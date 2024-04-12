СИЛА родительской ПОДДЕРЖКИ

В этой статье мы расскажем, почему так важна поддержка и понимание родителей в жизни ребенка. Также узнаете полезное упражнение, которое вы сможете выполнять со своим ребенком.

Родительская поддержка очень важна для формирования личности ребенка.

"Я в тебя верю", - говорит родитель.

"Я тебе доверяю, я верю, что ты можешь".

Родительская поддержка создает прочный фундамент, для того, чтобы ребенок рос счастливым, уверенным и успешным. Она формирует внутреннюю опору у ребенка. Благодаря которой в трудных ситуациях человек может поддержать сам себя, сделать выбор, найти решение.

О важности родительской поддержки

Следует отличать поддержку от похвалы.

Похвала - это слова одобрения за какие-то успехи.

Поддержка - это вера в ребенка, как в моменты успеха, так и не успеха. Т.е., это процесс постоянный, который дает ребенку ощущение значимости, нужности и ценности.

Поддержка также подразумевает зрелое, адекватное отношение к ошибкам ребенка.

При обсуждении ошибок важно выделить:

конкретные действия, поступки, которые привели к ошибке;

провести анализ ситуации и вариантов решения или действий, которые будут способствовать неповторению ошибок.

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Предлагаю полезное упражнение.

Каждый вечер, когда маленький ребенок укладывается спать, расскажите ему перед сном историю сегодняшнего дня. В этой истории обратите внимание, что хорошего произошло, как интересно прошел день, с чем успешно справился Ваш ребенок.

В момент рассказа истории задействуйте несколько органов чувств: опишите звуки, запахи, цвета и другое. Обратите внимание на то, с чем успешно ребенок справился за день, опишите две - три конкретные ситуации. Например: Сегодня ты самостоятельно кушал кашу. Красная овсяная кашка вкусно пахла клубникой.

Каждый вечер можно выбирать разные ситуации: прогулка, общение с детьми на детской площадке, наведение порядка (уборка игрушек, комнаты), как ребенок самостоятельно собрался на прогулку и другие ситуации. Детям дошкольного и школьного возраста можно предложить самим рассказать историю сегодняшнего дня.

Ребенок получивший в детстве поддержку вырастает самостоятельным, независимым от чужого мнения, умеющим простраивать свои границы.опубликовано econet

Автор Ирина Мальцева

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