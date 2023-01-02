Психология ЖАДНОСТИ

Наверное, нет на свете человека, который любил бы жадных людей. Все мы дружно осуждаем этот порок. И, наверное, каждому из нас не хочется быть жадным. Ну, или хотя бы не выглядеть таковым.

Жадность как черта характера формируется в раннем детстве, когда ребенок испытывал страх лишиться самого значимого в его начинающейся жизни — любви и заботы матери.Также в семьях, где постоянно испытывают недостаток денег, часто вырастают люди, стремящиеся к неуемному накопительству. Как правило, глубина и причина страха не осознается, а в жизни проявляется в том, что человек либо занимается накопительством, либо боится отпустить даже незначимое для него.

«Жадность обедняет своего обладателя». Эриан Шульц

«Высшее богатство — отсутствие жадности». Луций Анней Сенека (младший)

Внутренняя пустота и жадность — две неразлучные подруги. Бессознательное желание заполнить такую пустоту и порождает невротическую потребность копить и держать около себя.

Если человек жаден, это проявляется не только в том, что он копит деньги или вещи, это также проявляется и в том, как он способен отдавать и проявлять свои чувства.

Любовь и жадность — несовместимые вещи. Жадность блокирует чувства и не дает их отдавать. «Дарить любовь жалко» — вот такая бессознательная мысль имеется в голове жадного.

Поэтому очень легко распознать человека, способен ли он проявлять и отдавать чувства по тому, есть ли в нем жадность как черта характера.

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Только прошу не путать с бережливостью. Бережливость есть разумность, уважение к результатам своего и чужого труда.

Жадность же опутывает человека сетями, делает его несвободным.

Жадный человек не может быть счастлив, так как постоянно охвачен волнением, страхом потерять все нажитое. Он очень расстраивается, если кто-то успел получить что-то на более выгодных условиях, чем он.

Если вы наблюдательны, то заметите, что вся современная индустрия направлена на то, чтобы развить у нас, своих потребителей чувство жадности или, скорее, алчности.

Реклама построена так, чтобы потребитель все больше и больше покупал. Кредитование, распродажи, акции и прочие торговые трюки — это воспитание жадности к деньгам.

Люди, обратив внимание на низкие цены на рапродаже (Сэкономлю!!!) бросаются покупать, даже не задумываясь, нужен ли на самом деле этот товар или услуга.

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Откуда это? От жадности.

Страх бедности, нищеты толкает на создание запасов на несколько лет, набивание полок шкафов одеждой, обувью и прочими материальными вещами.

Таким образом, обрастая все больше материальными благами, человек становится все несвободнее и несчастнее.

Таблеток от жадности не существует, и первый шаг — это осознать и признаться в жадности самому себе, что она есть.

Упорная работа над собой, исследование глубинных страхов позволит освободиться от ограничивающей жизнь проблемы, в противном случае, затвердеет сердце и страх потерять накопленное завладеет окончательно.

В этот мир мы пришли ни с чем и уйдем ни с чем… Стоит ли расстраиваться по поводу того, что в очередной раз не удалось завладеть чем-то, что изначально нам не принадлежит?опубликовано econet

Автор Лариса Котенко

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