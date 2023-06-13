СВОЕГО ПРОШЛОГО НЕ ИЗМЕНИТЬ

Прошлого своего не изменить. Не перетасовать годы, не подтасовать факты, не разукрасить события, не упразднить...

Прошлого своего не изменить. Не перетасовать годы, не подтасовать факты, не разукрасить события, не упразднить... Но мысленно, но сознательно, но убедить себя и поверить, что всё было иначе, даже если не было? Но во благо, в пользу иного ощущения себя теперешнего? Ну что, если попробовать и получится?

Ведь одно дело - помнить и тащить за собой мрачное детство, нищету, безотцовщину, пьянь и мат в доме, презрение сверстников и равнодушие взрослых, вечные "неуды", бездарную юность, закопанные таланты, безответные любови и несчастливые браки, вечную зависть и неудовлетворенность, страхи за будущее и стыд за происходящее...

И совсем другое дело - помнить о себе хорошее, любящих родителей, друзей детства – верных и особенных, бесконечную череду добрых дел и благородных порывов, достижения в учебе, спорте, творчестве, красивые трогательные романы, где никто никого не винит, а все друг другу благодарны.

Помнить, что планы осуществлялись, а цели достигались, любовь была взаимной, а сил хватало на всё, и упорства хватало, и веры, и на мир научился смотреть светло и радостно, и это неизменно...

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Ведь совсем иначе себя ощущаешь при разных вводных данных. Ну да, утопия, нельзя переписать биографию. Но такой сложный механизм - человек - неужели же не способен к осветлению программы?

Нет, не изменить мир, а лишь подправить ушедшее, канувшее, не для других, не в огласку, а только для себя, как в осознанном сновидении... Ну, кому от этого хуже бы, а?опубликовано econet

Автор Елена Касьян

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet