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ЖЕНСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО: 3 КАТЕГОРИИ ПРИЧИН

Источник: b17.ru 17 июля 2023 6726
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Красивая, умная и успешная женщина, но почему ей вечно не везет в отношениях и она по-прежнему одинока? В этой статье мы разберем причины женского одиночества.

ЖЕНСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО: 3 КАТЕГОРИИ ПРИЧИН

Красивая умная успешная и образованная женщина потеряла веру в своё счастье! Она искренне не понимает, что происходит с ней. Почему мужчины приходят и сразу требуют вступить с ними в интимные отношения и, вне зависимости от того получили они желаемое или нет, быстро исчезают! Как же так? Почему?! Причин здесь много. Можно даже классифицировать их.

Причины женского одиночества: объективные, психологические и системные

Я бы объединила причины женского одиночества в следующие категории.

  1. Объективные

  2. Психологические

  3. Системные

Объективные причины женского одиночества

На  самом деле, таких причин мало. Как правило, корни их, как ни крути, уходят либо во вторую, либо в третью категорию.

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Например, женщина считает, что не может найти партнера, потому что живёт:

1. С мамой

2. С детьми от первого брака

3. С бывшим супругом в одной квартире

4. В общежитии

5. Снимает комнату с подругой

А теперь, давайте  вспомним, скольким Вашим знакомым/соседкам/одноклассницам/коллегам не помещали вышеперечисленные обстоятельства?

Приведу свой любимый пример.

Некоторое время назад мне помогала с уборкой квартиры женщина из Молдовы. Приехав в Санкт-Петербург на заработки, она быстро вышла замуж, познакомившись со своим избранником на вечере танцев для тех, кому за 40. Муж сразу прописал её и двух ее взрослых сыновей в своей квартире. А через год у молодоженов, которым было уже  примерно по 45 лет, родился третий мальчик!

Самое примечательное, что этой женщине не помешал ни возраст, ни дети, не отсутствие гражданства и жилья!

ЖЕНСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО: 3 КАТЕГОРИИ ПРИЧИН

Психологические причины женского одиночества

  • На первом месте здесь низкая самооценка и неуверенность в себе

Сюда можно объединить всё:

  • Возраст

  • Состояние здоровья

  • Лишний вес

  • Не самую привлекательную внешность

Я Вас уверяю, что всё это только  Ваши ограничивающие убеждения!

Ведь, не зря  ещё Омар Хайям писал:

Красивым быть – не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою Человек –
Какая внешность может с ней сравниться?

Как  же работать с  ограничивающими убеждениями?  

Вот, одно их самых эффективных, на мой взгляд, упражнений: Универсальная помощь для работы со страхами, виной, низкой самооценкой


 

Системные причины женского одиночества

Это, пожалуй, самые сложные и глубокие проблемы. В их основе лежат динамики (сценарии), которые идут из семейной системы. Например, одиночество у человека из лояльности (любви) к какой-нибудь родственнице, например бабушке. Выявить такую причину поможет системная расстановка.

Только, важно понимать, что  сама по себе расстановка, не панацея, а скорее диагностика. Ведь после  диагностики необходимо «операция», своего рода Хирургия души, иногда отпускание чего-либо, что мешает жить здесь и сейчас:

А потом еще какое-то время потребуется лечение, включающее в себя:

  • Восстановление

  • Привыкание к позитивным имениям

  • Формирования новых привычек счастливой и уверенной в себе женщины

  • Стратегия конкретных действий по поиску партнера

  • Пошаговый план выстраивания конструктивных партнерских отношений.опубликовано econet.ru.

Наталия Филимонова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Наталия Филимонова психология жизнь женщина одиночество

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