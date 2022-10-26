Почему мужчины перестали завоевывать женщин

Где найти настоящего мужчину? Почему мужчины перестали добиваться женщин?Такими вопросом задаются женщины, которые хотят построить семью с достойным человеком.

Почему мужчины перестали быть завоевателями? Почему многие мужчины современности перестали быть рыцарями и перестали завоевывать женщин? Может и потому, что в гонке по поиску мужа, некоторые женщины теряют рассудок и остатки самоуважения, а может потому что настоящие мужчины вымерли как мамонты в перестрелках 90-х и в кризисах 2000-х? Давайте разбираться вместе.

Почему мужчины не добиваются женщин?

Причин может быть несколько - назову две основные:

1. Много доступных женщин.

В завоевании нет надобности, так как в окружении практически любого мужчины всегда найдутся вполне себе доступные женщины. На одну недоступную найдется с десяток тех, кто ждут его величество звонка. Мужчины, особенно симпатичные и денежные. привыкли к этому и в целом женщин не уважают, считают их разменной монетой.

ПРИМЕР: Ко мне на консультацию пришел женатый мужчина, просто поболтать за жизнь. Показал телефон и список женских имен. Говорит, когда ему нужен секс, он звонит всем подряд по порядку и договаривается с теми, кто первая взяла трубку, тем кто замешкался и не ответил сразу - он потом не отвечает. Самое странное в этой ситуации тот факт то, что он этим гордится.

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2. Потому что женщины сами добиваются мужчин.

Вот за такими женщинами точно никто ухаживать не будет, потому что она уже «готова», клиент как говорится, созрел. От них шарахаются мужчины поприличней, а кто покорыстней, разводят таких женщин на различные вещи: извращенный секс, деньги, подарки, самоутверждаются за их счет эмоционально.

В силу этих двух первых причин современный мужчина сильно деградировал. У него сознание перевернулось с ног на голову. Он считает себя более ценным, чем женщина.

Многие мужчины оценивают свой успех через КОЛИЧЕСТВО крутящихся вокруг них женщин, а не их качество. Достойную женщину они называют стерва, лохотронщица, обвиняют ее в корысти, иногда и высмеивают. Когда некоторые женщины пишут на форумах о том, как надо себя вести на свиданиях девушкам, о том, например, что за обед в ресторане улыбки с них достаточно, такие мужчины начинают возмущаться и писать гадости.

Секс и деньги подменили собой достоинство и честь

Современные мужчины, прежде чем начнут ухаживать (тратиться) на женщину, хотят иметь гарантии того, что это «окупится», я имею в виду секс.

Однажды, очень давно, моя знакомая пыталась открыть службу знакомств. Женщины, которые к ней обращались, пытались заполучить от нее гарантии того, что мужчина на них женится. А мужчины в свою очередь, за свои деньги (в то время это было 500 рублей) требовали от нее гарантий того, что женщина им "даст". Как вы понимаете дело не пошло.

Эти процессы никто не отслеживает, никто этому не учит и не управляет и ни государство ни общество за это не карает, утрачены традиции.

Как писала в комментариях девушка под ником Кассиопия: "Пока не изменятся мужчины и не перейдут на высокий уровень и сильный, лучше не станет, берите пример с поколения отцов и дедов".

И я с ней полностью согласен, особенно вспоминая, что учителями мальчиков в школах выступают в 95% случаев женщины.

Люди бродят как в тумане, идут на поводу своих чувств. Контролировать свои чувства нас тоже никто не учил. Детей в школе учат одевать презерватив вместо того, чтобы учить культуре взаимоотношений.

В нашем обществе и в СМИ существует некий культ чувств, «любовь», которая все оправдывает и не имеет границ и правил. А на самом деле за этим стоит банальная бессрочная психологическая зависимость у женщин и короткая страсть у мужчин.

И те и другие часто это называют «любовью» и мужчина после контакта с женщиной почти всегда остается в плюсе, потому что свою страсть он удовлетворил и чувства обязательства, привязанности, зависимости в силу природных причин он не почувствовал.

Мужчины интуитивно чувствуют, что женщины после секса часто теряют голову, поэтому они любой ценой готовы затащить ее в постель, а после секса уже можно и расслабиться, природа сделает свое дело. Какое там добиваться?! Затащить в постель и дело в шляпе!

Кто виноват и что делать?

Неужто рыцари перевелись? Как женщине пройти череду испытаний, именуемых свиданиями и не потерять веру в себя? Женщины, если вы окончательно потеряли веру в силу мужчин, прочтите строки ниже:

Не расстраивайтесь сильно из-за мужчин, вы должны понять, что целая армия женщин, начиная с мамы, и заканчивая учительшами испортили их. Не стоит метать перед ними бисер, не старайтесь понравиться и привлечь к себе внимание. Многие мужчины далеко не охотники, а "падальщики", питаются подножным кормом, спишите их со счетов и пусть деградируют дальше.

Снимите с себя груз вины и ответственности того, что с вами что-то не так. И не притворяйтесь "дохлой дичью", чтоб хоть как-то привлечь к себе внимание. Иначе, к вам и отношение будет соответствующее, вы этого хотите?!

И вообще, вас обманули с самого рождения, что мужчины могут принести кому-то счастье.

Счастье оно внутри, в умении быть независимой от обстоятельств, в целостности себя. Счастье всегда с вами.опубликовано econet.ru.

Автор Александр Молярук

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