, что фатальные катастрофы происходят с периодичностью 1 из 10 000 000.

Тот факт, что люди вообще склонны к оценке вероятностей, лишь частично объясняет тенденцию неверно оценивать события: если вы зададите подобный вопрос сразу же после крупной авиакатастрофы, будьте готовы к еще более искаженным оценкам.

Происходит следующее: мы анализируем информацию, основываясь на личном опыте, на том, что мы можем вспомнить из своего опыта. Мы поддаемся эмоциональному воздействию из ряда вон выходящих или выдающихся событий, как, например, чрезвычайно трагические события, или те, что произошли совсем недавно.

Чем «специфичнее» событие, тем больше вероятность, что наши воспоминания о нем будут искажены. Конечно, кому интересны те 9 999 999 самолетов, которые благополучно приземлились в пункте назначения? Поэтому нет ничего более естественного, чем просто забыть о них.

Как с этим работать:

Установите точные данные. Как мы уже говорили раньше, не следует без крайней необходимости полагаться только на свою память. Конечно, память тоже надо использовать, но всегда старайтесь найти точные данные, которые подтверждают либо опровергают ваши воспоминания, и как можно скорее.

Контролируйте свои эмоции. Когда вы анализируете информацию, старайтесь максимально отстраниться от нее эмоционально, по крайней мере, на время.

Если вы анализируете событие из собственной жизни, представьте, что это случилось давным-давно, или что это вовсе произошло не с вами, а с кем-то, не имеющим к вам никакого отношения. И далее, если решили спросить мнение других людей, найдите таких, кто не замешан эмоционально в этих событиях или их последствиях.

Остерегайтесь средств массовой информации. Средства массовой информации опасны тем, что они слишком преувеличивают важность одних событий, в то же время благополучно обходя вниманием другие. Всегда проверяйте информацию на точность и достоверность, а не руководствуйтесь тем, насколько широко она распространена.

10. Ловушка превосходства над другими - среднее выше среднего

В ходе одного из исследований водителям авто было предложено сравнить свое водительское мастерство с мастерством других водителей. Почти все участники (93%!) оценили свои навыки «выше среднего».

За редким исключением, люди имеют завышенное мнение о своей персоне. Они преувеличивают свои умения и способности, что приводит к ошибочному суждению о самих себе.

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Вот почему я решил завершить статью этой особенной мыслительной ловушкой. После того, как мы узнали о многих мыслительных ловушках, мы должны быть особенно осторожны, чтобы не впасть в новую: уверенность, что теперь мы застрахованы от всех ловушек.

Конечно, первый шаг к тому, чтобы избежать этих ловушек – осведомленность и постоянная бдительность, но помните: гораздо, намного легче заметить, как другие попадают в эти ловушки, чем ты сам.

Как с этим работать:

Будьте скромны. Помните, что у каждого есть слабые места (да, да, включая меня и вас!)

Окружите себя честными людьми. Раз уж у всех нас имеются слабые места, нет ничего лучше, чем иметь рядом честных людей, которые вовремя укажут на них.

Не перегибайте палку. Эти «мыслительные ловушки» – неотъемлемая часть всех нас: они и делают нас людьми. Очень важно ясно и рационально мыслить, принимая важное решение, но это не повод считать, что теперь интуиция потеряла свое значение.опубликовано econet

Автор Владимир Никонов

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