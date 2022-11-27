Любовь и Голод

встреча с потребностью, происходит тогда, когда человек к этому готов. Важно позволить себе это иметь. Держите фокус на себе, своих желаниях и потребностях, и тогда, рано или поздно, вы обнаружите, что вы уже давно там, где когда-то мечтали, и с тем, кого на самом деле хотели видеть рядом!

Если в любовные отношения вступает человек, которому досталось мало родительской любви, то это всегда чревато страданиями. Любовь – это всегда, в каком-то смысле, отражение первых объектных отношений. На этой арене разворачивается все, что когда-то происходило между ребенком, ныне половозрелым, и его первыми объектами любви: мамой и папой. И если чего-то важного и существенного в процессе взросления ребенок не получил, то этот голод он будет пытаться восполнить в своих отношениях с партнером.

Потребность в любви

А что такое голодный человек? Как ведет себя человек, когда сильно голоден? Будет ли он есть неподходящую, или даже, непригодную пищу, испорченную пищу? Почему бы и нет, смотря насколько голоден… А если он ничего слаще и не пробовал? Тем более.

И вот, если очень голодный ребенок вдруг чует в потенциальном партнере то, чего ему так не хватало от “идеального родителя” – считайте, что он обречен. Внезапно этот прекрасный человек становится чрезвычайно нужным, жизненно необходимым, вожделенным. Так возникает зависимость.

Тот, с кем так хорошо, а без него так плохо, кто заполняет пустоту – становится объектом “слепой любви”. Ощущение пьянящего счастья, потерянного рая рядом с возлюбленным переживается настолько сильно, что все остальное уходит в глубокий фон.

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Тяжко влюбленный человек не замечает несовпадений, несоответствий, неудобств, склонен игнорировать тот факт, что его потребности в этом контакте не удовлетворяются. Голод притупляет чувствительность: “любимого” готовы скушать с потрохами. Даже реакция на отвержение, пренебрежение с его стороны, как будто затирается, сглаживается – все застит жажда. Ужас сепарации побеждает отвращение.

Чуть позже проступает чувство неудовлетворенности, начинает расти, но даже несмотря на это, по-прежнему страшно взглянуть на вещи трезво. Глубоко зависимый человек предпочитает находиться в неком тумане, пребывать в иллюзиях, лишь бы не утратить источник суррогатного питания.

“Голодный” смутно понимает, что ним что-то не так, страдает и даже может просить о помощи, но любые попытки со стороны навести ясность, снять розовые очки только вызывают агрессию в ответ. Помощью, в его понимании, может быть только в виде рецепта “как изменить вкус “пищи” – то есть, запросы типа “сделайте с ним что-нибудь”, “как сделать так, чтобы он (она)…” – но так, чтобы оставить в покое этот объект и пойти искать другой, как вариант вообще не рассматривается.

Я полагаю, что многие узнают себя в этом описании: хотя бы раз в жизни, но почти все переживали “несчастную любовь”. Но также, есть и такие, кто несет это знамя сквозь всю жизнь, крайне неразборчиво выбирая себе объекты привязанности. Безусловно, в тяжелых случаях психотерапия необходима, усилия которой будут, направлены, в первую очередь, на восполнение внутренних пустот, пробелов в детско-родительских отношениях. Однако же, и сам человек может и должен помогать себе выйти из привычной модели поведения. Что можно для этого сделать?

В первую очередь, поставить правильный “фильтр”. То есть, ориентироваться не на то, что привлекает и восхищает, а на то, что по-настоящему питает. Соответственно, и направлять свою либидинальную энергию следует на тех, кто делает для вас что-то хорошее, кто искренне вам предан, а не на тех, кто вас привлекает своими качествами. То есть, первично должно быть отношение к самому себе, а не к другому. Необходимо постоянно спрашивать себя: хорошо ли мне, комфортно ли, уютно ли мне в этом месте, с этим человеком, что он мне дает и чем я готов за это благодарить.

Во-вторых, замедлиться. Голодный человек ест очень жадно, и потому не в состоянии проконтролировать количество и качество поглощаемого. Если же каждый “кусочек” смаковать, тщательно принюхиваться и присматриваться – то и риска меньше, и удовольствия больше.

Ну и еще, пожалуй, не следует бояться голода. Сейчас чего-то нет – не беда, значит будет попозже. Не нужно хватать первое, что попадется, не суетитесь – все произойдет своевременно! И это вопрос не веры в судьбу, а веры в себя.

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Поле богато бесчисленным количеством вариантов, они окружают нас постоянно. Но встреча с потребностью, происходит тогда, когда человек к этому готов. Важно позволить себе это иметь. Держите фокус на себе, своих желаниях и потребностях, и тогда, рано или поздно, вы обнаружите, что вы уже давно там, где когда-то мечтали, и с тем, кого на самом деле хотели видеть рядом!опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Мартыненко

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