ПОЧЕМУ ЛЮДИ БЕГУТ ОТ ОТНОШЕНИЙ

Почему некоторые люди боятся близких отношений и считают себя просто неспособными их построить.

Неспособность влиять - рождается у ребёнка, когда он не может примирить родителей, сделать из счастливыми. Получается, он кастрировал сам себя, кастрировал свою способность быть способным. Если я не повлиял на жизнь самых близких и дорогих людей, если я не сделал самого важного в своей жизни, а все остальные вопросы гораздо менее важны, то тогда я ни на что не способен, а раз не способен ни на что, то ничего не стою. И тогда я буду предвосхищать когда бросят меня: буду уходить до того, как меня в очередной раз бросят и покажут мне мою неспособность, с которой я останусь в одиночестве.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ЧУВСТВО НЕСПОСОБНОСТИ

Если это происходит с вами, вы всё ещё находитесь в плену прошлого контекста, всё ещё пытаетесь «спасти» родителей, даже если физически они не рядом и даже если их уже нет.

Вся ответственность не может быть на одном человеке!!!

Нести ношу за троих невозможно!

Невозможно доказать и обосновать своё право на существование!

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Оно просто есть, без причины и оценок, оно не нуждается в доказательствах, это ты нуждаешься, если пытаешься прыгать выше головы, т.е.доказать недоказуемое, чтобы в очередной раз столкнуться со своей «неспособностью», которая, кстати говоря, такая же иллюзия.

Способности или неспособности не существует.

Ты есть и делаешь, что можешь, или не можешь.

Есть сам факт течения жизни, ты оказываешь влияние своими поступками, но ни один из них не обладает достаточностью для того, чтобы оценить тебя как «способного» или «неспособного». опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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