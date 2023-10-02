Отношения в паре: Просто НЕ ТОТ человек?

Многие верят в то, что где-то существует их вторая половинка — идеальный партнер. Но счастье не может быть достигнуто раз и навсегда. Все и всегда будут сталкиваться с кризисом отношений в паре

Не так уж мало на свете людей, которые и сегодня верят в миф о том, что где-то живет и ждет встречи их «половинка», и если этого человека найти, то будет счастье в отношениях раз и навсегда, прямо как в сказке: «и жили они счастливо, и умерли в один день». Видимо, в день свадьбы. Миф красивый, но, увы, не имеющий к реальности отношений никакого отношения, простите за каламбур. И этот миф играет с нами злую шутку - в случае каких-то конфликтов, кризисов в паре, может легко возникнуть крамольная мысль: «нет, это просто не тот человек, он просто не моя половинка».

Рецепт счастливой пары

Те, кто отправятся искать дальше, конечно, найдут вместе с новыми отношениями и новые трудности (рано или поздно они случаются во всех парах). И дальше останется лишь снова разойтись в надежде на лучший результат, и длиться эта карусель, видимо, может вечно.

Убедившись в этом, некоторые начинают догадываться, что дело не в партнере (или не только в партнере), но, возможно, и в нем самом. И начинают искать ответы на вечные вопросы: «как сделать так, чтобы отношения были счастливыми раз и желательно навсегда», «как мне вести себя в отношениях, каким мне быть, чтобы было гладко и сладко», «с кем стоит связываться, а с кем – нет». Хорошие такие, вполне понятные вопросы.

И ответов на них – множество. Книги, статьи, фильмы, опытные друзья – все предлагают свое вИдение этого вопроса, все знают «самый-самый» правильный ответ. Да, я тоже знаю. Ниже я предлагаю вам подборку советов (выбрать можно любой из каждой пары) на случай кризиса в отношениях. Пусть вас не смущает их противоречивость. Она ведь вас и раньше не смущала, не так ли?

«Начните выяснять отношения» – «Перестаньте выяснять отношения».

«Соблазняйте его (ее)» - «Не соблазняйте его (ее) – соблазняйте других».

«Подеритесь вместе» - «Поплачьте вместе».

«Позаботьтесь о нем (о ней)» - «Позаботьтесь о себе».

«Поживите раздельно» - «Походите вместе к психологу».

«Говорите друг другу прямо о себе, будьте открыты» - «Интригуйте и манипулируйте».

«Помолчите рядом друг с другом» - «Поговорите друг с другом»

«Будьте открыты и искренни» - «Будьте молчаливы и загадочны».

«Поймите его (ее)» - «Поймите себя».

Продолжить можете сами. Все эти рецепты работают. И они все не работают.

Все эти рецепты необходимы. И все они совершенно бессмысленны.

И ни один не гарантирует достижения стабильного результата.

Заинтриговала? А все просто: в разные моменты отношений, с разными людьми, в разных ситуациях – все эти советы могут сработать. И свести их все можно было бы к одному простому и очевидному совету. «Вы делаете в отношениях «ВОТ ТАК»? Сделайте по-другому». Может, вам это поможет, - а может, - нет.

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Объясняю подробнее. Начну с причин неизбежности кризисов.

Общеизвестно расхожее утверждение: «все счастливые пары счастливы одинаково, а несчастливые – несчастливы по-разному». Это неправда. Вспомните: где и когда вы видели/читали (я имею в виду кино, литературу), где описана/снята стабильно счастливая семья? Нигде. Даже Толстой отказался от этой затеи.

Это невозможно – описать счастливую семью. Их обычно обозначают штрихами. Типа: эпизод – целующаяся пара, или вкусно ругающаяся, рядом - успешно – капризные, но симпатичные дети.

Эпизод следующий: все рухнуло. Катастрофа, или там измена. Или на работу срочно вызвали (тут-то все и рухнуло). Потом весь фильм все и всё усиленно восстанавливают, - и в конце мы видим (эпизод финальный) счастливо обнимающуюся благодарную и/или напуганную или еще какую-то пару. И в этот момент они счастливы. Возможно, до следующего звонка кому-то из них с работы. Но не суть.

Невозможно описать статично счастливую семью (без кризисов) потому, что она не существует в природе. Вообще. Впрочем, нет: «со-стороны-выглядящая-счатливой-пара» - это возможно.

Я бы описала ее вот так.

В такой семье никто не должен изменяться. Ни на грамм, ни на йоту. Оба должны работать стабильно всю жизнь в одном и том же месте (возможно, плавно, без рывков, получая повышение), и (идеально), - если у них не будет детей (появление ребенка – тоже изменение). И чем меньше они будут контактировать с окружающими, тем будут стабильнее.

Их обычный день рисуется так: детки (если случились) и их родители встают в семь утра. Собираются на работу (в школу, в сад), расходятся. Трудятся усиленно (желательно физически, чтобы усталость была к концу дня приятной). Вечером готовят ужин /кушают /хвалят-пинают, кого принято, потом сон, а назавтра история повторяется. И так каждый день.

На выходные – вместе делать уборку, дружно на дачу. Муж выпил, побуянил. Короче, все по сценарию. В отпуске – вместе делают ремонт. Общение между супругами сводится к хозяйственным вопросам. Деньги у них небольшие, но есть – они собираются последовательно на квартиру, машину и дачу. Дети там растут – «законсервированные», правильные. Подрастая, или быстро сбегают из семьи, или живут долго вместе с родителями. Нормальное такое - можно сказать - советское счастье.

Я не хочу сказать, что это как-то плохо. Нет. Для тех, для кого стабильность и относительный комфорт – это единственное, что требуется от жизни, - может, вполне себе и счастье.

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Но лично меня не привлекает такое статичное «счастье в отношениях» - я люблю изменяться и люблю, когда меняются люди вокруг меня. Я не хочу мешать и, надеюсь, не мешаю меняться своему ребенку, в процессе роста и взросления. Я скучаю и злюсь в «неизменности» (хотя, конечно, и стремлюсь к ней тоже). И, когда критическая масса изменений накапливается, - каждый раз наступает кризис, как естественное следствие изменений.

И становится необходимым заново приспосабливаться друг к другу. Находить новое решение в каждом новом случае. Исследовать ситуацию и искать НОВЫЙ выход. Отказаться от всего, что работало ДО этого, от всего старого. Конечно, гораздо проще пытаться, надеяться, мечтать повернуть назад изменения (не свои, конечно, - своего партнера или своего окружения). Но это бесполезно. Именно это в конечном итоге приводит к окончательному разрыву.

Вывод.

Если вы меняетесь, - ваше счастье тоже меняется. Оно не может быть достигнуто раз и навсегда. Все и всегда будут сталкиваться с кризисом отношений в паре при накоплении некого критичного уровня изменений: в себе, в партнере, в окружающем мире. Это не проблема – это норма. Да, иногда нам хочется остановить мгновенье, которое прекрасно. Но, увы. Оно проходит, а вкус остается, и больше всего многим хочется вернуть тот прежний вкус.

Никто не стремится измениться вслед за чужими изменениями. Если жалоба звучит как: «я люблю его (ее), но он(она) не видит меня, не слышит, не обращает внимания, не уважает, не ценит… мы ругаемся и все у нас плохо… но я люблю и расставаться не хочу», я уже знаю, что в ответ на мой вопрос: «а что такого сейчас есть в ваших отношениях (где по факту все так плохо), что поддерживает эту любовь?», я получу простой и смущенный ответ: воспоминания. «Я помню, как было хорошо и хочу это вернуть».

Это нельзя вернуть. Ни сейчас, ни потом. Можно только принять то, что старое ушло, исследовать изменения – свои, партнера и мира, в котором вы сейчас непосредственно обитаете, а потом попытаться создать что-то новое – найти новый вкус. Именно из этой необходимости создавать что-то новое, и рождается масса рекомендаций о том, как сохранить-восстановить отношения. И эти рекомендации позволяют расширить выбор. Попробовать что-то еще в отношениях. А вдруг?

Итог.

Все зависит от вашей способности творчески приспособиться к новой ситуации. В большинстве случаев на каждую сегодняшнюю ситуацию мы даем старый «ответ». Это нормально: это экономит силы, энергию. Но мы пытаемся давать старый ответ и тогда, когда условия так изменились, что этот ответ совершенно не подходит. Он лишь рушит то, что есть. И это, скорее всего, означает, что человек забыл как, - разучился творчески приспосабливаться. Он не знает, что он чувствует и чего хочет, он цепляется за старое, и это не оставляет ему надежды…

Преодолеете ли вы каждый последующий кризис, зависит от ваших способностей:

а) видеть изменения;

б) осознавать свое отношение к этим изменениям;

в) осознавать свои чувства и желания по отношению к изменившемуся партнеру;

г) принимать новое;

д) уметь разрушать привычные способы обращения с конкретным человеком;

е) находить новые решения и способы.

И все возможные советы – это те варианты, из которых вы можете попробовать выбирать. Но можете и создать, найти что-то свое: чтобы получить еще одно светлое, счастливое мгновение в ваших отношениях с любимым человеком.

«И все? Тогда все будет гладко?» - можете спросить вы. Конечно, нет. Каждый раз все придется начинать заново.

Но и эти мгновения, и эти кризисы, и эти поиски новых вариантов совместного бытия ради новых счастливых мгновений – это и есть обещанный рецепт счастья в паре.опубликовано econet

Автор Виктория Пекарская

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