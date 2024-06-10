Воспитание ПОДРОСТКОВ: между осуждением и вседозволенностью

Модель поведения любого подростка является продуктом воспитания и влияния системы духовно-нравственных ценностей семьи.

Осуждение, критика, негативизм — те деструктивные механизмы, которые создают в жизни каждого человека мощный пласт негативных переживаний и, как правило, формирует модель поведения, построенного на высокомерии и критицизме. И в немалой степени подобное поведение является продуктом воспитания, обесценивающего и отторгающего иные точки зрения, возможности, идеи, словом, все то, что не вписывается в ценностный мир конкретной семьи.

Как воспитывать подростка

В частности, приведем примеры:

1. Практика осуждения как доминанта общения в семье.

В семье при ребенке открыто осуждают и критикуют. Это едва ли не является единственной возможной темой, сближающей родственников разных поколений. Чего только стоят разговоры-осуждения учителей, врачей и любых других знакомых и даже совершенно не знакомых людей.

Ввиду собственных ограничителей и отсутствия какого бы то ни было сопротивления со стороны ребенка или подростка, такая практика становится нормой в семье.

2. Обесценивание чьей-либо профессиональной компетенции.

В частности, в психологической практике при занятиях с детьми такое не редкость. Низкий общий культурный уровень, стереотипное мышление,создание негативного образа педагога или психолога в силу каких-то субъективных причин, будь-то несовпадение по политическим интересам или вовсе "слишком заумный какой-то, значит, дурак!" (говоря о том или ином представителе интеллигенции).

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Самым опасным, пожалуй, здесь является формирование вседозволенности и выраженной манипулятивной практики, направленных на подавление других детей или даже учителей.

Это происходит в различных аспектах жизни подростка: в отношениях со сверстниками, со взрослыми. Ребенку даже, если и объясняется, что "так вести себя нельзя", не доходит до уровня осознанности. Так как наблюдая за тем, как с помощью негативизма, осуждения происходит подавление другого человека, особенно это касается "заочного" осуждения, когда объект ненависти или критики находится в "безответной" позиции, а значит, по мнению подростка, в подавляемой.

Вседозволенность выражается в нарушении личностных границ других людей, когда подросток может сказать, абсолютно не задумываясь об этической стороне вопроса, любую колкость, сделать необоснованное замечание взрослому, даже использовать хитрость и манипуляцию в разговорах за пределами cемьи.

Дезориентация подростка в социальной среде в результате такого пренебрежения, критицизма. Повторяя слова или модели поведения взрослых, подросток не имеет еще прочного мировоззренческого фундамента и балансирует между крайностями.

В целом, такая ситуация требует коррекции всей системы духовно-нравственных ценностей семьи. Нередко выявляется тенденция к перфекционизму, невротические состояния других членов семьи, обусловленные также воспитанием и стремлением "быть хорошим" на фоне объектов критики.опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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