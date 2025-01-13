ПОЧЕМУ мать НЕ ЛЮБИТ свою дочь

Не каждая мама может давать любовь. Это происходит не потому, что она действительно не любит, а потому что… Почему так происходит и что с этим делать - читайте в статье.

С каким бы запросом клиент не приходил на терапию, рано или поздно, в его запросе появляется фигура матери. Именно к ней обращено больше всего чувств. Именно от нее больше всего хочется любви. Но, не каждая мама может давать любовь. Это происходит не потому, что она действительно не любит, а потому что…

Что мешает матери любить свою дочь и как это изменить?

Есть разные причины для этого «потому что», например, особенности характера мамы, история ее жизни. Если мама потеряла того, кого очень любила, она может навсегда закрыть свое сердце для любви, оберегая его от боли.

Влияет на поведение мамы и модель ее воспитания. К примеру, если женщина воспитывалась холодной мамой, она будет холодна и по отношению к собственному ребенку.

Мама может находиться в семейных переплетениях и воспринимать себя не мамой, а, например, младшей сестрой своей дочери или даже ее ребенком.

Могут быть и другие причины холодности мамы, их очень много…

Многие клиенты мечтают о том, чтобы мама пришла на терапию и чудесным образом изменилась. Однако, на практике, это происходит очень редко.

Однажды одна из моих клиенток - двадцатисемилетняя Валя пришла на расстановки вместе с мамой. Маме стало «любопытно» поучаствовать в этой форме групповой работы, посмотреть: «что это такое и как работает».

Кроме посещения психолога, Валя читает много психологической литературы, пытаясь разобраться в себе и в своих отношениях с мамой. С ее слов, мама много требует, НИКОГДА не хвалит, замечает ТОЛЬКО недостатки, маму НЕВОЗМОЖНО представить теплой, обнимающей, дающей. Мама работает учителем, много сил и времени всегда отдавала и отдает другим детям, помогает любому желающему. ЛЮБОМУ, но, только не ей, единственной дочери.

- Как мне хочется, чтобы мама изменилась. Сказала, что ей стыдно, она сожалеет о своей холодности. И, если бы мы вернулись в прошлое, все бы было по - другому. Она бы взяла меня маленькую на ручки, обняла, покачала, шепча на ушко, что я самая красивая, умная, хорошая, любимая, самая - самая родная мамина девочка.

И вот Мама пришла на расстановки… Я буду называть ее так – Мама с большой буквы. Она оказалась стройной, молодой и тонко чувствующей женщиной. Мама наблюдала расстановку своей дочери, а потом участвовала в ролях заместителей в двух других расстановках. Оба раза ей пришлось замещать женщин, потерявших контакт со своими матерями. Соединяясь с судьбой неизвестных ей женщин, Мама оплакивала и свою судьбу, удивительно похожую на те, которые ей предлагалось прожить.

А потом Мама захотела прийти и на индивидуальную консультацию.

- Я знаю, что я холодная мать, я очень люблю свою девочку, но, язык не поворачивается сказать ей что – то хорошее, руки опускаются, когда я хочу ее обнять. Хочу изменить это.

Наиболее тесная связь у Мамы оказалась с ее предками по материнской линии. Ее даже назвали именем бабушки – маминой мамы. Мама рассказала страшные истории о своей бабушке, которую отдали замуж совсем молодой девушкой, жених был старше почти на тридцать лет. Отец невесты стоял за ее спиной с плетью, не хотела девушка выходить замуж за «старика». Не радовало ее даже то, что у жениха есть мельница и крепкое хозяйство.

Первую дочь - младенца молодая жена «случайно» задавила во сне, вторую во время кормления «неудачно» уронила на пол, мама нашей Мамы была рождена в поле и «забыта» под кустом. Правда, отец быстро нашел ребенка и принес девочку в дом. Бабушке пришлось смириться с появлением дочери, а потом еще двенадцать детей родились.

После революции бабушку с дедом раскулачили и сослали из центра России на далекий север, правда, по дороге бумага пришла, разрешающая им вернуться на прежнее место жительства. Оказывается, за семью похлопотали односельчане, уж очень добры были и дед, и бабушка к людям, проживающим рядом, никогда ни в чем не отказывали соседям.

- Ваше желание помогать всем вокруг, не оттуда ли родом, не из этой ли истории? Получается, что семья бабушки спаслась благодаря помощи односельчан?

- Никогда об этом так не думала. У меня откликается ваше предположение. Похоже, так и есть. Как будто бы какая – то сила заставляет меня помогать всем вокруг, как будто кто – то шепчет: «Без этого не выживешь».

Затем Мама рассказывает о своей маме, которая любила одного парня, а замуж почему – то вышла за другого.

- Слова доброго по отношению к мужу – моему отцу я от нее никогда не слышала. «Не так сидишь, не так говоришь, не то делаешь» и т.д. Постоянное недовольство и им и мной. А к окружающим добра, все ее любят. Сначала у мамы не получалось родить ребенка, несколько беременностей закончились выкидышами. Затем родилась девочка, прожила несколько часов и умерла. Когда мама забеременела мной, хотела сделать аборт. Отец узнал и в последний момент утащил ее от знахарки, к которой она обратилась за помощью. А после маминой смерти я нашла ее письмо, вложенное в книгу, адресованное отцу, в котором было написано: «Я так и не смогла полюбить нашу дочь». До сих пор это одно из самых болезненных моих воспоминаний.

На глазах у Мамы появились слезы, она стала очень и очень походить на свою дочь – Валюшу. Обе женщины и младшая и старшая оказались как будто объединились в своем отчаянии, своей недолюбленности матерью.

Сколько бы лет нам не было, внутри нас всегда живет «маленькая девочка», которая отчаянно нуждается в материнской любви, в признании того, что ее любят просто так, за то, что она существует.

Когда в нашей жизни есть заботливая и любящая мама, сначала она является опорой внешней, т.е., человеком, на которого можно положиться, довериться ему, получить поддержку. Со временем, эта внешняя опора становится внутренней, мы научаемся сами качественно заботиться о себе, а так же, быть хорошей матерью для своих детей.

И Вале, и Маме предстоит пройти нелегкий путь по принятию себя и женщины, давшей жизнь, то есть, мамы, только после этого станет легко проявить любовь и к своему ребенку.опубликовано econet

Автор Ольга Милашина

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