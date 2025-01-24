Самостоятельный, значит ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Вот почему нужно с самого раннего возраста развивать и всячески поддерживать в ребенке самостоятельность. Ведь самостоятельный ребенок — самостоятельный взрослый.

Не раз в моей практике встречались случаи, когда родители жалуются, что их ребенок растет несамостоятельный. Хорошо, если это замечено, когда дети маленькие, тогда есть больше возможностей исправить ситуацию, нежели тогда, когда им по 10-15 лет. Но есть хорошее выражение: "Лучше предупредить, чем лечить". Поэтому приведу примеры родительских ошибок, которые мешают вырасти самостоятельного и ответственного ребенка.

Самостоятельный ребенок - самостоятельный взрослый

Но есть хорошее выражение: "Лучше предупредить, чем лечить".

Примеры родительских ошибок, которые мешают вырасти самостоятельного и ответственного ребенка.

Развитие самостоятельности идет с рождения.

Помните попытки малыша сделать первые шаги? Как любящие и заботливые родители вы сразу спешите помочь, взять за руку, не давая ему возможности попробовать самостоятельно. После чего ребенок понимает, что значит он слишком мал, значит ему пока рано...

"Давай быстрее, мы опаздываем!" часто слышит в свой адрес ребенок, пытаясь надеть колготки, завязать шнурки, или застегнуть молнию.

И что делает мама? Одевает, завязывает, застегивает САМА. Хотя можно было запастись временем, для того, чтобы научить ребенка делать это самостоятельно. И при следующей такой ситуации он даже и не будет пытаться что-то сделать, потому что чувствует и знает, это сделает МАМА.

Родительские установки: "Он еще маленький", "Ему еще рано", "Он упадет", "Он не сможет" и т.д.

Родители сами находятся в постоянном ожидании, когда будет "можно", но при условии, что отпускать детей по мере их взросления сложно, это может наступить очень поздно или никогда. Но как же дети могут чему-то научиться, если постоянное "НЕ" убивает самостоятельность и развивает лень?

Проблема №1 в списке или "вечная" проблема, как приучить ребенка убирать за собой игрушки.

А теперь давайте вспомним как это обычно бывает? После нескольких тщетных попыток уговорить свое чадо убрать за собой игрушки мама или папа делают это сами. (Забавно в этот момент наблюдать за реакцией ребенка, когда он понимает, что феерично одержал победу над родителями).

Конечно же, просьбы родителей должны быть соизмеримы с возрастом и понятное дело, что ребенок 1,5-2 лет самостоятельно справиться с уборкой, почти всех вываленных игрушек в доме, не в силах. Поэтому, к примеру, до этого возраста убирают родители, а потом этот процесс можно превратить в увлекательную игру и обязанности разделить. Так, постепенно, ребенок будет приучаться к порядку и самостоятельности.

Вмешательство родителей в детские беседы.

Давайте детям возможность самим отстаивать свои игрушки, свою территорию, а также получать опыт от общения и разрешения конфликтных ситуаций.

Невнимание, к проявленной инициативе ребенка, помочь.

За тревогой и страхом, что ребенок может сделать что-то не так, родители запрещают своим детям, к примеру, помыть посуду, помыть полы, протереть пыль, заправить кровать. Да, возможно, они сделают это не совсем правильно, аккуратно и красиво.

Но мысль о том, что они помогли и, что, самое важное, им ДОВЕРИЛИ важное задание, вселяет в них уверенность и развивает ответственность. И хорошо, если вы похвалите своего ребенка и оцените его труд по достоинству. И сделаете при этом акцент на действии. "Как здорово у тебя получается вытирать пыль", "Как ловко ты держишь швабру в руках", "Ты сам смог это сделать".

Нетерпение и раздражение от различных "почему".

Детям важно не просто узнать новое, но и самим принять участие в рассуждении. Так дайте им такую возможность. Отвечайте на вопрос не сразу, а спросите у него, как думает он сам, что ему приходит в голову. Уверена, от ответов своих детей вы будет в восторге.

В заключении хочу добавить, что развитие самостоятельности идет в ногу с развитием ответственности, поэтому придумайте вместе с ребенком ответственное для него дело, за которое он сам будет отвечать. Например, пусть он отвечает за полив определенного цветка в доме (а это значит, что вы никакого отношения к этому цветку не будете иметь), или ухаживает за питомцем.

Помните, что самостоятельный ребенок - это самостоятельный взрослый, который несет ответственность за все, что с ним происходит.опубликовано econet

Автор Лия Аванесова

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