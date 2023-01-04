ДЕТСКАЯ ПСИХОСОМАТИКА: 6 МИФОВ

До определенного возраста ребенок — как внешняя часть мамы, просто гуляющая отдельно, и имеющая ряд своих переживаний.

За последний год я сильно окунулась в тему детской психосоматики. Поскольку тема довольно противоречивая и спорная, а так же вызывает много сопротивления у среднестатистического читателя, я иногда закладываю в фундамент подобных статей мешок кукурузы, а потом в комментариях читателей рвет на попкорн. Давайте про мифы о детской психосоматике.

Детская психосоматика

Миф №1 - «Это виновата мать».

Многие матери подходят к вопросу болезни ребенка из жертвенной, а иногда даже пассивно-агрессивной позиции «это я виновата».

Нет, вы не виноваты. Это не работает по принципу «какая я плохая». Работа с психотерапевтом для МАМЫ, у которой болеет малыш, это не когда тётя в кресле рассказывает, что мама сделала не так. Ребенок болеет НЕ потому, что мама как мать не справляется и «что-то делает плохо». А потому что внутри у мамы поселилась какая-то дисгармония. Вы не можете это убрать усилием воли.

До определенного возраста ребенок — как внешняя часть мамы, просто гуляющая отдельно, и имеющая ряд своих переживаний. И поскольку он чувствительнее, чем сама мама, он ловит в её фоне нечто, что формирует у него симптом. Что это может быть? Что угодно, что подавленно и не на поверхности. Обычно мои вопросы наталкивают мам на инсайт «я никогда бы не связала ВОТ ЭТО с симптомом».

Миф №2 - «Взять ребенка на консультацию».

Можете взять, конечно, и с ним в соседнем кабинете отлично проведет время моя помощница-детский психолог. Всё таки я работаю в концепции, что трудности малыша — это отражение мамы. И таким образом, мама прячется за детскую болезнь (или проблемы с поведением, адаптацией, учебой и тд). Так вот, ко мне прийти — это первый шаг к «оставить ребенка в покое, и заняться собой».

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Миф №3 - «Если мой ребенок не видит моих проблем, он не может болеть по этому поводу».

Дорогие мамы, не предавайте меня анафеме за развенчивание этого мифа. Но вашему ребенку ничего не нужно говорить и показывать, чтобы он понимал и болел. Я же говорю, симптом формируется на НЕОЧЕВИДНОЕ, иногда неочевидное для самой мамы.

А вот мама, которая стиснув зубы, демонстрирует ребенку беззаботность и прочие фальшивые эмоции, обманывается, думая что ребенок не понимает. «Мы же при нем не ругаемся, разве наш конфликт может на ней отразиться?» - ха!

Разумеется, на поверхностном уровне малыш не понимает и не скажет вам «мам, ну не притворяйся». Он будет играть, идти на руки и всё такое. Но, он всё равно маму чувствует, и всё равно бессознательно выдает то, что соответствует внутреннему состоянию матери. Многие мамы замечают, что когда они раздраженные — детки капризные. Поначалу связь проследить сложно, но если попробовать быть наблюдательной — у вас все получится. С ребенком не прокатывает самообман! Ребенок — это лакмусовая бумажка вашего состояния.

Миф №4 - «Он болеет на проблемы отца».

Девочки, я сейчас внесу еще одно разочарование. Даже если он живет с отцом, растет с отцом, и вообще мальчик, это не значит, что к вашему состоянию его состояние не имеет отношения. Я пока не могу объяснить КАК, я только наблюдаю и потом несу в блог, но ребенок даже на расстоянии с мамой транслирует МАТЕРИНСКОЕ. Если папу колбасит, ребенка может колбасить — ТОЛЬКО, если папина колбасня резонирует маме, и маму тоже колбасит. Понимаете? И нет связи, что мальчики чувствуют папу, девочки — маму.

Миф №5 - «Я решу внутренние проблемы и всё пройдет, к врачу нет необходимости идти».

Не так. Начало симптома и характер течения болезни пусть даже есть психологической функцией, но всё равно урон для организма НУЖНО компенсировать, или попросту говоря, лечить. Бонус в работе со мной — это моя база хороших врачей, с которыми у меня обоюдно налажен контакт. Иногда в ходе работы мне ёкает из медицинского прошлого и я могу предложить маме обратиться к вот такому методу диагностики или к вот тому врачу. Применять рекомендацию или нет — решает мама. НО если вся ответственность за симптом ляжет на хрупкие плечи психолога, я так не играю. Я работаю с адекватными мамами, которые лечат ребенку тело, а себе - голову.

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Миф №6 - «Он болеет, потому что хочет внимания».

После 7-8 лет — верю, может. Раньше — нет. Утверждение, что «ему мало внимания» — это впадение в позицию «какая я плохая мать», и перекладывание ответственности. Типа «это его процесс, я тут не при чем». Симптом выполняет функцию переключения матери со своего — на детское.

Попросту говоря, чтобы вы не смотрели внутрь себя, ребенок вас спасает от себя самой — болезнью, чтобы вы вместо своих личных страдашек ударились в медицинский туризм. От дерматолога к ЛОРу — и некогда думать о плохом. Если симптом не проходит — ребенок всё еще ощущает вашу дисгармонию, и болеет.

«Ему не хватает внимания» — это симптом, что маме нужно срочно своё внимание переключить. Вы же знаете, детям начинает остро не хватать внимания именно когда у вас дедлайн и сдача проекта. Это не корреляция «я много на работе и он скучает». Он редко скучает, когда вам на работе хорошо, но он мгновенно начинает скучать, когда на работе пылают сроки, и вам тревожно.

Что важно. Я с радостью бы сама опровергла всю эту концепцию, но увы, каждый день она подтверждается. С одной стороны, это даёт надежду. Но, с другой стороны, тогда становится сложнее игнорировать своё, и посвящать свою жизнь детям. Нет ничего проще, чем сделать ребенка своим смыслом жизни, и под этим флагом постепенно отучиваться от заботы о себе. К сожалению, принимая вышеописанное, мои клиентки на фразу «нужно в первую очередь вернуться в СВОЙ внутренний мир» реагируют с досадой. Переспрашивают — «так это мне придется заботиться о себе..?»

Абсурдно, правда..? опубликовано econet

Автор Василиса Левченко

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