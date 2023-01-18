Признаки опасных отношений, которые нужно научиться замечать. Обратите на них внимание, ведь от абьюза не застрахована ни одна женщина.

Можно ли заранее понять, что отношения, в которые ты входишь, обречены? Больше всего я люблю сочувственные вопросы после: «О чем ты думала? Ты же видела, что…». Как и большинство людей в начале романтической связи, я вижу обычно только свой эндорфин. И все. А когда уже эндорфиновые очки разбиваются о суровый булыжник реальности, падая с изумленного лица, обычно поздно пить боржоми.

Признаки опасных отношений

Он невероятно обаятелен, терпелив и внимателен с детьми, с высшим (а то и гуманитарным) образованием, склонен к резким, но порой романтическим жестам, со слезой во взоре вспоминает родительскую семью и очень сдержанно (из деликатности, конечно) отзывается о бывшей жене. А, если одинокий мужчина еще и талантлив, то определенно недопонят обществом, и очень хочется эту непонятость возместить. Конечно же, собой, чтобы он обрел истинное родство душ, о котором иногда проговаривается как о подлинной цели отношений.

Нужно прожить со своим сокровищем несколько очень странных лет, чтобы узнать, что терпелив он только с чужими детьми, что в жестах больше резкости, чем романтики, что родители уже умерли, а потому и вспоминаются с придыханием, что о бывшей он просто остерегался говорить сразу все те слова, что у него поднакопились. А талант… он есть, конечно, этот талант, вот только жить с ним решительно невозможно, потому что «и ты тоже не поняла меня, женщина!».

Остается обаяние, и ради него, обаяния, ты задерживаешься. Ты еще рассматриваешь лицо его, спящего, с нежным изумлением, с почтением к совершенной работе природы и Бога, который по образу-подобию, и так далее. А потом прижимаешь уже к своему лицу, к разбитой губе, кусок мороженого мяса из холодильника, чтобы снять отек, — и думаешь: «И как это я здесь очутилась?!». Шаг за шагом, очень постепенно отступая от собственных границ, допуская к себе не друга, захватчика и врага.

Кроме невозможности принять, что это все, называемое словом абьюз, произошло с тобой, а не с алкоголичкой и бомжихой какой-нибудь (хотя кто сказал, что болезнь и низкий социальный статус являются разрешением к насилию над человеком?), совершенно невозможно принять, что этот самый абьюз ты получила именно из рук человека культурного, образованного, человечного, понимающего. Любящего, наконец!

Как? Когда это случилось с ним, и почему ты просмотрела поворот колеи? А ведь были звоночки, были. К сожалению, правильно их оценивают обычно постфактум. Но и это не беда, главное, чтобы не было слишком поздно.

Исчерпывающего перечня признаков опасных отношений нет, но лично я обращаю очень пристальное внимание на отдельные моменты. А определенные — считаю однозначным поводом для разрыва.

Речь.Мат.

Язык, знаете ли, определяет сознание, даже если это сознание человека с высшим образованием, отговаривающегося «это ващще не мат! это фольклор!». Речь, еще раз речь и ее содержание.

Оговорочки при обсуждении чужих личных конфликтных ситуаций: «Ну, он и выгнал ее из дома прямо тогда, среди ночи», — увидев переписку в мессенджере с другим мужчиной, или сразу «ну, он и дал ей по лицу».

Если подобное говорится в одобрительном ключе, неважно, что женщина «довела, испортила жизнь, сама виновата» — просто имейте в виду, что однажды это лицо может оказаться вашим.

Юмор, анекдоты — все в ту же копилочку.

Обращаем внимание на отношение к женщине в историях, которые рассказывает мужчина, потому что очень возможно, что этими «юмористическими» историями он освещает свою собственную жизнь. Если анекдоты про изнасилование — это смешно, то… пожалуй, продолжите фразу сами.

Тотальный контроль и ревность.

«Позвони мне, когда придешь/выйдешь», — только чтобы убедиться, что ты у подруги, а не у гипотетического любовника. Восприятие женщины, ее личности и тела как объекта, как собственности. «Почему ты ешь из моей тарелки?» (портишь мои вещи/тратишь мои деньги) — «А ты чья?» Э-э-э, вообще-то я своя собственная.

Газлайтинг.

Термины начинаешь узнавать, уже подначитавшись по проблеме, а случалось-то это с каждой хотя бы раз в жизни. Навязчивое пренебрежение твоим мнением, обесценивание эмоций и переживаний, внушение, что мир вокруг нормален, но только с тобой что-то не так.

«Не может быть, чтоб все кругом были идиоты, одна ты умная!» — если твое мнение противоречит окружающим. «Да у тебя мания величия, и вообще нет чувства юмора», — если тебя раздражают унижающие высказывания о твоей внешности, работе, друзьях. И все остальное в подобном ключе — это он, газлайтинг. Фигурально выражаясь, если я тебя бью, это с тобой что-то не так.

Эмоциональное насилие любого рода. Тут можно говорить долго и вдумчиво, потому что границы не установлены, а синяков от него не остается, зато самооценка жертвы закатывается в асфальт, и ею становится легче манипулировать. Я для себя решила, что эмоциональным насилием становится любое вмешательство в мой внутренний мир после того, как я попросила остановиться, но этого не произошло.

Перенос ответственности за любое насилие на жертву.

Ты меня довела/ попала под руку/ почему ты всегда лезешь ко мне не вовремя? Отличный повод подумать: действительно, зачем удручать собой человека, которому так некогда строить здоровые отношения?

Физическое насилие вообще и насилие в адрес детей в частности.

Со взрослыми вроде все понятно, крепостное право отменили полтора века назад, а дети почему-то до сей поры нередко считаются материалом, который нужно огранить верной рукой. Вот с этим сложно, со вбитым в подкорку «меня били, и человеком вырос».

Стоит уже признать, что вырос все-таки животным, хотя и сохранившим внешний человеческий облик и некоторые человеческие навыки. Потому что именно в животном мире калечат и поедают свое потомство, когда голод или эволюция подпирает.

Да, если что: физическое насилие — это и символическая пощечина тоже, данная женщине для восстановления нарушенного баланса мужского эго. Тут никаких допущений на тему «ревнует, бьет – значит, любит», в следующий раз может запросто прилететь и без символизма.

Если говорить о кратком перечне, то у меня все. Ну, и теперь главный вопрос, который неминуемо возникает: когда пора уходить? Не знаю, к сожалению. Мне самой порой очень хочется мануала для критических ситуаций, но у каждой эта жизнь и эта ситуация, будь она неладна, своя. И устойчивость к агрессии, и способность восстанавливаться после нее, и, в конце концов, запас физической прочности. И терпения тоже, и любви, которая долготерпит, конечно, но…

Я не знаю точки невозврата, она личная для каждого человека.

Главное, ее не пропустить.опубликовано econet

Автор Илона Якимова

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